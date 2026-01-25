Edit Profile
    రికార్డు స్థాయిలో వేరుశనగ ధర.. క్వింటాలు గరిష్టంగా రూ.10,940!

    ఏపీలో వేరుశనగ ధర రికార్డు స్థాయిలో పలికింది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ధరలు పలకడంతో రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

    Published on: Jan 25, 2026 9:45 PM IST
    By Anand Sai
    కర్నూలు జిల్లాలోని ప్రధాన పంట అయిన వేరుశనగ ఎమ్మిగనూరు వ్యవసాయ మార్కెట్లో రికార్డు స్థాయిలో ధర పలికింది. క్వింటాలు వేరుశనగ గరిష్టంగా రూ.10,940 పలికిందని, ఇప్పటివరకు ఇదే అత్యధిక ధర అని మార్కెట్ అధికారులు తెలిపారు. వేరుశనగ సాగు విస్తీర్ణం తగ్గడం, మార్కెట్‌లో డిమాండ్ పెరగడం వల్లే ఇంతటి భారీ పెరుగుదల ఉందని అధికారులు తెలిపారు. మధ్యస్థ ధర రూ.9,810, కనిష్ట ధర రూ.6000కు వ్యాపారులు కొన్నారు.

    వేరుశనగ ధరలు
    వేరుశనగ ధరలు

    ముఖ్యంగా వేరుశనగ ప్రధాన పంటగా ఉన్న కరవు పీడిత మండలాల్లో రైతులకు ఈ పెరుగుదల పెద్ద ఉపశమనం కలిగించింది. కొన్ని రోజుల క్రితం ధరలు క్వింటాలుకు దాదాపు రూ.6,000కు పడిపోయాయి. అయితే అప్పటి నుండి ధరలు క్రమంగా పెరిగాయి. ఎమ్మిగనూరు మార్కెట్లో సగటు ధర ప్రస్తుతం క్వింటాలుకు రూ.9,810 వద్ద ఉందని అధికారులు తెలిపారు. రాకపోకలు పరిమితంగా కొనసాగి డిమాండ్ బలంగా ఉంటే రాబోయే రోజుల్లో ధరలు స్థిరంగా ఉంటాయని వ్యాపారులు భావిస్తున్నారు.

    మార్కెట్ చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని విధంగా అత్యధిక ధర నమోదైంది. ఇటీవలే ఆదోని మార్కెట్‌లోనూ ధర భారీగా పలికింది. రాయలసీమ జిల్లాల్లో వేరుశనగ ప్రధాన పంట. కొన్నేళ్లుగా ధర లేక ఇబ్బందిపడ్డారు. ఇప్పుడు ఉన్నట్టుండి.. ధర పెరగడంతో ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు రైతులు. ఇటీవల ఆదోని మార్కెట్‌లో క్వింటాల్ ధర రూ.9652 పలికింది. మరోవైపు అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో నూనె గింజలకు డిమాండ్ పెరగడంతో కూడా వేరుశనగ పంటకు డిమాండ్ పెరిగినట్టుగా పలువురు చెబుతున్నారు.

    తెలంగాణలోనూ భారీగా ధరలు

    ఇటీవల పక్క రాష్ట్రం తెలంగాణలోనూ వేరుశనగ ధర భారీగా పలికింది. మహబూబ్​నగర్​ జిల్లా జడ్చర్ల వ్యవసాయ మార్కెట్​లో వేరుశనగ ధర క్వింటాల్​కు గరిష్టంగా రూ.10,280 పలికింది. సగటున క్వింటాల్ ధర రూ.9,369 పలికినట్లు మార్కెట్ అధికారులు వెల్లడించారు. కల్వకుర్తి మార్కెట్‌లోనూ ఇటీవల క్వింటాల్ వేరుశనగ ధర రూ.10,200 పలికింది. వనపర్తి మార్కెట్​లోనూ రూ.10 వేలు దాటింది. నెల రోజుల సమయంలోనే క్వింటాల్‌కు రూ.1000 నుంచి రూ.1200 వరకు వేరుశనగ ధర పెరిగింది. చాలా ప్రాంతాల్లో ఈ స్థాయి ధరలు రైతులు చూడలేదు.

