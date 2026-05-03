Tirumala Hanuman Jayanthi : తిరుమలలో మే 12న హనుమజ్జయంతి వేడుకలు - భక్తులకు ప్రయాణ సౌకర్యం..!
Tirumala Hanuman Jayanthi : తిరుమల క్షేత్రంలో మే 12న హనుమజ్జయంతి వేడుకలను టీటీడీ వైభవంగా నిర్వహించనుంది. జాపాలి తీర్థం, బేడి ఆంజనేయస్వామి, ఏడవ మైలు ప్రసన్న ఆంజనేయస్వామి ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు జరగనున్నాయి. భక్తుల కోసం ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కల్పించారు.
Tirumala Hanuman Jayanthi : కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమల క్షేత్రం మరో ఆధ్యాత్మిక వేడుకకు సిద్ధమైంది. ప్రతి ఏటా వైశాఖ మాసం బహుళ దశమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని నిర్వహించే హనుమజ్జయంతి ఉత్సవాలను ఈ ఏడాది మే 12వ తేదీన అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. అంజనాద్రి పుత్రుడైన హనుమంతుడి జన్మస్థలంగా భాసించే ఈ పుణ్యక్షేత్రంలో ఆ రోజున భక్తిభావం వెల్లివిరియనుంది.
శ్రీవారి ఆలయానికి ఎదురుగానున్న శ్రీ బేడి ఆంజనేయస్వామివారికి, కాలినడకబాటలో ఏడవ మైలు వద్ద ఉన్న శ్రీప్రసన్న ఆంజనేయస్వామి వారికి హనుమజ్జయంతినాడు ప్రత్యేక పూజలు జరుగనున్నాయి.
తిరుమల కొండల్లోని దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో ఉండే జాపాలి తీర్థానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా ఇక్కడి స్వామివారికి టీటీడీ తరపున అధికారికంగా పట్టువస్త్రాలు సమర్పించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ ఏడాది కూడా సంప్రదాయబద్ధంగా పట్టువస్త్రాల సమర్పణ కార్యక్రమం జరగనుంది. జాపాలి తీర్థంలో వెలసిన హనుమంతుడిని దర్శించుకుంటే సకల పాపాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల విశ్వాసం.
ప్రత్యేక పూజలు:
- శ్రీవారి ఆలయానికి ఎదురుగా ఉన్న శ్రీ బేడి ఆంజనేయస్వామి వారికి ఆ రోజు ప్రత్యేక అభిషేకాలు, పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు.
- తిరుమల కాలినడక మార్గంలోని ఏడవ మైలు వద్ద కొలువై ఉన్న శ్రీ ప్రసన్న ఆంజనేయస్వామి వారి నిలువెత్తు విగ్రహానికి విశేష పూజలు జరగనున్నాయి.
- తిరుమల కొండల్లోని అత్యంత పవిత్రమైన జాపాలి తీర్థంలో వెలసిన హనుమంతుడికి జయంతి వేడుకలు కన్నులపండువగా సాగనున్నాయి.
ఉచిత రవాణా సౌకర్యం….
మొదటి ఘాట్రోడ్డులోని ఏడవమైలు వద్ద ఉన్న శ్రీ ప్రసన్న ఆంజనేయస్వామి నిలువెత్తు విగ్రహానికి అదే రోజు సాయంత్రం 3 గంటలకు ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలను టీటీడీ నిర్వహిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉదయం 11 గంటల నుండి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు భక్తులు, స్థానికుల సౌకర్యార్థం ఉచిత రవాణా సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తుంది. తిరుమల నుంచి ఏడో మైలుకు, తిరిగి తిరుమల చేరడానికి ప్రత్యేకంగా బస్సులు ఉంటాయి.
