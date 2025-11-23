Edit Profile
    డిసెంబర్ 6న వైజాగ్‌లో ఇండియా Vs సౌతాఫ్రికా వన్డే మ్యాచ్.. టికెట్ల విక్రయాలు ఎప్పుడు అంటే?

    నవంబర్ 30న ఇండియా Vs సౌతాఫ్రికా వన్డే సిరీస్ మెుదలుకానుంది. విశాఖ వేదికగా మ్యాచ్ కూడా ఉంది. ఇందుకోసం టికెట్ల అమ్మకాలు త్వరలో ప్రారంభం కానున్నాయి.

    Updated on: Nov 23, 2025 10:00 AM IST
    By Anand Sai
    డిసెంబర్ 6న విశాఖపట్నంలోని ACA-VDCA అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో భారతదేశం, దక్షిణాఫ్రికా మధ్య వన్డే అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ను జరగనుంది. ఇది నిర్వహించడానికి ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ (ఏసీఏ) సన్నాహాలు చేస్తోంది. క్రికెట్ ప్రేమికుల కోసం సుమారు 22,000 టిక్కెట్లను అందుబాటులో ఉంచుతామని, నవంబర్ 28 నుండి అమ్మకాలు ప్రారంభమవుతాయని ఏసీఏ ఒక పత్రికా ప్రకటన ద్వారా తెలిపింది. జనసమూహాన్ని నిర్వహించేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తారు. టిక్కెట్లను ఆన్‌లైన్‌లో విక్రయిస్తారు. క్రికెట్ లవర్స్ తమ స్థానాలను పొందడానికి ముందుగానే బుక్ చేసుకోవాలని ఏసీఏ కోరింది.

    వైజాగ్‌లో ఇండియా Vs సౌతాఫ్రికా మ్యాచ్
    వైజాగ్‌లో ఇండియా Vs సౌతాఫ్రికా మ్యాచ్

    టిక్కెట్ ధరలు రెగ్యులర్ సీటింగ్ కోసం 1,200 నుండి రూ.18,000 ధర గల ప్రీమియం హాస్పిటాలిటీ ప్యాకేజీల వరకు ఉంటాయి. జనరల్ సీటింగ్: రూ.1,200 నుండి రూ.4,000, హాస్పిటాలిటీ, సెమీ-హాస్పిటాలిటీ ప్యాకేజీలు: 5,000 నుండి రూ.18,000 వరకు ఉంటాయి.

    ముందుగా వచ్చిన వారికి ప్రాధాన్యత ప్రాతిపదికన సీటింగ్ ఉంటుంది. అభిమానులు వేదిక వద్దకు ముందుగానే చేరుకోవాలని చెబుతున్నారు. భారత, దక్షిణాఫ్రికా క్రికెట్ జట్లు రెండూ డిసెంబర్ 4న విశాఖపట్నం చేరుకోనున్నాయి. డిసెంబర్ 5న ACA-VDCA స్టేడియంలో అధికారిక ప్రాక్టీస్ సెషన్‌లు ప్లాన్ చేశారు.

    అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ను నిర్వహించడంపై ఏసీఏ అధ్యక్షుడు కేశినేని శివనాథ్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. భారతదేశం, దక్షిణాఫ్రికా జట్లను విశాఖపట్నానికి స్వాగతించడం ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్‌కు గర్వకారణమన్నారు. ప్రణాళిక, అప్‌గ్రేడ్ చేసిన సౌకర్యాలు, అభిమానులకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే సేవల ద్వారా మైదానంలో, వెలుపల ప్రపంచ స్థాయి అనుభవాన్ని అందించడానికి ఏసీఏ కట్టుబడి ఉందని అన్నారు. క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ మార్గదర్శకాలను పాటించాలని కోరారు.

    భారత్-సౌతాఫ్రికా తొలి వన్డే మ్యాచ్ నవంబర్ 30న రాంచీలో జరగనుంది. రెండో వన్డే డిసెంబర్ 3న రాయ్‌పూర్‌లో ఉంటుంది. మూడో వన్డే డిసెంబర్ 6న విశాఖపట్నంలో ఉండనుంది. ఇందుకోసం అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. మెుత్తం 22 వేల టికెట్లు ఆన్‌లైన్‌లో ఉంటాయి. వెంటనే టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలని ఏసీఏ కోరుతోంది.

    News/Andhra Pradesh/డిసెంబర్ 6న వైజాగ్‌లో ఇండియా Vs సౌతాఫ్రికా వన్డే మ్యాచ్.. టికెట్ల విక్రయాలు ఎప్పుడు అంటే?
