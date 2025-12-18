2026 ప్రారంభానికి ముందు ఈ 5 ఫాలో అవ్వండి.. ఇక లక్ష్మీదేవి ఏడాది అంతా కాసుల వర్షం కురిపిస్తుంది
కొత్త సంవత్సరం ప్రతి ఒక్కరూ బాగుండాలని కోరుకుంటారు. కొత్త సంవత్సరం మీకు అన్నీ కలిసి రావాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే వీటిని ఫాలో అవ్వండి. కొత్త సంవత్సరం లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలగడానికి, ఆర్థిక సమస్యల నుంచి దూరంగా ఉండడానికి వీటిని పాటించడం మంచిది. న్యూ ఇయర్ రాక ముందు వీటిని పాటిస్తే డబ్బుకు లోటు ఉండదు.
మరి కొన్ని రోజుల్లో 2025 పూర్తి కాబోతోంది. 2026లోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాము. కొత్త సంవత్సరం ప్రతి ఒక్కరూ బాగుండాలని, అన్నీ కలిసి రావాలని కోరుకుంటారు. కొత్త సంవత్సరం మీకు అన్నీ కలిసి రావాలని అనుకుంటున్నారా? అన్ని విధాలుగా లాభాలను పొందాలనుకుంటున్నారా? అయితే వీటిని ఫాలో అవ్వండి. కొత్త సంవత్సరం లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలగడానికి, ఆర్థిక సమస్యల నుంచి దూరంగా ఉండడానికి వీటిని పాటించడం మంచిది.
అలాగే ఇలా చేయడం వలన సంతోషం, సంపద కూడా పెరుగుతాయి. మరి 2026 ప్రారంభంలో ఏం చేయాలి? ఎలా కొత్త సంవత్సరాన్ని మొదలు పెడితే ఈ లాభాలను పొందడానికి వీలవుతుందో తెలుసుకుందాం. గరుడ పురాణం ప్రకారం చూస్తే, ఈ ముఖ్యమైన ఐదు పనులు చేయడం వలన చాలా బాగా కలిసి వస్తుంది. 2026 మొదలు కాక ముందే వీటిని పాటించండి.
గరుడ పురాణం ఏం చెప్తుంది?
గరుడ పురాణం ప్రకారం ఏ ఇంట్లో అయితే మహిళను అగౌరవపరుస్తారో, ఆ ఇంట్లో ఇబ్బందులు వస్తాయి. కనుక ఇంట్లో ఉన్న స్త్రీలను గౌరవంగా చూసుకోవాలి. మర్యాదగా మాట్లాడాలి. ప్రేమగా చూసుకుంటూ గౌరవిస్తే ఆ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది. లేదంటే లక్ష్మీదేవికి ఆగ్రహం కలుగుతుంది.
దాన ధర్మాలు
మన సంపాదనలో కొంచమైనా దానధర్మాలకు కేటాయించాలి. దానం చేయడం వలన విశేష ఫలితాన్ని పొందవచ్చు. దాన ధర్మాలు చేయడం వలన ఆర్థిక సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. అలాగే గోసేవ చేసుకుంటే కూడా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. న్యూ ఇయర్ రాక ముందు వీటిని పాటిస్తే కొత్త సంవత్సరం డబ్బుకు లోటు ఉండదు.
అహంకారాన్ని వదిలిపెట్టాలి
అహంకారాన్ని వదిలిపెట్టాలి. డబ్బును గౌరవించాలి. గరుడ పురాణం ప్రకారం చాలామందికి ఎక్కువ డబ్బు ఉండడం వలన అహంకారం పెరిగిపోతుంది. అది రాకూడదు. అలాంటి ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి ఉండదు.
స్వచ్ఛత
గరుడ పురాణం ప్రకారం ఎప్పుడూ శరీరం, మనసు రెండూ స్వచ్ఛంగా ఉండాలి. అలాగే ఇంటిని కూడా ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ఇలా చేయడం వలన ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోవడమే కాకుండా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కూడా ఉంటుంది. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో దేనికీ లోటు ఉండదు. ఆర్థిక సమస్యలు కూడా రావు.
గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
