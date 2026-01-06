త్వరలో శని, శుక్రుల సంయోగం, ఈ నాలుగు రాశులకు గోల్డెన్ డేస్.. డబ్బు, ఆనందం, ఉద్యోగాలు, అందమైన ప్రేమ జీవితం ఇలా ఎన్నో!
గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు అది అన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. శని మనం చేసే పనులను బట్టి ఫలితాలను ఇస్తాడు. శుక్రుడు డబ్బు, సంతోషం, విలాసాలు మొదలైన వాటికి కారకుడు. ఈ రెండు గ్రహాలు సంయోగం చెందినప్పుడు కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి. 12 రోజులు వారిపై ప్రభావం పడినా, కొన్ని రాశుల వారు మాత్రం భారీగా లాభాలను పొందుతారు.
మరి శని, శుక్రుల సంయోగం ఎప్పుడు చోటు చేసుకోబోతోంది? ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? వారి జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 2026 మార్చిలో శని, శుక్రుల సంయోగం ఏర్పడబోతోంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి అనేక లాభాలు ఇస్తుంది.
శని, శుక్రుల సంయోగం 2026
మార్చి 29, 2025న శని కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. జూన్ 3, 2027 వరకు ఇదే రాశిలో కొనసాగిస్తాడు. శుక్రుడు మార్చి 26న మీన రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీంతో ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం ఏర్పడుతుంది. మార్చి 2 నుంచి మార్చి 26 వరకు ఈ రెండిటి సంయోగం ఉంటుంది. దీంతో నాలుగు రాశుల వారికి అనేక లాభాలు కలుగుతాయి. మరి ఏ రాశుల వారికి ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
శని, శుక్రుల సంయోగంతో ఈ రాశులకు ఊహించని లాభాలు
1.కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం భారీగా లాభాలను కలిగిస్తుంది. పిల్లల జీవితంలో పురోగతి ఉంటుంది. ఇంటి వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆనందంగా ఉంటారు. సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి. అదృష్టం కూడా కలిసి వస్తుంది. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. కష్టానికి తగ్గ ఫలితాన్ని చూస్తారు. ప్రయాణాలు కూడా కలిసి వస్తాయి.
2.వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం అద్భుతమైన లాభాలను తీసుకు వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆనందంగా ఉంటారు. ఆర్థికపరంగా కూడా కలిసి వస్తుంది. కొత్త మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. సక్సెస్ను అందుకుంటారు. కెరీర్లో కూడా ఎక్కువ లాభాలు ఉంటాయి. పనికి సంబంధించి ప్రయాణాలు కూడా కలిసి వస్తాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులను చేపడతారు. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది.
3.తులా రాశి
తులా రాశి వారికి ఇది అద్భుతమైన సమయం. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక ఈ రాశి వారికి అనేక లాభాలను కలిగిస్తుంది. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. ప్రశాంతంగా ఉంటారు. పాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ల నుంచి ఎక్కువ డబ్బు సంపాదిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా ఉంటారు. కొత్త ఉద్యోగం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారికి కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం.
4.మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఇది చాలా శుభ సమయం. ఈ సమయంలో ఈ రెండు గ్రహాల కలయికతో అనేక లాభాలను పొందుతారు. ఉద్యోగస్తులకు కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. సమాజంలో గౌరవం, మర్యాదలు ఉంటాయి. వ్యాపారవేత్తలకు కూడా అద్భుతంగా కలిసి వస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఆనందంగా ఉంటారు.