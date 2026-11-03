Visakhapatnam CII Summit 2026 : ఈనెల 12న విశాఖలో సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు - 58 దేశాల నుంచి ప్రతినిధుల రాక!
నవంబర్ 12, 13 తేదీల్లో విశాఖపట్నంలో 31వ సీఐఐ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ 2026 జరగనుంది. 58 దేశాల ప్రతినిధులు, కేంద్ర మంత్రులు, అంతర్జాతీయ ప్రముఖులు పాల్గొంటారు. ఈ సదస్సు ఏర్పాట్లను ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జి. సాయిప్రసాద్ పరిశీలించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక, పారిశ్రామిక ప్రగతికి ఊతమిచ్చేలా మరో అంతర్జాతీయ వేదిక సిద్ధమవుతోంది. విశాఖపట్నం వేదికగా 31వ కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ (సీఐఐ) భాగస్వామ్య సదస్సు - 2026ను నిర్వహించేందుకు విస్తృత ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. నవంబర్ 12, 13 తేదీల్లో రెండు రోజుల పాటు ఈ ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ సదస్సు జరగనుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 58 దేశాల నుంచి పారిశ్రామికవేత్తలు, అంతర్జాతీయ నిపుణులు, వివిధ దేశాల ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు ఈ వేదికపైకి రానున్నారు.
కేంద్ర విదేశీ వాణిజ్యం, పారిశ్రామిక ప్రోత్సాహక శాఖ (DPIIT), భారత పరిశ్రమల సమాఖ్య (CII) సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ సదస్సుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆతిథ్యమిస్తోంది. ప్రపంచ ఆర్థిక రంగానికి, భారత్ వ్యాపార ప్రగతికి మధ్య వారధిగా నిలిచే ఈ సిఐఐ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ను 1995 నుంచి క్రమం తప్పకుండా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది విశాఖలో నిర్వహిస్తుండటంతో రాష్ట్రంలోకి భారీగా పెట్టుబడులు తరలివచ్చే అవకాశముందని వాణిజ్య వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
ఈ ప్రతిష్టాత్మక సమ్మేళనంలో విదేశాల నుంచి 16 మంది మంత్రులు, 40 మంది అంతర్జాతీయస్థాయి వ్యక్తులు పాల్గొననున్నారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, భారత ఉపరాష్ట్రపతి సి.పి. రాధాకృష్ణన్, కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ వంటి పలువురు ప్రముఖులు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రసంగించే తాత్కాలిక జాబితాలో ఉన్నారు.
అంతర్జాతీయ పారిశ్రామిక వేదికల నుంచి వరల్డ్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆర్గనైజేషన్ (డబ్ల్యూఐపీఓ) ప్రతినిధి డారెన్ టాంగ్, వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్ (డబ్ల్యూఈఎఫ్) ప్రతినిధి రాబర్టో బోకా, భారత్లో యూరోపియన్ యూనియన్ (EU) మరియు జపాన్ దేశాల రాయబారులు ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా హాజరుకానున్నారు.
చర్చించబోయే కీలక అంశాలు:
రెండు రోజుల పాటు జరిగే ఈ భాగస్వామ్య సదస్సులో అంతర్జాతీయ వ్యాపారాలు, పరస్పర పెట్టుబడులు, అంతర్జాతీయ విలువ గొలుసులు (గ్లోబల్ వాల్యూ చైన్స్), జియో-ఎకనామిక్స్, ప్రపంచ దేశాల మధ్య సహకారం, సాంకేతికత, నూతన ఆవిష్కరణలు మరియు భవిష్యత్తు రంగాలు (ఫ్యూచర్ ఇండస్ట్రీ) వంటి విభిన్నమైన మరియు కీలక అంశాలపై చర్చలు నిర్వహించనున్నారు.
సదస్సు చివరి రోజు జరిగే ముగింపు సమావేశంలో భారత ఉపరాష్ట్రపతి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు , రాష్ట్ర గవర్నర్ ఎస్. అబ్దుల్ నజీర్ పాల్గొని ఈ అంతర్జాతీయ సమావేశాన్ని ముగించనున్నారు.
సదస్సు ఏర్పాట్లపై సీఎస్ సమీక్ష…
అంతర్జాతీయ స్థాయి సదస్సు కావడం, అనేక దేశాల మంత్రులు, పారిశ్రామిక వేత్తలు తరలివస్తుండటంతో ఏర్పాట్లలో ఎలాంటి లోటుపాట్లు ఉండకూడదని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ నేపథ్యంలో సదస్సు నిర్వహణ, భద్రత, రవాణా, వసతి తదితర ఏర్పాట్లను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జి. సాయిప్రసాద్ అమరావతిలో సమీక్షించారు. కట్టుదిట్టమైన భద్రతతో పాటు అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More