Konaseema ONGC Blowout : బ్లోఅవుట్ ప్రాంతంలో సీఎం చంద్రబాబు ఏరియల్ సర్వే - నష్టపరిహారంపై ఆదేశాలు
అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఇరుసుమండలో సంభవించిన బ్లోఅవుట్ ప్రాంతంలో సీఎం చంద్రబాబు ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించారు. ఘటనపై ఓఎన్జీసీ అధికారులు, కోనసీమ జిల్లా కలెక్టర్ మహేశ్ కుమార్ తదితరులతో రాయవరంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలిచ్చారు.
డాక్టర్ బీఆర్ ఆంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని మలికిపురం మండలం, ఇరుసుమండ బ్లోఅవుట్ ప్రాంతాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా పరిశీలించారు. అనంతరం ఘటనపై ఓఎన్జీసీ అధికారులు, కోనసీమ జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ మహేష్ కుమార్, ఎంపీ శ్రీ హరీష్ బాలయోగి, ఎమ్మెల్యే శ్రీ వరప్రసాద్తో మండపేట నియోజకవర్గం, రాయవరంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. బ్లో అవుట్ నివారణకు సంబంధించిన చర్యలను సీఎం అడిగి తెలుసుకున్నారు. మంటల కారణంగా దెబ్బతిన్న కొబ్బరిచెట్లకు నష్టపరిహారం అందించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
పరిహారం వేగవంతం చేయాలి - సీఎం ఆదేశాలు
ఘటనా ప్రాంతంలో మంటల తీవ్రత కాస్త తగ్గడం మొదలైనప్పటికీ… వరుసగా ఐదవ రోజు కూడా మంటలు కొనసాగుతున్నాయి. మంటలను పూర్తిగా ఆర్పడానికి తీసుకుంటున్న చర్యల గురించి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆరా తీశారు. అగ్నిప్రమాదంలో ధ్వంసమైన కొబ్బరి తోటలు ధ్వంసమైన స్థానిక రైతులకు పరిహారం వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
ప్రెజర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ యొక్క వైఫల్యం తరువాత, చమురు బావి లేదా గ్యాస్ బావి నుండి ముడి చమురు లేదా సహజ వాయువును అనియంత్రితంగా విడుదల చేయడాన్ని బ్లోఅవుట్ అని అంటారు. ఇదిలా ఉండగా… మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నాలు నేటికీ కొనసాగాయి. శిథిలాలను తొలగించడంపై ఓఎన్జీసీ సిబ్బంది దృష్టి సారించారు.
"శిథిలాలను తొలగిస్తున్నారు. బహుశా ఒకటి లేదా రెండు రోజుల్లో, అన్ని శిధిలాలు తొలగించబడతాయి. శిధిలాలను తొలగించిన తర్వాతే వారు బావిపై పని చేయగలరు" అని ఓఎన్జీసీ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. శిథిలాల తొలగింపు కార్యకలాపాలు ఇప్పటికే రెండు రోజులుగా కొనసాగుతున్నాయని వివరించారు. నిపుణుల పర్యవేక్షణలో నిరంతర సమీక్ష కొనసాగుతోందని పేర్కొన్నారు.