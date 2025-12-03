Bhutha Shuddi Vivaham: భూతశుద్ధి వివాహం అంటే ఏంటి, ఈ ప్రక్రియలో ఎవరు పెళ్ళి చేసుకోవచ్చు? ముహూర్తం చూసుకోవాలా?
పెళ్లి అంటే చాలా రకాల తంతులు ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ పద్ధతి ప్రకారం పెళ్లిని జరుపుతూ ఉంటారు. తాళి కట్టడం, జీలకర్ర బెల్లం, తలంబ్రాలు ఇలా మనం పెళ్లిలో చూస్తూ ఉంటాం. కానీ భూతశుద్ధి వివాహం గురించి మీకు తెలుసా? భూతశుద్ధి వివాహం అంటే ఏంటి? సమంత ఈ విధానంలోనే పెళ్లి చేసుకున్నారు.
ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో పెళ్లి చాలా ముఖ్యమైనది. పెళ్లితో రెండు మనసులు దగ్గరవుతాయి, రెండు కుటుంబాలు ఒకటి అవుతాయి. పెళ్లి అంటే చాలా రకాల తంతులు ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ పద్ధతి ప్రకారం పెళ్లిని జరుపుతూ ఉంటారు. తాళి కట్టడం, జీలకర్ర బెల్లం, తలంబ్రాలు ఇలా మనం పెళ్లిలో చూస్తూ ఉంటాం. కానీ భూతశుద్ధి వివాహం గురించి మీకు తెలుసా? భూతశుద్ధి వివాహం అంటే ఏంటి? సమంత ఈ విధానంలోనే పెళ్లి చేసుకున్నారు. అసలు ఈ వివాహ ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది? అసలు భూతశుద్ధి వివాహం వలన ఏమవుతుంది వంటి విషయాలను తెలుసుకుందాం.
భూతశుద్ధి వివాహం అంటే ఏంటి?
భూత అంటే పంచభూతాలు, శుద్ధి అంటే శుద్ధి చేయడం. భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం ఈ పంచభూతాలను శుద్ధి చేయడం. దంపతులు శరీరంలోని పంచభూతాలను శుద్ధి చేసి మానసిక, భౌతిక బంధాన్ని ఈ వివాహ ప్రక్రియ బలోపేతం చేస్తుందని నమ్ముతారు.
ఇది చాలా పురాతన వివాహ ఆచారం. యోగ సంప్రదాయ విధానంలో ఎన్నో ఏళ్లుగా ఈ వివాహ పద్ధతిని పాటిస్తున్నారు. ఈ వివాహాలను తమిళనాడు కోయంబత్తూర్లో ఉన్న సద్గురు స్థాపించిన ఈషా ఫౌండేషన్లో నిర్వహిస్తున్నారు. భార్య, భర్తల మధ్య లోతైన బంధాన్ని ఏర్పరచడానికి ఈ వివాహ ప్రక్రియను పాటిస్తూ ఉంటారు. ఈషా ఫౌండేషన్లో ఉన్న లింగ భైరవి ఆలయాల్లో పంచభూతాల శుద్ధీకరణ ద్వారా ఇద్దరు వ్యక్తులు వివాహంతో ఏకమవుతారు. ఈ ప్రక్రియను భూతశుద్ధి వివాహమని అంటారు. మామూలుగా హిందూ సాంప్రదాయంలో మంత్రోచ్ఛారణతో ఎలా అయితే వివాహాన్ని జరుపుతారో, అలాగే మంత్రోచ్ఛారణ ఉంటుంది.
అలాగే వధూవరుల ఇద్దరి శరీరం, మనసు, జీవశక్తి స్థాయిలను ఏకం చేసే యోగ క్రతువులు కూడా ఉంటాయి. ఇదే ప్రక్రియలో చాలామంది పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇటీవల ఒకటైన సమంత, రాజ్ కూడా ఈ భూతశుద్ధి వివాహ విధానంలోనే ఒకటయ్యారు. ఇలా వివాహం చేసుకుంటే దాంపత్య జీవితంలో సామరస్యం, శ్రేయస్సు ఉంటాయని నమ్ముతారు.
భూతశుద్ధి వివాహం ఎవరు చేసుకుంటారు?
ఇది ఏ కులానికి, మతానికి పరిమితం కాదు. లింగ భైరవి భక్తులు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ పద్ధతిలో వివాహం చేసుకుంటారు. రెండో పెళ్లి చేసుకునే వారు కూడా ఈ పద్ధతిలో వివాహం చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేయడం వలన మునుపటి కర్మలను శుద్ధి చేస్తుందని నమ్ముతారు.
ఎప్పుడు ఈ భూతశుద్ధి వివాహం చేసుకుంటారు? ముహూర్తంతో సంబంధం ఉందా?
మామూలు పెళ్లిలా ఈ పెళ్లికి ముహూర్తాన్ని చూడరు. వరుడు, వధువు జాతకం ప్రకారం ముహూర్తం నిర్ణయిస్తారు. భూతశుద్ధి వివాహానికి ప్రత్యేకంగా ముహూర్తంతో సంబంధం లేదు. ఎప్పుడైనా ఈ ప్రక్రియలో వివాహం చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువగా ఈ పెళ్లిళ్లు దసరా, నవరాత్రుల సమయంలో ప్రత్యేక రోజుల్లో జరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక ఆసక్తి ఉన్నవారు ఈ విధానంలో పెళ్లి చేసుకుంటారు.
News/Rasi Phalalu/Bhutha Shuddi Vivaham: భూతశుద్ధి వివాహం అంటే ఏంటి, ఈ ప్రక్రియలో ఎవరు పెళ్ళి చేసుకోవచ్చు? ముహూర్తం చూసుకోవాలా?
News/Rasi Phalalu/Bhutha Shuddi Vivaham: భూతశుద్ధి వివాహం అంటే ఏంటి, ఈ ప్రక్రియలో ఎవరు పెళ్ళి చేసుకోవచ్చు? ముహూర్తం చూసుకోవాలా?