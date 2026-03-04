Edit Profile
    Road Accident : ఆగివున్న లారీని ఢీకొట్టిన కారు.. ఒకే ఫ్యామిలీలో ఐదుగురు దుర్మరణం

    Road Accident In Chittoor : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని చిత్తూరు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఒకే కుటుంబంలో ఐదుగురు రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించారు.

    Published on: Mar 04, 2026 11:19 AM IST
    By Anand Sai, Chittoor
    చిత్తూరు జిల్లాలో బుధవారం ఘోరమైన రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. పలమనేరు సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై ఆగి ఉన్న లారీని.. వేగంగా వచ్చిన కారు వెనకాల నుంచి ఢీకొట్టింది. దీంతో ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు మహిళలు, ఇద్దరు పురుషులు అక్కడికక్కడే చనిపోయారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

    చిత్తూరు రోడ్డు ప్రమాదం
    చిత్తూరు రోడ్డు ప్రమాదం

    చిత్తూరు జిల్లా గంగవరం మండలం దండపల్లి క్రాస్ వద్ద బెంగళూరు-చెన్నై జాతీయ రహదారిపై ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో కారు ముందుభాగం నుజ్జునుజ్జు అయింది. మృతులను కర్ణాటక వాసులుగా గుర్తించారు. మృతులు మోహన్‌దాస్, నాగరాజారావు, కుసుమ, జయంతి, పూజ.

    బెంగళూరు నుంచి తిరుపతి వెళ్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. ప్రమాదం గురించి తెలిసిన వెంటనే పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. మృతదేహాలను స్థానిక ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. అనంతరం కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. మితిమీరిన వేగంతో ప్రయాణిస్తూ.. డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడంతోనే ప్రమాదం జరిగినట్టుగా తెలుస్తోంది.

