Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    జనాభా లెక్కలు : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మే 1 నుంచి ఇళ్ల సర్వే.. ఏప్రిల్ 16 నుంచి సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్‌

    Census : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జనగణన ప్రక్రియ మెుదలుకానుంది. ఈ మేరకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. మే 1వ తేదీ నుంచి 30వ తేదీ వరకు జనగణనలో భాగంగా ఇళ్ల సర్వే జరుగుతుంది.

    Published on: Mar 31, 2026 11:17 AM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఏప్రిల్ 1న ప్రారంభమయ్యే దేశవ్యాప్త జనగణన ప్రక్రియలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మే 1 నుండి మే 30 వరకు ఇళ్ల సర్వే చేపట్టనుంది. ఏప్రిల్ 16 నుండి ఏప్రిల్ 30 వరకు సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్‌ విండో కూడా ఉంటుంది. జనగణన మొదటిసారిగా డిజిటల్‌గా నిర్వహిస్తున్నట్టుగా అధికారులు తెలిపారు. స్వీయ-గణనను ప్రవేశపెట్టడం అనేది పౌరులు తమ ఇంటి వివరాలను స్వయంగా పూరించడానికి వీలు కల్పించే ఒక కీలకమైన అంశంగా పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల క్షేత్రస్థాయి అధికారులపై పని భారం తగ్గుతుంది.

    ఏపీలో జనగణన
    పౌరులు అధికారిక పోర్టల్ ద్వారా స్వీయ-గణన సౌకర్యాన్ని పొందవచ్చు. అక్కడ తమ మొబైల్ నంబర్‌ను ఉపయోగించి లాగిన్ అవ్వాలి. మ్యాప్‌లో తమ స్థానాన్ని గుర్తించాలి, ఇంటి వివరాలను పూరించి సమాచారాన్ని సమర్పించాలి. ఒక స్వీయ-గణన ఐడీ (Self-Enumeration ID) జారీ అవుతుంది, దీనిని ధృవీకరణ కోసం జనగణన కోసం వచ్చే అధికారికి తప్పనిసరిగా తెలియజేయాలి.

    ఆఫ్‌లైన్ ప్రాంతాలలో కూడా పనిచేసేలా రూపొందించిన హెచ్ఎల్ఓ మొబైల్ అప్లికేషన్‌ను ఉపయోగించి గణకులు ఇంటింటి సందర్శనలను కొనసాగిస్తారు. స్వీయ గణన సమాచారంలో ఏవైనా వ్యత్యాసాలు ఉంటే.. వాటిని క్షేత్రస్థాయి పర్యటనల సమయంలో సరిచూసి సరిదిద్దుతారు. సమగ్రమైన కవరేజీని నిర్ధారించడానికి ఇళ్ల జాబితా ఉన్న బ్లాక్‌లను వెబ్ ఆధారిత జియో-రిఫరెన్సింగ్ వ్యవస్థను ఉపయోగించి మ్యాప్ చేస్తారు.

    రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుమారు 1.08 లక్షల మంది గణన సిబ్బందిని నియమించింది. విస్తృతమైన శిక్షణా కార్యక్రమాలు ప్లాన్ చేశారు. జిల్లా స్థాయి శిక్షణా తరగతులు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. క్షేత్రస్థాయి శిక్షకులకు ఏప్రిల్ 9 నుండి 22 మధ్య తదుపరి శిక్షణ జరగనుంది.

    ముఖ్యమైన తేదీలు

    • మే 1వ తేదీ నుంచి 30వ తేదీ వరకు ఇళ్ల సర్వే
    • ఏప్రిల్ 16వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 30వ తేదీ వరకు సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్‌
    • రెండో దశలో జనాభా లెక్కింపు వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో జరుగుతుంది.

    సామాజిక, సాంస్కృతిక, ఆర్థిక పరిస్థితుల వివరాలతోపాటుగా వలసలు, సంతానోత్పత్తి స్థితిగతులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అధికారులు సేకరిస్తారు. రెండో దశలో కులగణన వివరాలు సేకరించనున్నారు. https://se.census.gov.in వెబ్ పోర్టల్ ద్వారా స్వయంగా వివరాలు నమోదు చేసుకునేందుకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. మెుట్టమెుదటిసారి డిజిటల్ రూపంలో జనగణన జరుగుతోంది. 11,718 కోట్ల రూపాయలు జనాభా లెక్కల సేకరణకు ఖర్చు చేస్తున్నారు. 16 భాషల్లో మొబైల్ యాప్ ద్వారానే జనాభా లెక్కలు చేస్తారు. ఎన్యుమరేటర్స్ సొంత మొబైల్స్ ద్వారానే జనాభా లెక్కలను సేకరించేందుకు అవకాశం కల్పిస్తారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/జనాభా లెక్కలు : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మే 1 నుంచి ఇళ్ల సర్వే.. ఏప్రిల్ 16 నుంచి సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్‌
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes