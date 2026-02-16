Edit Profile
    మద్యం తాగకపోయినా ఫ్యాటీ లివర్ ముప్పు? ఈ 5 సూపర్ ఫుడ్స్‌ మీ కాలేయానికి కవచం

    భారతీయుల్లో నాన్-ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ కేసులు ఆందోళనకరంగా పెరుగుతున్నాయి. కేవలం మధుమేహం, ఊబకాయం వల్ల వచ్చే ఈ ముప్పును సహజంగా ఎలా తిప్పికొట్టాలో తెలుసా? ప్రముఖ పోషకాహార నిపుణులు సూచిస్తున్న ఆ 5 రకాల ఆహారాల గురించి ఈ కథనంలో చూడండి.

    Published on: Feb 16, 2026 8:00 AM IST
    By HT Telugu Desk
    మన దేశంలో ఇప్పుడు ఫ్యాటీ లివర్ ఒక మహమ్మారిలా విస్తరిస్తోంది. ఒకప్పుడు కేవలం మద్యం తాగే వారిలోనే కాలేయ సమస్యలు కనిపిస్తాయని అనుకునేవారు. కానీ, మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. ఇటీవల 'ది లాన్సెట్ రీజినల్ హెల్త్ సౌత్ ఈస్ట్ ఆసియా' జర్నల్‌లో ప్రచురితమైన అధ్యయనం ప్రకారం.. ప్రతి పది మంది భారతీయులలో నలుగురు 'మెటబాలిక్ డిస్ఫంక్షన్ అసోసియేటెడ్ స్టీటోటిక్ లివర్ డిసీజ్' (MASLD) బారిన పడుతున్నారు. అంటే మద్యం అలవాటు లేకపోయినా, కేవలం ఊబకాయం, మధుమేహం వంటి సమస్యల వల్లే కాలేయం చుట్టూ కొవ్వు పేరుకుపోతోంది.

    బ్లూబెర్రీస్ సహా ఈ 5 సూపర్ ఫుడ్స్‌ మీ కాలేయానికి రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తాయి
    బ్లూబెర్రీస్ సహా ఈ 5 సూపర్ ఫుడ్స్‌ మీ కాలేయానికి రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తాయి

    సమయానికి గుర్తించకపోతే ఇది లివర్ ఫైబ్రోసిస్, లివర్ క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక సమస్యలకు దారితీసే ప్రమాదం ఉంది. అయితే, మనం తీసుకునే ఆహారంలో చిన్నపాటి మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా ఈ ముప్పు నుంచి బయటపడొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రముఖ న్యూట్రిషనిస్ట్ దీప్శిఖా జైన్ కాలేయ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచే 5 అద్భుతమైన ఆహారాలను సూచించారు. అవేంటో చూద్దాం..

    1. బ్లాక్ కాఫీ

    చాలామంది ఉదయాన్నే కాఫీతో రోజును ప్రారంభిస్తారు. అయితే పాలు, చక్కెర లేని బ్లాక్ కాఫీ కాలేయానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని దీప్శిఖా వివరించారు. ఇందులోని కెఫీన్ కాలేయ వ్యాధులు తీవ్రతరం కాకుండా అడ్డుకోవడమే కాకుండా, ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను తగ్గించడంలో చురుకైన పాత్ర పోషిస్తుంది.

    2. బ్లూబెర్రీస్

    సూపర్ ఫుడ్స్ జాబితాలో బ్లూబెర్రీస్‌కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. వీటిలో ఉండే 'ఆంథోసైనిన్స్' అనే సమ్మేళనాలు కాలేయ కణాలలో వాపును (Inflammation) తగ్గిస్తాయి. ఇవి కాలేయ కణాలకు రక్షణ కవచంలా పనిచేసి, కొవ్వు పేరుకుపోకుండా చూస్తాయి.

    3. ఉసిరి

    మన సంప్రదాయ ఆయుర్వేదంలో ఉసిరికి ఉన్న ప్రాధాన్యత అంతా ఇంతా కాదు. ఇందులో విటమిన్-సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది శరీరంలోని ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్‌ను తగ్గించి, కాలేయం పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. ప్రతిరోజూ ఉసిరిని ఏదో ఒక రూపంలో తీసుకోవడం వల్ల ఫ్యాటీ లివర్ నుంచి త్వరగా కోలుకోవచ్చు.

    4. అవకాడో (Avocado)

    ఇది మన దేశానికి చెందిన పండు కాకపోయినా, ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో విరివిగా లభిస్తోంది. ఇందులో ఉండే 'గ్లూటాథియోన్' అనే అద్భుత పోషకం కాలేయ కణాల పునరుత్పత్తికి సహాయపడుతుంది. ఇది కాలేయంపై పడే ఒత్తిడిని తగ్గించి, వ్యాధి ముదరకుండా అడ్డుకుంటుంది.

    5. పసుపు - మిరియాల పొడి

    మన వంటింట్లో ఉండే పసుపు గొప్ప ఔషధం. పసుపులో ఉండే కర్కుమిన్ వాపును తగ్గించే గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. అయితే, పసుపును మన శరీరం పూర్తిగా గ్రహించాలంటే దానికి మిరియాల పొడి తోడవాలి. ఈ రెండింటి కలయిక కాలేయంలో కొవ్వును కరిగించడానికి, ఇన్‌ఫ్లమేషన్ తగ్గించడానికి అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని నిపుణులు పేర్కొన్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: మద్యం తాగని వారికి కూడా ఫ్యాటీ లివర్ వస్తుందా?

    అవును. దీనినే నాన్-ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ లేదా MASLD అంటారు. శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, జంక్ ఫుడ్ తీసుకోవడం, ఊబకాయం, డయాబెటిస్ వల్ల ఇది వస్తుంది.

    ప్రశ్న: ఫ్యాటీ లివర్‌ను పూర్తిగా నయం చేయవచ్చా?

    ప్రారంభ దశలో గుర్తించి, సరైన పోషకాహారం, క్రమం తప్పని వ్యాయామం ద్వారా ఫ్యాటీ లివర్‌ను వెనక్కి మళ్లించవచ్చు.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. సోషల్ మీడియాలో నిపుణులు పంచుకున్న వివరాల ఆధారంగా ఇది రూపొందించినది. ఏదైనా ఆహార నియమాలు పాటించే ముందు మీ వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిది.)

    News/Lifestyle/మద్యం తాగకపోయినా ఫ్యాటీ లివర్ ముప్పు? ఈ 5 సూపర్ ఫుడ్స్‌ మీ కాలేయానికి కవచం
    © 2026 HindustanTimes