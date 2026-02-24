గరుడ అట్లాస్.. తిరుపతి పరిసరాల్లో 274 పక్షి జాతులు.. 55 వేల పక్షుల వీక్షణ
తిరుపతి నగరంతోపాటు శేషాచలం అడవుల్లో చేపట్టిన ఐదో విడత పక్షిజాతుల గణన ముగిసింది. గరుడ అట్లాస్ పేరుతో చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమంలో చాలా పక్షి జాతులను గుర్తించారు.
తిరుపతి, చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాల్లో చేపట్టిన ఐదో విడత పక్షిజాతుల గణన ముగిసింది. గరుడ అట్లాస్ పేరుతో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఐసర్, తిరుపతి నేచర్ సొసైటీ, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ సంయుక్తంగా నిర్వహించాయి. 2022లో ఈ కార్యక్రమం మెుదలైంది. తిరుపతి పరిసరాల్లో 274 పక్షి జాతులను గుర్తించారు.
సర్వే సమయంలో స్వచ్ఛంద సేవకులు, పరిశోధకులు 55,000 కంటే ఎక్కువ పక్షులను వీక్షించారు. 274 జాతులను నమోదు చేశారు.
దివ్యరామం వద్ద ఇటీవల జరిగిన బర్డ్ వాక్ సమయంలో పాల్గొన్నవారు ఈ ప్రాంతంలో మొదటిసారిగా 'ఇండియన్ ఎల్లో టిట్'ను గుర్తించారు. దానిని గుర్తించిన సమీప ప్రదేశం నల్లమల, ఎంఎం హిల్స్ ఉత్తర ప్రాంతాలలో ఉంది.
కొండలపై నివసించే చిన్న, పవర్ఫుల్ రాప్టర్ షాహీన్ ఫాల్కన్ కూడా తిరుమల ఘాట్ రోడ్డు వద్ద కనిపించింది. ఇక్కడ వాస్తవానికి అటువంటి జాతులకు అద్భుతమైన ఆవాసంగా పనిచేస్తుంది. అదేవిధంగా పసుపు గొంతు గల బుల్బుల్, ఎర్రటి మెడ గల ఫాల్కన్, స్లాటీ-బ్రెస్టెడ్ రైల్, బ్లాక్ ఈగిల్లాంటివి నమోదు చేసిన ఇతర ముఖ్యమైన జాతులలో ఉన్నాయి.
ఈ అధ్యయనం మొదట 2022లో తిరుపతి బర్డ్ అట్లాస్గా ప్రారంభమైంది. కానీ తర్వాత గరుడ అట్లాస్గా మారింది. తిరుపతి నేచర్ సొసైటీ (TNS), ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ శాఖ భాగస్వామ్యంతో ఈ ప్రాజెక్ట్కు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ (IISER తిరుపతి) నాయకత్వం వహిస్తుంది.
ఐసర్-తిరుపతిలోని డాక్టర్ రాబిన్స్ ల్యాబ్ పరిశోధకులు పక్షి జాతుల ఉనికి తిరుపతి ప్రకృతి దృశ్యం, పర్యావరణ గొప్పతనాన్ని చెబుతుందని పేర్కొంది. ఈ ల్యాబ్ ఈ పక్షుల గణనకు సాంకేతిక సహకారంతో పాటు డేటా ప్రోటోకాల్ అందించింది. తిరుపతి, శేషాచలంలో పక్షుల సంఖ్య, వాటి ఆవాసాల్లో వస్తున్న మార్పులను పర్యవేక్షించడం గరుడ అట్లాస్ ప్రధాన ఉద్దేశం. నగరం అభివృద్ధి, భూ వినియోగ మార్పుల వల్ల పక్షులపై పడే ప్రభావాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇందులో భాగంగా పర్యావరణ హితమైన నగర ప్రణాళికలు రూపొందించవచ్చు.