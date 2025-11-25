చలికాలపు దివ్యౌషధం నువ్వుల లడ్డూ.. ఆరోగ్యానికి 12 అద్భుత ప్రయోజనాలు

Subscribe Now! Get features like
సంప్రదాయ భారతీయ స్వీట్స్లో నువ్వుల లడ్డూ (Til Ladoo)కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇవి కేవలం నోరూరించే రుచికరమైన చిరుతిండే కాదు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలతో నిండిన పోషకాహారం కూడా. శక్తిని అందించే ఈ లడ్డూలు శీతాకాలంలో మీ రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చుకోవడానికి గొప్ప ఎంపిక. ప్రాసెస్ చేసిన స్వీట్స్తో పోలిస్తే, ఇవి మెరుగైన పోషక విలువలను కలిగి ఉండి, మీ మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి సహాయపడతాయి.
నువ్వుల లడ్డూను వేయించిన నువ్వులు, బెల్లం, నెయ్యి, తరచుగా యాలకుల వంటి సుగంధ ద్రవ్యాలతో కలిపి గుండ్రని ఆకారంలో తయారు చేస్తారు. పోషకాహార నిపుణురాలు అవనీ కౌల్ ‘హెల్త్ షాట్స్’తో మాట్లాడుతూ, “ఈ స్వీట్స్ భారతీయ వంటకాలలో భాగం. ముఖ్యంగా మకర సంక్రాంతి వంటి పండుగల సమయంలో చాలా ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఇవి కేవలం రుచిగా ఉండటమే కాకుండా, శక్తిని కూడా అందిస్తాయి, అందుకే చలికాలానికి ఇవి చాలా మంచివి” అని తెలిపారు. కొబ్బరి తురుము వంటివి జోడించి చేసే వైవిధ్యమైన లడ్డూలు మరింత ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి.
నువ్వుల లడ్డూ అందించే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకునే ముందు, వీటి అద్భుతమైన పోషక విలువలను పరిశీలిద్దాం.
“ఒక్కో లడ్డూలో సుమారు 62 కేలరీలు ఉంటాయి. ఇది అతిగా చింతించాల్సిన అవసరం లేని (Guilt-Free) చిరుతిండి. ముఖ్యంగా పెరుగుతున్న పిల్లలకు ఇవి పుష్కలంగా శక్తిని అందిస్తాయి” అని కౌల్ పేర్కొన్నారు.
అలాగే, ఈ నిపుణురాలు నువ్వుల లడ్డూల యొక్క 12 ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను వివరించారు.
నువ్వుల లడ్డూలను అధిక నూనె శాతం ఉన్న నువ్వులతో తయారు చేస్తారు, ఇవి డైటరీ ఫైబర్ను అందిస్తాయి. ఫైబర్ తీసుకోవడం వల్ల బరువు నియంత్రణలో ఉండటం, గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గడం వంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అంతేకాక, ఈ లడ్డూలు శక్తిని నెమ్మదిగా విడుదల చేస్తాయి, ఇది రోజులో ఎప్పుడైనా తినడానికి అనువైన అల్పాహారంగా మారుస్తుంది.
కొలెస్ట్రాల్ గురించి ఆందోళన చెందుతున్నారా? నువ్వుల లడ్డూలలోని ప్రధాన అంశమైన నువ్వులలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇవి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఈ కొవ్వులను పాలీఅన్శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ అంటారు. అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ ప్రచురించిన అధ్యయనాల ప్రకారం, ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL)ను తగ్గించి, గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. ప్రతిరోజూ ఒక లడ్డూ తినడం కొలెస్ట్రాల్ను నియంత్రించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
నువ్వుల లడ్డూలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది, ఇది జీర్ణ సమస్యలకు ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. “మీరు మలబద్ధకం లేదా క్రమరహిత ప్రేగు కదలికలతో బాధపడుతుంటే, ఈ తీపి పదార్థాలు వాటిని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి” అని కౌల్ చెప్పారు. ఇవి ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థకు మద్దతు ఇస్తాయి, ఇది మొత్తం శ్రేయస్సుకు చాలా ముఖ్యం.
నువ్వుల్లో జింక్, విటమిన్ ఇ ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి, జుట్టుకు చాలా మంచివి. "ఈ పోషకాలు మీ చర్మాన్ని యవ్వనంగా ఉంచడానికి, మచ్చలను తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి" అని నిపుణురాలు వివరించారు.
