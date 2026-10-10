Prakasam District : పాకల బీచ్లో విషాదం - నలుగురు మృతి
ప్రకాశం జిల్లా పాకాల సముద్ర తీరంలో అలల ఉధృతికి కొట్టుకుపోయి నలుగురు మృతి చెందారు. మరో వ్యక్తి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.
ప్రకాశం జిల్లా పాకాల సముద్ర తీరంలో శనివారం ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. తీరంలో ఈత కొడుతుండగా ఒక్కసారిగా ఎగసిపడిన అలలు ఉధృతికి కొట్టుకుపోయి నలుగురు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ప్రకాశం జిల్లా ఎస్పీ హర్షవర్ధన్ రాజు అందించిన వివరాల ప్రకారం.. శనివారం మధ్యాహ్నం సుమారు 2:00 గంటల సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. కెనిగిరి సమీపంలోని శ్రీరంగపట్నం గ్రామానికి చెందిన దాదాపు 60 మంది గ్రామస్తులు ఒక పెద్ద బృందంగా కలిసి పాకాల తీరానికి విహారయాత్రకు వచ్చారు. వీరిలో కొందరు సముద్రంలో దిగి సరదాగా ఈత కొడుతుండగా ఒక్కసారిగా వచ్చిన శక్తివంతమైన అలల ప్రవాహం వారిని సముద్రం లోపలికి లాక్కెళ్లింది.
ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు వ్యక్తులు మృతి చెందగా…. వారిలో ఇద్దరు నీటిలో మునిగిపోయారు. నీట మునిగిన ఆ ఇద్దరి మృతదేహాల కోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నాయని, ఇప్పటివరకు వారి ఆచూకీ లభించలేదని ఎస్పీ వివరించారు. మరో వ్యక్తి సముద్ర తీరంలోనే కన్నుమూయగా, తీవ్రంగా గాయపడిన నాల్గవ వ్యక్తి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు.
ఈ ఘటనలో సముద్రంలో కొట్టుకుపోయిన మరో వ్యక్తిని రక్షించగా, ఆయన పరిస్థితి ప్రస్తుతం అత్యంత విషమంగా ఉందని అధికారులు తెలిపారు. మృతులంతా ఒకే గ్రామానికి చెందినవారు కావడంతో శ్రీరంగపట్నంలో తీవ్ర విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More