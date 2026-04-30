SCR : కాకినాడ-లింగంపల్లి మధ్య స్పెషల్ ట్రైన్స్.. తిరుమల ఎక్స్ప్రెస్పై కీలక అప్డేట్
SCR Special Trains : ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకొని దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఆంధ్రప్రదేశ్-తెలంగాణ మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతోంది. అందులో భాగంగా తాజాగా మరో సర్వీస్ ప్రకటించింది.
వేసవిలో రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని.. దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించింది. తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య ప్రయాణించేవారికి ఈ రైళ్లు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉండనున్నాయి. కాకినాడ-లింగంపల్లి మద్య ఈ సర్వీసులు నడుస్తాయి. ఏ తేదీల్లో ఈ సర్వీసులు నడుస్తాయో చూద్దాం..
07703 కాకినాడ టౌన్-లింగంపల్లి మధ్య ట్రైన్ శుక్ర, శని, ఆదివారాల్లో నడవనుంది. సాయంత్రం 6 గంటల 55 నిమిషాలకు కాకినాడ నుంచి బయలుదేరి.. మరుసటి రోజు ఉదయం 8 గంటలకు చేరుకుంటుంది. మే 01, 02, 03వ తేదీల్లో ఈ ట్రైన్ ఉంది.
07704 లింగంపల్లి-కాకినాడ టౌన్ మధ్య రైలు శని, ఆది, సోమవారాల్లో నడుస్తాయి. రాత్రి 8 గంటలకు లింగపల్లిలో బయల్దేరి.. ఉదయం 7.45 నిమిషాలకు కాకినాడ టౌన్ చేరుకుంటుంది.
6 ట్రిప్పులు నడిచే ఈ ట్రైన్.. సామర్లకోట, రాజమండ్రి, తాడేపల్లిగూడెం, ఏలూరు, విజయవాడ, గుంటూరు, మిర్యాలగూడ, నల్గొండ, చర్లపల్లి, సికింద్రాబాద్, బేగంపేట స్టేషన్లలో ఆగుతుంది.
గుంతకల్ వరకు తిరుమల ఎక్స్ప్రెస్
ప్రస్తుతం కడప-విశాఖపట్నం మధ్య నడుస్తున్న తిరుమల ఎక్స్ప్రెస్ (రైలు నెం. 18521/18522), ఇకపై తన సాధారణ షెడ్యూల్ ప్రకారం గుంతకల్-విశాఖపట్నం మధ్య నడుస్తుంది. ప్రస్తుతం కడప, విశాఖపట్నం మధ్య నడుస్తున్న తిరుమల ఎక్స్ప్రెస్ (రైలు నెం. 18521/18522) ఇకపై తన సాధారణ షెడ్యూల్ ప్రకారం గుంతకల్, విశాఖపట్నం మధ్య నడుస్తుంది.
అనంతపురం ఎంపీ అంబిక లక్ష్మీనారాయణ.. జిల్లా ప్రజల ప్రయాణ అవసరాలను హైలైట్ చేస్తూ.. ఈ విషయాన్ని రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ, సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి పదేపదే తీసుకువచ్చారు. ఆయన విజ్ఞప్తులకు స్పందిస్తూ, డివిజనల్ ప్రధాన కార్యాలయమైన గుంతకల్ వరకు సర్వీసును పొడిగించడానికి రైల్వే అధికారులు అంగీకరించారు. విస్తరించిన ఈ సర్వీసును మే 12న గుంతకల్ రైల్వే స్టేషన్లో లాంఛనంగా ప్రారంభిస్తారని, ఈ సందర్భంగా ఎంపీ రైలును జెండా ఊపి ప్రారంభిస్తారని అధికారులు తెలిపారు.
ఈ విస్తరణ వల్ల అనంతపురం, విశాఖపట్నంతో పాటు ఇతర ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతాల మధ్య అనుసంధానం మెరుగుపడుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ సేవ వల్ల తిరుమలకు ప్రయాణించే వారికి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.