శరీరం పెరుగుదలకు, మరమ్మత్తుకు, మొత్తం ఆరోగ్యానికి ప్రోటీన్ చాలా ముఖ్యం. నువ్వుల లడ్డూ మొక్కల ఆధారిత ప్రోటీన్కు అద్భుతమైన వనరు. ముఖ్యంగా శాఖాహారులు, సహజంగా ప్రోటీన్ తీసుకోవాలనుకునేవారికి ఇది చాలా ప్రయోజనకరం. ఇందులో మెథియోనిన్, సిస్టీన్ వంటి అమైనో ఆమ్లాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి ఇతర పప్పుధాన్యాలలో అంతగా కనిపించవు.
అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారికి కూడా నువ్వుల లడ్డూ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ లడ్డూలలో మెగ్నీషియం ఎక్కువగా ఉండటం వలన రక్తపోటును తగ్గించవచ్చు. అంతేకాక, వీటిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు ధమనులలో ఫలకం (Plaque) పేరుకుపోకుండా నిరోధించి, మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయి.
“నువ్వుల్లో DNA దెబ్బతినకుండా కాపాడే సహజ సమ్మేళనాలు ఉన్నాయి. ఇవి కణాల ఉత్పరివర్తన (Cell Mutations)ను ఆపడానికి సహాయపడతాయి” అని కౌల్ తెలిపారు. ఏ ఒక్క ఆహార పదార్థం కూడా క్యాన్సర్ను పూర్తిగా నిరోధించలేనప్పటికీ, మీ ఆహారంలో నువ్వుల లడ్డూలను చేర్చుకోవడం ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి వైపు ఒక అడుగు అవుతుంది.
నువ్వుల లడ్డూలలోని కాల్షియం, మెగ్నీషియం, జింక్ పిల్లలకు, పెద్దలకు ఇద్దరికీ ఉపయోగపడతాయి. ఎముకల పెరుగుదలకు, నిర్వహణకు ఈ పోషకాలు చాలా ముఖ్యం. చలి కారణంగా మనం తక్కువ చురుకుగా ఉండే శీతాకాలంలో, బలమైన ఎముకలు చురుకుగా, ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి సహాయపడతాయి.
మీరు మంట (Inflammation) సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతుంటే, నువ్వుల లడ్డూ ఉపశమనం కలిగించవచ్చు. వీటిలో సహజ యాంటీ-ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉన్నాయి. ఇవి అసౌకర్యాన్ని తగ్గిస్తాయి. చలి నెలల్లో ఇన్ఫ్లమేటరీ పరిస్థితులకు గురయ్యే వారికి ఈ లడ్డూలు చాలా మంచివి.
నువ్వుల లడ్డూలు యాంటీఆక్సిడెంట్లకు గొప్ప వనరు. ఈ సమ్మేళనాలు శరీరంలోని ఫ్రీ రాడికల్స్తో పోరాడటానికి సహాయపడతాయి. ఇవి కణాలను దెబ్బతీసి, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు దారితీస్తాయి. మీ ఆహారంలో యాంటీఆక్సిడెంట్లను చేర్చడం వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడి, అనారోగ్యాల ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు.
నువ్వుల లడ్డూలలో విటమిన్ బి, ఇ, జింక్, ఐరన్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవన్నీ మీ రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ఫలితంగా, మీ శరీరం రోగాలతో పోరాడటం సులభతరం అవుతుంది. ఈ లడ్డూను ఆస్వాదించడం ద్వారా మీరు ఉపశమనం, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు రెండింటినీ పొందవచ్చు!
మీరు చక్కెర వినియోగం గురించి జాగ్రత్తగా ఉంటే, నువ్వుల లడ్డూ తెలివైన ఎంపిక. "ఇవి శుద్ధి చేసిన చక్కెర (Refined Sugar)కు బదులుగా బెల్లంతో తయారు చేస్తారు. బెల్లం రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను స్థిరంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. అంతేకాక, బెల్లం రక్తాన్ని శుద్ధి చేయడానికి కూడా తోడ్పడుతుంది" అని కౌల్ చెప్పారు. నువ్వులలో కార్బోహైడ్రేట్లు తక్కువగా ఉంటాయి, కాబట్టి షుగర్ క్రాష్ అనుభవం లేకుండా ఈ లడ్డూను ఆనందించవచ్చు.
(పాఠకులకు సూచన: ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఏదైనా వైద్య పరిస్థితి గురించి మీకు ఏవైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ఎల్లప్పుడూ మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.)