తీవ్ర తుఫానుగా 'మురసు' - అల్లకల్లోలంగా సముద్ర తీరం! అర్ధరాత్రి తీరం దాటే అవకాశం, విమాన సర్వీసులపై ఎఫెక్ట్
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర తుపాను 'మురసు' ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు వేగంగా దూసుకొస్తోంది. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత నెల్లూరు-నరసాపురం మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉండటంతో తీరప్రాంత జిల్లాలను ప్రభుత్వం తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన 'మురసు' తీవ్ర తుపాను ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు దూసుకొస్తోంది. విజయవాడ నగరాన్ని ఇప్పటికే దట్టమైన మబ్బులు కమ్మేయగా, సోమవారం అర్ధరాత్రి నుంచి మంగళవారం తెల్లవారుజాము మధ్య నెల్లూరు-నరసాపురం ప్రాంతాల మధ్య ఈ తీవ్ర తుపాను తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
వాతావరణ శాఖ తాజా సమాచారం ప్రకారం…. ఈ తుఫాన్ ప్రస్తుతం నెల్లూరుకు తూర్పు-ఆగ్నేయంగా 160 కిలోమీటర్లు, చెన్నైకి ఈశాన్యంగా 180 కిలోమీటర్లు, కావలికి తూర్పు-ఆగ్నేయంగా 180 కిలోమీటర్లు, ఒంగోలుకు ఆగ్నేయంగా 210 కిలోమీటర్లు, మరియు మచిలీపట్నానికి దక్షిణంగా 240 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది.
విమానాల రాకపోకలకు తీవ్ర విఘాతం
తుఫాన్ తీవ్రత దృష్ట్యా విజయవాడలోని గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి ప్రయాణించే 10 ఇండిగో (IndiGo) విమానాలను సోమవారం రద్దు చేశారు. దీనివల్ల ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. విమానాశ్రయానికి బయలుదేరే ముందు విమానాల సమాచారాన్ని సంబంధిత సంస్థల ద్వారా సరిచూసుకోవాలని ఎయిర్పోర్టు అధికారులు సూచించారు. వాతావరణం అనుకూలించని కారణంగా ముందస్తు జాగ్రత్తగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఇండిగో సంస్థ వెల్లడించింది.
అల్లకల్లోలంగా సముద్రం…
నెల్లూరు జిల్లాలో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారింది. కొందరు వేటగాళ్లు సముద్రంలో చిక్కుకోవటంతో వారిని సురక్షిత ప్రాంతానికి చేర్చారు.వీరిని నిజాంపట్నం తీర ప్రాంతానికి చెందిన వారిగా గుర్తించారు. తుఫాన్ నేపథ్యంలో మత్స్యకారులెవరూ కూడా సముద్రంవైపు రావొద్దని అధికారులు హెచ్చరించారు.
మరోవైపు నెల్లూరు, ప్రకాశం, మార్కాపురం, బాపట్ల, కృష్ణా జిల్లాల అధికారులు నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఏపీ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. రెవెన్యూ, పోలీస్, విద్యుత్ శాఖలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను తక్షణమే సురక్షిత ప్రాంతాలకు లేదా పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాలని సూచించింది. ప్రభావిత జిల్లాల కలెక్టర్లను ఇప్పటికే ప్రభుత్వం అలర్ట్ చేసింది.
తుపాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 100 నుంచి 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో భయంకరమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని, అత్యంత భారీ వర్షాలతో పాటు హఠాత్తుగా అకస్మాత్తుగా ప్లాష్ ఫ్లడ్స్ (ఆకస్మిక వరదలు) వచ్చే ప్రమాదం ఉందని వాతావరణ అధికారులు హెచ్చరించారు. లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలకు ఇప్పటికే హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా 6 ఎన్డీఆర్ఎఫ్ (NDRF), 7 ఎస్డీఆర్ఎఫ్ (SDRF) బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More