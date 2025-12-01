టూరిస్టులకు గుడ్న్యూస్.. అందుబాటులోకి వైజాగ్ కైలాసగిరి గ్లాస్ బ్రిడ్జి.. ఎంట్రీ ఫీజు ఎంత?
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పర్యాటకానికి పెద్దపీట వేస్తోంది. అందులో భాగంగా వైజాగ్ కైలాసగిరిలో గ్లాస్ బ్రిడ్జి నిర్మించింది. ఇది అందుబాటులోకి వచ్చింది.
విశాఖ నగరంలో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించిన కైలాసగిరి గ్లాస్ బ్రిడ్జి అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఎంపీ శ్రీభరత్, మేయర్ పీలా శ్రీనివాసరావు బ్రిడ్జిని ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు, వీఎంఆర్డీఏ ఛైర్మన్ ప్రణవ్ గోపాల్ పాల్గొన్నారు.
ప్రకృతి వైపరీత్యాల సమయంలోనూ తట్టుకునేలా గ్లాస్ బ్రిడ్జిని డిజైన్ చేశామని వీఎంఆర్డీఏ ఛైర్మన్ ప్రణవ్ గోపాల్ చెప్పారు. అతి త్వరలో కైలాసగిరి త్రిశూల్ ప్రాజెక్టును కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నామని తెలిపారు. వీఎంఆర్డీఏ ద్వారా పర్యాటకానికి పెద్దపీట వేస్తున్నట్టుగా పేర్కొన్నారు. విశాఖను పర్యాటక రాజధానిగా అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు.
కైలాసగిరి కొండపై భారతదేశంలోనే అతి పొడవైన స్కైవాక్ గ్లాస్ బ్రిడ్జి ఇది. ఈ స్కైవాక్ నుంచి చూస్తే.. అందమైన తీరప్రాంతాన్ని, అద్భుతమైన ప్రకృతిని ఆస్వాదించవచ్చు. ఈ గాజు వంతెన రాష్ట్రంలో ఒక ప్రధాన పర్యాటక ఆకర్షణగా మారనుంది.
చైనాలోని ఐకానిక్ గ్లాస్ స్కైవాక్ల నుండి ప్రేరణ పొంది ఈ 50 మీటర్ల కాంటిలివర్ నిర్మాణం కేరళలోని వాగమోన్ గ్లాస్ బ్రిడ్జి తరహాలో రూపొందించారు. దేశంలోనే అతి పొడవైన గ్లాస్ బ్రిడ్జి ఇది. జర్మన్ నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న గాజు, ఉక్కుతో రూపొందించారు. ఈ వంతెన భూమి నుండి 862 అడుగుల ఎత్తులో, సముద్ర మట్టానికి 1,000 అడుగుల ఎత్తులో ఉంది. ఇది తీరప్రాంత వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకునేలా తయారు చేశారు.
ట్రిపుల్-లేయర్డ్, 40 మి.మీ మందం కలిగిన టెంపర్డ్ లామినేటెడ్ గ్లాస్ ఉంటుంది. ఒకేసారి 500 టన్నుల బరువు మోయగలదు. గంటకు రూ.250 కి.మీ వేగంతో వచ్చే గాలులను తట్టుకోగలదు. అయితే భద్రతా దృష్ట్యా 40 మందికి మాత్రమే దీనిపైకి అనుమతి ఉంటుంది.
విశాఖపట్నం మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (VMRDA), SSM షిప్పింగ్ అండ్ లాజిస్టిక్స్, భారత్ మాతా వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ జాయింట్ వెంచర్ అయిన ఆర్జే అడ్వెంచర్స్ మధ్య భాగస్వామ్యం కింద ఈ ప్రాజెక్ట్ అభివృద్ధి చేశారు. దీని వ్యయం రూ.7 కోట్లు. 10–15 నిమిషాలకు టిక్కెట్ల ధర రూ.300 ఉండే అవకాశం ఉంది. ఉదయం 9 గంటల నుండి రాత్రి 8 గంటల వరకు ఎంట్రీ ఉండనుంది. ఇలాంటి గాజు వంతెనలు ప్రస్తుతం రాజ్గిర్ (బీహార్), సిక్కిం, వయనాడ్ (కేరళ) లలో ఉన్నాయి.