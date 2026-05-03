    Tirumala Hanuman Jayanthi : తిరుమలలో మే 12న హనుమజ్జయంతి వేడుకలు - భక్తులకు ప్రయాణ సౌకర్యం..!

    Tirumala Hanuman Jayanthi : తిరుమల క్షేత్రంలో మే 12న హనుమజ్జయంతి వేడుకలను టీటీడీ వైభవంగా నిర్వహించనుంది. జాపాలి తీర్థం, బేడి ఆంజనేయస్వామి, ఏడవ మైలు ప్రసన్న ఆంజనేయస్వామి ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు జరగనున్నాయి. భక్తుల కోసం ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కల్పించారు.

    Published on: May 03, 2026 7:22 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Tirumala Hanuman Jayanthi : కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమల క్షేత్రం మరో ఆధ్యాత్మిక వేడుకకు సిద్ధమైంది. ప్రతి ఏటా వైశాఖ మాసం బహుళ దశమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని నిర్వహించే హనుమజ్జయంతి ఉత్సవాలను ఈ ఏడాది మే 12వ తేదీన అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. అంజనాద్రి పుత్రుడైన హనుమంతుడి జన్మస్థలంగా భాసించే ఈ పుణ్యక్షేత్రంలో ఆ రోజున భక్తిభావం వెల్లివిరియనుంది.

    మే 12న తిరుమలలో హనుమజ్జయంతి వేడుకలు
    శ్రీవారి ఆలయానికి ఎదురుగానున్న శ్రీ బేడి ఆంజనేయస్వామివారికి, కాలినడకబాటలో ఏడవ మైలు వద్ద ఉన్న శ్రీప్రసన్న ఆంజనేయస్వామి వారికి హనుమజ్జయంతినాడు ప్రత్యేక పూజలు జరుగనున్నాయి.

    తిరుమల కొండల్లోని దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో ఉండే జాపాలి తీర్థానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా ఇక్కడి స్వామివారికి టీటీడీ తరపున అధికారికంగా పట్టువస్త్రాలు సమర్పించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ ఏడాది కూడా సంప్రదాయబద్ధంగా పట్టువస్త్రాల సమర్పణ కార్యక్రమం జరగనుంది. జాపాలి తీర్థంలో వెలసిన హనుమంతుడిని దర్శించుకుంటే సకల పాపాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల విశ్వాసం.

    ప్రత్యేక పూజలు:

    • శ్రీవారి ఆలయానికి ఎదురుగా ఉన్న శ్రీ బేడి ఆంజనేయస్వామి వారికి ఆ రోజు ప్రత్యేక అభిషేకాలు, పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు.
    • తిరుమల కాలినడక మార్గంలోని ఏడవ మైలు వద్ద కొలువై ఉన్న శ్రీ ప్రసన్న ఆంజనేయస్వామి వారి నిలువెత్తు విగ్రహానికి విశేష పూజలు జరగనున్నాయి.
    • తిరుమల కొండల్లోని అత్యంత పవిత్రమైన జాపాలి తీర్థంలో వెలసిన హనుమంతుడికి జయంతి వేడుకలు కన్నులపండువగా సాగనున్నాయి.

    ఉచిత రవాణా సౌకర్యం….

    మొదటి ఘాట్‌రోడ్డులోని ఏడవమైలు వద్ద ఉన్న శ్రీ ప్రసన్న ఆంజనేయస్వామి నిలువెత్తు విగ్రహానికి అదే రోజు సాయంత్రం 3 గంటలకు ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలను టీటీడీ నిర్వహిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉదయం 11 గంటల నుండి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు భక్తులు, స్థానికుల సౌకర్యార్థం ఉచిత రవాణా సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తుంది. తిరుమల నుంచి ఏడో మైలుకు, తిరిగి తిరుమల చేరడానికి ప్రత్యేకంగా బస్సులు ఉంటాయి.

      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

