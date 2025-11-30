Edit Profile
    డిసెంబర్ 1న వైజాగ్‌ కైలాసగిరి స్కైవాక్ గ్లాస్ బ్రిడ్జి ప్రారంభం.. భారత్‌లో ఇదే అతి పొడవైనది

    ఏపీ ప్రభుత్వం పర్యాటకానికి పెద్ద పీట వేస్తోంది. రాష్ట్రంలో పర్యాటక ప్రాజెక్టులు చేపడుతోంది. అందులో భాగంగా వైజాగ్ కైలాసగిరిలో గ్లాస్ బ్రిడ్జిని నిర్మించింది. దేశంలోనే ఇది అతి పొడవైనది.

    Published on: Nov 30, 2025 3:33 PM IST
    By Anand Sai
    విశాఖపట్నంలోని ఐకానిక్ కైలాసగిరి కొండలు పర్యాటక రంగానికి మరింత ఊపునిచ్చేందుకు రెడీ అయ్యాయి. భారతదేశంలోనే అతి పొడవైన గాజు వంతెన డిసెంబర్ 1న ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానుంది. ఎంపీ శ్రీభరత్ స్కైవాక్ గ్లాస్ బ్రిడ్జిని ప్రారంభిస్తారని VMRDA అధికారులు తెలిపారు. విశాఖపట్నం మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ రూ.7 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ గ్లాస్ స్కైవాక్ దాదాపు 55 మీటర్లు విస్తరించి కాంటిలివర్డ్ నిర్మాణంగా రూపొందించారు. దిగుమతి చేసుకున్న జర్మన్ గాజుతో తయారు చేసిన ఈ వాక్‌వే సందర్శకులకు భద్రత, ఉల్లాసకరమైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

    కైలాసగిరి గ్లాస్ బ్రిడ్జి
    కైలాసగిరి గ్లాస్ బ్రిడ్జి

    సముద్ర మట్టానికి 862 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న ఈ వంతెన బంగాళాఖాతం, తూర్పు కనుమలు, వైజాగ్ నగర అద్భుతమైన దృశ్యాలను అందిస్తుంది. దీనిపై ఒకేసారి 100 మంది కూడా నడవవచ్చు. అయితే సౌకర్యం, సేఫ్టీ కోసం అధికారులు ప్రారంభంలో ఒక బ్యాచ్‌కు 40 మంది సందర్శకులకు ప్రవేశాన్ని పరిమితం చేస్తారు.

    సాహస ప్రియులకు ఈ స్కై వాకింగ్ థ్రిల్లింగ్‌గా ఉండనుంది. ప్రశాంతమైన ప్రకృతి దృశ్యాలను ఆస్వాదించవచ్చని భావిస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు వస్తారని అధికారులు అనుకుంటున్నారు. దేశంలో ఇప్పటివరకు 40 మీటర్ల పొడవైన గాజు వంతెన కేరళలో ఉంది. ఇప్పుడు వైజాగ్‌లో అంతకుమించి ఉంటుంది. నైట్ టైమ్‌లో త్రివర్ణ రంగులతో కూడిన విద్యుత్ కాంతులతో మెరిసేలా గ్లాస్ బ్రిడ్జిని తీర్చిదిద్దారు.

    చాలాసార్లు ఈ బ్రిడ్జిని టెస్ట్ చేశారు. టూరిస్టుల భద్రతకు అధిక ప్రాధాన్యమిస్తున్నామని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఎంట్రీ ఫీజుపై ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు. ఈ గాజు వంతెనను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో నిర్మించారు. 40 ఎంఎం మందం కలిగిన ల్యామినేటెడ్ గ్లాస్ ఉపయోగించారు. దీనిని జర్మనీ నుంచి దిగుమతి చేశారు. ఒకేసారి 500 టన్నుల వరకు భారం మోస్తుంది. కానీ భద్రత దృష్ట్యా అధికారులు పర్యాటకుల సంఖ్యను పరిమితం చేశారు.

    పర్యాటకంలో కైలాసగిరి కీలకపాత్ర పోషించేందుకు డిసెంబర్ 1న స్కైవాక్ గ్లాస్ బ్రిడ్జి ప్రారంభం అవుతుంది. ఇది ప్రజలకు అందుబాటులోకి వస్తుంది.

    News/Andhra Pradesh/డిసెంబర్ 1న వైజాగ్‌ కైలాసగిరి స్కైవాక్ గ్లాస్ బ్రిడ్జి ప్రారంభం.. భారత్‌లో ఇదే అతి పొడవైనది
