తులసి మొక్కను ఏ దిశలో పెట్టాలి? ఇలా ఉంటే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో సంతోషంగా ఉంటారు!
వాస్తు ప్రకారం పాటించడం వలన ఇంట్లో ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడడానికి అవుతుంది. అయితే వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో మొక్కలనూ కూడా పెడుతూ ఉంటారు. సరైన దిశలో మొక్కలు ఉంటే మంచి జరుగుతుందని, సానుకూల మార్పులను చూడొచ్చని నమ్ముతారు. తులసి మొక్కని ఆరాధించడం వలన సకల శుభాలు కలుగుతాయి.
అయితే ఇంట్లో తులసి మొక్క పెట్టేటప్పుడు చాలా మందిలో సందేహం ఉంటుంది. వాస్తు ప్రకారం తులసి మొక్కను ఏ దిశలో పెట్టాలి అని పండితులను అడుగుతూ ఉంటారు.
సకల శుభాలు కలుగుతాయి
హిందువులకు తులసి మొక్క చాలా ముఖ్యమైనది, పూజ్యమైనది, పవిత్రమైనది. తులసి మొక్కని ఆరాధించడం వలన సకల శుభాలు కలుగుతాయి. తులసి మొక్క ముందు దీపారాధన చేసి తులసికి పూజ చేస్తే డబ్బుకి లోటు ఉండదు. తులసిని లక్ష్మీదేవిగా భావిస్తారు. విష్ణువు తులసి ప్రియుడు. విష్ణువుకి తులసిదలాలని సమర్పిస్తే అఖండ ఐశ్వర్యాలు కలుగుతాయి. ఇంత ప్రాముఖ్యత కలిగిన తులసి మొక్కని ఇంట్లో ఏ దిశలో పెడితే మంచి జరుగుతుంది, ఏ పొరపాట్లు చేయకూడదు వంటి విషయాలను తెలుసుకుందాం.
ఇంట్లో తులసి మొక్క ఏ దిశలో ఉండాలి?
వాస్తు ప్రకారం తులసి మొక్కను తూర్పు వైపు పెడితే మంచిది. దీని కారణంగా శుభప్రదమైన ఫలితాలను పొందవచ్చు. తులసి మొక్కని తూర్పు వైపు పెట్టడం కుదరకపోతే ఉత్తరం లేదా ఈశాన్యం వైపు పెడితే మంచిది. తులసిని ఇంట్లో ఈ దిశల్లో ఉంచడం వలన సానుకూల ఫలితాలను చూస్తారు. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కూడా ఉంటుంది.
తులసి కోటలో ఉండే తులసి ఆకుల్ని కోయకూడదు. చాలా మంది పూజకు తులసి ఆకుల్ని కోసేటప్పుడు తులసి కోట నుంచి సేకరిస్తారు. అలా చేయకూడదు. అలా చేయడం వలన ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. మరొకండీలు తులసి మొక్కని పెంచి ఆకుల్ని పూజలో వాడుకోవచ్చు.
దక్షిణం వైపు నాటకండి
తులసి మొక్కను పొరపాటున కూడా దక్షిణం వైపు నాటకండి. ఎందుకంటే ఇది పూర్వికుల దిశ. దక్షిణ దిశలో తులసి మొక్కని నాటితే నష్టం కలుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య కలహాలు కూడా కలిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలా ఆరాధిస్తే ఎంతో పుణ్యం కలుగుతుంది. తులసి మొక్కని నిత్యం పూజించాలి. ప్రతిరోజు సాయంత్రం తులసి మొక్క ముందు నేతితో దీపారాధన చేస్తే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలిగి సంతోషంగా ఉండొచ్చు.
తులసి మొక్క విత్తనాలను ఎప్పటికప్పుడు తీసి జాగ్రత్తపరచండి. వాటిని మరోచోట వేస్తే మొక్క వస్తుంది. తులసి దళాలను ఏ రోజు కోయకూడదు. తులసి దళాలను కోసేటప్పుడు మంగళవారం, శుక్రవారం నాడు కోయకుండా చూసుకోండి. మిగిలిన రోజుల్లో కోయవచ్చు. వాటితో పూజిస్తే ఎంతో మంచి జరుగుతుంది, సానుకూల మార్పులను చూడొచ్చు. భగవంతుడి అనుగ్రహంతో దేనికి లోటు ఉండదు.
