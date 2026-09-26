FTO in Kurnool : ఆంధ్రప్రదేశ్ వైమానిక చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయం - కర్నూలులో పైలట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ప్రారంభం
కర్నూలు విమానాశ్రయంలో రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటి పైలట్ శిక్షణా కేంద్రాన్ని (FTO) కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రారంభించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వైమానిక రంగ చరిత్రలో చారిత్రాత్మక ఘట్టం నమోదైంది. కర్నూలు విమానాశ్రయంలో రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటి ఫ్లయింగ్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ (FTO - పైలట్ శిక్షణా కేంద్రం) అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు ఈ నూతన పైలట్ శిక్షణా కేంద్రాన్ని శనివారం…. ప్రారంభించి జాతికి అంకితం చేశారు.
ఈ సెంటర్ ఏర్పాటుతో…. రాష్ట్రంలో విమానయాన రంగానికి, యువతకు లభించే ఉపాధి అవకాశాలకు సరికొత్త దిశను చూపించనుంది. సొంత రాష్ట్రంలోనే విమానాలు నడిపే పైలట్లుగా శిక్షణ పొందే అపూర్వ అవకాశం ప్రాంతీయ అభ్యర్థులకు లభించనుందని రాష్ట్ర అధికారులు చెబుతున్నారు.
తాజాగా ప్రారంభమైన తొలి ఫ్లయింగ్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్తో పాటు, రాష్ట్రంలో రానున్న రోజుల్లో మరో 5 ఎఫ్టిఓ (FTO) లను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. కర్నూలు, రాజమండ్రి, కడప విమానాశ్రయాల కేంద్రంగా ఈ కొత్త పైలట్ శిక్షణా అకాడమీలు త్వరలోనే రాబోతున్నాయి. దీని ద్వారా మన రాష్ట్రానికి చెందిన ఎంతో మంది యువతకు స్వదేశంలోనే, సొంత రాష్ట్రంలోనే పైలట్లుగా శిక్షణ పొందే అపూర్వ అవకాశం లభించనుంది.
ఒకప్పుడు వెనుకబడిన ప్రాంతంగా భావించిన రాయలసీమ… నేడు దేశంలోనే ప్రముఖ ఏరోస్పేస్ మరియు ఏవియేషన్ అవకాశాల కేంద్రంగా శరవేగంగా రూపాంతరం చెందుతోందని కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు చెప్పారు.
ఓర్వకల్లు (కర్నూలు) వద్ద భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి "డ్రోన్ సిటీ" ఏర్పాటు ప్రక్రియ షురూ అయిందని… కర్నూలు మరియు కడప కేంద్రాలుగా పైలట్ శిక్షణా అకాడమీలు, కుప్పం కేంద్రంగా ప్రపంచ స్థాయి శిక్షణా విమానాల (Trainer Aircraft) తయారీ పరిశ్రమలు వచ్చాయని తెలిపారు. ఈ భారీ ప్రాజెక్టులన్నీ అందుబాటులోకి రావడం వల్ల రాయలసీమ యువతకు గ్లోబల్ స్థాయిలో నైపుణ్యాలతో కూడిన ఉద్యోగాలు, ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయని చెప్పుకొచ్చారు.
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