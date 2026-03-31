    Capital Amaravati : పార్లమెంటు ముందుకు అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు.. ఎప్పుడంటే?

    Capital Amaravati : పార్లమెంట్ ముందుకు ఏపీ రాజధాని అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు రానుంది. లోక్‌సభలో ఏపీ పునర్విభజన సవరణ చట్టం పేరుతో ఈ బిల్లు ప్రవేశపెట్టనుంది కేంద్ర హోం శాఖ.

    Published on: Mar 31, 2026 4:47 PM IST
    By Anand Sai, Amaravati
    అమరావతిని రాష్ట్ర ఏకైక రాజధానిగా అధికారికంగా గుర్తించేందుకు ఉద్దేశించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ(సవరణ) బిల్లు, 2026ను ఏప్రిల్ 1వ తేదీన లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అమరావతిని ఒకే రాజధానిగా కొనసాగించాలన్న టీడీపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ వైఖరికి చట్టబద్ధత కల్పిస్తూ.. మార్చి 28న ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఒక తీర్మానాన్ని ఆమోదించిన తర్వాత ఈ చర్య తీసుకున్నారు. ఈ బిల్లు అమరావతి హోదాను సురక్షితం చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

    అమరావతి
    అమరావతి

    కేంద్ర హోంశాఖ బుధవారం లోక్‌సభలో ఏపీ పునర్విభజన సవరణ చట్టం పేరుతో ఈ బిల్లు ప్రవేశపెడుతుంది. ఈ మేరకు బిజినెస్ జాబితాలో దీన్ని చేర్చారు. ఇక్కడ ఆమోదం పొందిన తర్వాత రాజ్యసభ ముందుకు వెళ్తుంది. రెండ్రోజుల్లో ఈ బిల్లు పార్లమెంటులో ఆమోదం పొందనుంది.

    ఏపీ పునర్విభజన చట్టం 2014లోని సెక్షన్ 5లోని సబ్ సెక్షన్ 2కి సవరణలు చేస్తున్నట్లు బిల్లులో కేంద్రం పేర్కొంది. సబ్ సెక్షన్‌ 2లో అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాజధానిగా ఏర్పడిందని కేంద్రం తెలిపింది. ఏపీ సీఆర్‌డీఏ చట్టంలోని క్యాపిటల్ ఏరియాలో అమరావతి ఏర్పడుతుందని అధికారులు తెలిపారు.

    అమరావతికి రాష్ట్ర రాజధానిగా చట్టబద్ధమైన గుర్తింపు ఇవ్వాలని కేంద్రాన్ని కోరుతూ.. మార్చి 28న ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించిన తీర్మానం నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఆ తర్వాత ఈ తీర్మానాన్ని పరిశీలన కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపారు.

    రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అభ్యర్థన మేరకు కేంద్రం శాసన ప్రక్రియను వేగవంతం చేసింది. ఈ సవరణ అమరావతి అభివృద్ధికి నిధుల సమీకరణను సులభతరం చేయడంతో పాటు, రాజధాని హోదాలో సంభవించే ఏవైనా మార్పులతో సహా భవిష్యత్తు అనిశ్చితుల నుండి చట్టపరమైన రక్షణను కూడా కల్పిస్తుందని భావిస్తున్నారు.

    అమరావతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అధికారికంగా ప్రకటించే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏప్రిల్ 1న లోక్‌సభలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ (సవరణ) బిల్లు, 2026ను ప్రవేశపెట్టనుంది. వాస్తవానికి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండింటికీ 10 సంవత్సరాలపాటు హైదరాబాద్‌ను ఉమ్మడి రాజధానిగా నిర్దేశించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం, 2014లోని సెక్షన్ 5ను సవరించాలని ఈ బిల్లు ప్రతిపాదిస్తోంది.

    ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ఒక కొత్త రాజధానిని ఏర్పాటు చేయాలని చట్టం చెబుతోంది. రాజధానిగా అమరావతి హోదాపై చట్టపరమైన స్పష్టతను అందించేందుకు.. ఈ సవరణను 2024 జూన్ 2 నుండి అమలులోకి వచ్చేలా ప్రతిపాదించారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    News/Andhra Pradesh/Capital Amaravati : పార్లమెంటు ముందుకు అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు.. ఎప్పుడంటే?
    News/Andhra Pradesh/Capital Amaravati : పార్లమెంటు ముందుకు అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు.. ఎప్పుడంటే?
