Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మెగ్నీషియం లోపం: నిపుణులైన పోషకాహార నిపుణుడు సూచించిన 5 కీలక సంకేతాలు

    శరీరానికి అత్యంత ముఖ్యమైన ఖనిజాలలో మెగ్నీషియం (Magnesium) ఒకటి. కండరాలు, నరాల పనితీరు, శక్తి ఉత్పత్తి, నిద్ర, మానసిక స్థితిని నియంత్రించడంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చాలా మంది రోజువారీ మెగ్నీషియం అవసరాలను తీర్చలేకపోతున్నారని INLIFE హెల్త్‌కేర్ సీనియర్ న్యూట్రిషనిస్ట్ ముక్తా అగర్వాల్ తెలిపారు.

    Published on: Nov 17, 2025 4:05 PM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఉదయం లేవగానే ఆవలించి, శరీరాన్ని సాగదీసే సమయంలో కాలు కండరం భయంకరంగా పట్టేయడం (Cramp) మీకు తరచుగా జరుగుతుందా? లేదా అకస్మాత్తుగా మీ కనురెప్పలు అదిరిపోతుంటాయా (Twitch)? ఈ సూక్ష్మమైన సంకేతాలు మీ శరీరంలో ఏదో ఒక పోషకాహార లోపం ఉందని సూచిస్తున్నాయి.

    మెగ్నీషియం లోపం: నిపుణులైన పోషకాహార నిపుణుడు సూచించిన 5 కీలక సంకేతాలు (Picture credit: Freepik)
    మెగ్నీషియం లోపం: నిపుణులైన పోషకాహార నిపుణుడు సూచించిన 5 కీలక సంకేతాలు (Picture credit: Freepik)

    మానవ శరీరానికి తక్కువ మొత్తంలో అవసరమయ్యే సూక్ష్మపోషకం (Micronutrient) మెగ్నీషియం. ఇది ప్రొటీన్ లేదా కార్బోహైడ్రేట్‌ల మాదిరిగా పెద్ద మొత్తంలో అవసరం లేకపోయినా, అనేక శారీరక విధులకు ఇది చాలా ముఖ్యం. INLIFE హెల్త్‌కేర్‌కు చెందిన సీనియర్ న్యూట్రిషనిస్ట్ ముక్తా అగర్వాల్ ప్రకారం, చాలా మంది వ్యక్తులు తమ రోజువారీ ఆహారంలో తగినంత మెగ్నీషియం తీసుకోవడంలో విఫలమవుతున్నారు.

    "మెగ్నీషియం అనేది చాలా కీలకమైన ఖనిజం. ఇది కండరాలు, నరాల పనితీరు నుంచి శక్తి ఉత్పత్తి, నిద్ర, మానసిక స్థితిని నియంత్రించే ప్రక్రియల వరకు శరీరంలోని అనేక జీవరసాయన ప్రతిచర్యలను సులభతరం చేస్తుంది" అని ముక్తా అగర్వాల్ తెలిపారు.

    మెగ్నీషియం లోపం తలెత్తితే, శరీర వ్యవస్థలు సజావుగా పనిచేయలేవు. ఫలితంగా మూడ్ స్వింగ్స్ లేదా కండరాల తిమ్మిర్లు వంటి సమస్యలు కనిపిస్తాయి.

    మెగ్నీషియం లోపానికి 5 సంకేతాలు, పరిష్కారాలు

    పెద్దలకు సాధారణంగా రోజుకు 300 నుంచి 400 మిల్లీగ్రాముల మెగ్నీషియం అవసరమవుతుందని న్యూట్రిషనిస్ట్ ముక్తా వెల్లడించారు. శరీరం సొంతంగా మెగ్నీషియంను తయారు చేసుకోలేదు, కాబట్టి దానిని ఆహారం ద్వారానే పొందాలి. ఈ లోపం ఉంటే కనిపించే 5 ప్రధాన సంకేతాలు, వాటికి చేయాల్సిన ఆహార సర్దుబాట్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    1. కండరాల తిమ్మిరి లేదా అదరడం (Muscle Cramps or Twitches)

    సమస్య: తరచుగా కండరాలు పట్టేయడం (స్పాసమ్స్) లేదా కనురెప్పలు అదరడం మెగ్నీషియం లోపాన్ని సూచిస్తాయి. కండరం సంకోచించిన తర్వాత దాన్ని సడలించడంలో ఈ ఖనిజం సహాయపడుతుంది.

    ఆహార సర్దుబాటు: పాలకూర (Spinach), బాదం (Almonds), గుమ్మడి గింజలు (Pumpkin Seeds), అరటిపండు వంటి మెగ్నీషియం అధికంగా ఉండే ఆహారాలను మీ డైట్‌లో చేర్చండి.

    2. నిరంతర అలసట, బలహీనత (Persistent Fatigue and Weakness)

    సమస్య: మెగ్నీషియం లోపం ఉన్నప్పుడు, శరీరంలో శక్తి ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది. దీని వల్ల వ్యక్తి నిరంతరం అలసట, నీరసంగా ఉన్నట్లు భావిస్తారు.

    ఆహార సర్దుబాటు: సహజమైన శక్తి కోసం తృణధాన్యాలు (Whole Grains), అవకాడో, డార్క్ చాక్లెట్ వంటివి ఆహారంలో తీసుకోవచ్చు.

    3. నిద్ర సమస్యలు

    సమస్య: త్వరగా నిద్ర పట్టకపోవడం లేదా రాత్రిపూట తరచుగా మెలకువ రావడం మెగ్నీషియం లోపం వల్ల కావచ్చు. ఈ ఖనిజం శరీరాన్ని రిలాక్స్ చేయడానికి, మెలటోనిన్ హార్మోన్‌ను నియంత్రించడానికి సహాయపడుతుంది.

    ఆహార సర్దుబాటు: పడుకునే ముందు ఒక గ్లాసు పాలు తీసుకోవడం మంచిది. పాలలో సహజంగా మెగ్నీషియం, కాల్షియం, నిద్రకు సహాయపడే ట్రిప్టోఫాన్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.

    4. తలనొప్పి లేదా మైగ్రేన్లు

    సమస్య: నరాలను రిలాక్స్ చేయడంలో, రక్త ప్రసరణను నియంత్రించడంలో మెగ్నీషియం ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది. దీని స్థాయిలు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు తలనొప్పి లేదా మైగ్రేన్ల తీవ్రత పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.

    ఆహార సర్దుబాటు: ఆకుకూరలు, చిక్కుళ్ళు, తృణధాన్యాలను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల మెదడు, నరాల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవచ్చు.

    5. మూడ్ స్వింగ్స్, ఆందోళన లేదా నిరాశ

    సమస్య: మెదడులోని సెరోటోనిన్ (Serotonin) వంటి మానసిక స్థితికి సంబంధించిన న్యూరోట్రాన్స్‌మిటర్‌లను మెగ్నీషియం నియంత్రిస్తుంది. దీని లోపం చిరాకు, ఆందోళన లేదా నిరాశకు దారితీయవచ్చు.

    ఆహార సర్దుబాటు: గింజలు, విత్తనాలు మరియు ఒమేగా-3 అధికంగా ఉండే కొవ్వు చేపలు (Fatty Fish) వంటి మెగ్నీషియం-రిచ్ ఫుడ్స్‌ను ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల భావోద్వేగ సమతుల్యత మెరుగుపడుతుంది.

    ముఖ్య సూచన: మెగ్నీషియం లోపాన్ని సరిచేసుకోవడానికి ముందుగా ప్రాసెస్ చేసిన, శుద్ధి చేసిన ఆహారాన్ని తగ్గించి, ఆకుకూరలు, గింజలు, విత్తనాలు, చిక్కుళ్ళు, తృణధాన్యాలు వంటి సహజమైన సంపూర్ణ ఆహారాలను (Whole Foods) తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. సప్లిమెంట్లను తీసుకోవడానికి ముందు తప్పకుండా ఆరోగ్య నిపుణులను సంప్రదించండి.

    News/Lifestyle/మెగ్నీషియం లోపం: నిపుణులైన పోషకాహార నిపుణుడు సూచించిన 5 కీలక సంకేతాలు
    News/Lifestyle/మెగ్నీషియం లోపం: నిపుణులైన పోషకాహార నిపుణుడు సూచించిన 5 కీలక సంకేతాలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes