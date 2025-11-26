Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Moodam Effect on Marriages: పెళ్ళి ముహుర్తాలు ఇప్పట్లో లేవు.. ఈరోజు నుంచి మూఢం, 83 రోజుల పాటు పెళ్ళిళ్ళకు బ్రేక్!

    Moodam Effect on Marriages: ఈరోజు నుంచి పెళ్లిళ్లకు బ్రేక్. శుక్ర మూఢమి మొదలవుతోంది. మౌడ్యమి అంటే శూన్యం, చీకటి అని అర్థం. గురువు లేదా శుక్రుడు సూర్యుడుతో కలిసి ఉన్నప్పుడు మూఢం అంటారు. గురువు, శుక్రుడు సూర్యుడికి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు అవి కాంతిని కోల్పోతాయి. అలాంటి సమయంలో మౌడ్యమి ఏర్పడుతుంది.

    Published on: Nov 26, 2025 11:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Moodam Effect on Marriages: ఈరోజు నుంచి పెళ్లిళ్లకు బ్రేక్. ఈరోజు నుంచి శుక్ర మూఢమి మొదలవుతోంది. దీనినే శుక్ర మౌడ్యమి అని కూడా అంటారు. మూఢం సమయంలో శుభకార్యాలు చేయకూడదు. ఇక ఈ శుక్ర మూఢం ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఉండబోతోంది? ఈ సమయంలో ఏం చేయకూడదు? శుక్ర మూఢం అంటే అసలు ఏంటి వంటి విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    Moodam Effect on Marriages: పెళ్ళి ముహుర్తాలు ఇప్పట్లో లేవు.. ఈరోజు నుంచి మూఢం (pinterest)
    Moodam Effect on Marriages: పెళ్ళి ముహుర్తాలు ఇప్పట్లో లేవు.. ఈరోజు నుంచి మూఢం (pinterest)

    శుక్ర మౌడ్యమి సమయంలో ఈ పనులు చేయకూడదు:

    శుక్ర మౌడ్యమి సమయంలో పెళ్లిచూపులు, నిశ్చితార్థం, పెళ్లి, ఉపనయనం, గృహప్రవేశం, వాహనాలు కొనుగోలు చేయడం, ఇల్లు కొనుగోలు చేయడం, విగ్రహాలు ప్రతిష్టించడం, బోర్లు వేయించడం, పుట్టు వెంట్రుకలు తీయించడం, కొత్త వ్యాపారాలు మొదలుపెట్టడం, పదవి ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం వంటివి చేయకూడదు. ఇలాంటి పనులు చేయడం వలన సమస్యలు వస్తాయని చెబుతారు. అందుకే శుక్ర మౌడ్యమి సమయంలో వీటిని చేయరు.

    శుక్ర మౌడ్యమి ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఉంది?

    ఈ ఏడాది నవంబర్ 26 అంటే ఈరోజు నుంచి శుక్ర మౌడ్యమి ప్రారంభం కాబోతోంది. 2026 ఫిబ్రవరి 17 వరకు ఈ మౌడ్యమి ఉంటుంది. మొత్తం 83 రోజుల పాటు ఈ మౌడ్యమి కొనసాగుతుంది. మార్గశిర శుద్ధ షష్ఠి నుంచి మాఘ బహుళ అమావాస్య దాకా ఉండబోతోంది. ఈ సమయంలో ఎలాంటి శుభకార్యాలు చేయకూడదు. మాఘ మాసం వచ్చేదాకా పెళ్లిళ్లు చేయకూడదు. అప్పటి వరకు శుభముహూర్తాలు లేవు.

    శుక్ర మౌడ్యమి అంటే ఏంటి?

    మౌడ్యమి అంటే శూన్యం, చీకటి అని అర్థం. గురువు లేదా శుక్రుడు సూర్యుడుతో కలిసి ఉన్నప్పుడు మూఢం అంటారు. గురువు, శుక్రుడు సూర్యుడికి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు అవి కాంతిని కోల్పోతాయి. దీంతో చీకటి ఏర్పడుతుంది. అలాంటి సమయంలో మౌడ్యమి ఏర్పడుతుంది.

    గురువు, శుక్రుడు రెండూ కూడా శుభగ్రహాలే. ఈ గ్రహాలు మౌడ్యమి సమయంలో తేజస్సును కోల్పోవడంతో చీకటి ఆరంభమవుతుంది. అందుకే ఈ సమయాల్లో శుభకార్యాలు చేయరు. అందులోనూ శుక్రుడు సిరి, సంపదలను, సంతోషాలను అందిస్తాడు. శుభకార్యాలను నిర్వహించాలంటే గురువు బలంగా ఉండాలి. కాబట్టి ఈ సమయంలో శుభకార్యాలు నిషిద్ధం.

    మూఢం సమయంలో ఏ పనులు చేయొచ్చు?

    • ఈ సమయంలో రోజువారీ ప్రయాణాలు చెయ్యచ్చు. అందులో ఏ తప్పు లేదు.
    • అలాగే ఈ మూఢం సమయంలో అభిషేకాలు, నిత్య పూజ, నవగ్రహ శాంతి, జపాలు, హోమాలు, శాంతులు వంటివి కూడా చేసుకోవచ్చు. ఏ ఇబ్బంది లేదు.
    • అంతే కాక నామకరణం, సీమంతం, అన్నప్రాసన వంటివి చేయొచ్చు.
    • ఈ సమయంలో ఇంటి మరమ్మత్తులు చేయించుకోవడం, నూతన వస్త్రధారణ, చాతుర్మాస్య వ్రతాలు వంటివి చేసుకోవచ్చు. ఇబ్బందేమీ లేదు.
    News/Rasi Phalalu/Moodam Effect On Marriages: పెళ్ళి ముహుర్తాలు ఇప్పట్లో లేవు.. ఈరోజు నుంచి మూఢం, 83 రోజుల పాటు పెళ్ళిళ్ళకు బ్రేక్!
    News/Rasi Phalalu/Moodam Effect On Marriages: పెళ్ళి ముహుర్తాలు ఇప్పట్లో లేవు.. ఈరోజు నుంచి మూఢం, 83 రోజుల పాటు పెళ్ళిళ్ళకు బ్రేక్!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes