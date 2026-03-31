జనాభా లెక్కలు : ఆంధ్రప్రదేశ్లో మే 1 నుంచి ఇళ్ల సర్వే.. ఏప్రిల్ 16 నుంచి సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్
Census : ఆంధ్రప్రదేశ్లో జనగణన ప్రక్రియ మెుదలుకానుంది. ఈ మేరకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. మే 1వ తేదీ నుంచి 30వ తేదీ వరకు జనగణనలో భాగంగా ఇళ్ల సర్వే జరుగుతుంది.
ఏప్రిల్ 1న ప్రారంభమయ్యే దేశవ్యాప్త జనగణన ప్రక్రియలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మే 1 నుండి మే 30 వరకు ఇళ్ల సర్వే చేపట్టనుంది. ఏప్రిల్ 16 నుండి ఏప్రిల్ 30 వరకు సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్ విండో కూడా ఉంటుంది. జనగణన మొదటిసారిగా డిజిటల్గా నిర్వహిస్తున్నట్టుగా అధికారులు తెలిపారు. స్వీయ-గణనను ప్రవేశపెట్టడం అనేది పౌరులు తమ ఇంటి వివరాలను స్వయంగా పూరించడానికి వీలు కల్పించే ఒక కీలకమైన అంశంగా పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల క్షేత్రస్థాయి అధికారులపై పని భారం తగ్గుతుంది.
పౌరులు అధికారిక పోర్టల్ ద్వారా స్వీయ-గణన సౌకర్యాన్ని పొందవచ్చు. అక్కడ తమ మొబైల్ నంబర్ను ఉపయోగించి లాగిన్ అవ్వాలి. మ్యాప్లో తమ స్థానాన్ని గుర్తించాలి, ఇంటి వివరాలను పూరించి సమాచారాన్ని సమర్పించాలి. ఒక స్వీయ-గణన ఐడీ (Self-Enumeration ID) జారీ అవుతుంది, దీనిని ధృవీకరణ కోసం జనగణన కోసం వచ్చే అధికారికి తప్పనిసరిగా తెలియజేయాలి.
ఆఫ్లైన్ ప్రాంతాలలో కూడా పనిచేసేలా రూపొందించిన హెచ్ఎల్ఓ మొబైల్ అప్లికేషన్ను ఉపయోగించి గణకులు ఇంటింటి సందర్శనలను కొనసాగిస్తారు. స్వీయ గణన సమాచారంలో ఏవైనా వ్యత్యాసాలు ఉంటే.. వాటిని క్షేత్రస్థాయి పర్యటనల సమయంలో సరిచూసి సరిదిద్దుతారు. సమగ్రమైన కవరేజీని నిర్ధారించడానికి ఇళ్ల జాబితా ఉన్న బ్లాక్లను వెబ్ ఆధారిత జియో-రిఫరెన్సింగ్ వ్యవస్థను ఉపయోగించి మ్యాప్ చేస్తారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుమారు 1.08 లక్షల మంది గణన సిబ్బందిని నియమించింది. విస్తృతమైన శిక్షణా కార్యక్రమాలు ప్లాన్ చేశారు. జిల్లా స్థాయి శిక్షణా తరగతులు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. క్షేత్రస్థాయి శిక్షకులకు ఏప్రిల్ 9 నుండి 22 మధ్య తదుపరి శిక్షణ జరగనుంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు
- మే 1వ తేదీ నుంచి 30వ తేదీ వరకు ఇళ్ల సర్వే
- ఏప్రిల్ 16వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 30వ తేదీ వరకు సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్
- రెండో దశలో జనాభా లెక్కింపు వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో జరుగుతుంది.
సామాజిక, సాంస్కృతిక, ఆర్థిక పరిస్థితుల వివరాలతోపాటుగా వలసలు, సంతానోత్పత్తి స్థితిగతులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అధికారులు సేకరిస్తారు. రెండో దశలో కులగణన వివరాలు సేకరించనున్నారు. https://se.census.gov.in వెబ్ పోర్టల్ ద్వారా స్వయంగా వివరాలు నమోదు చేసుకునేందుకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. మెుట్టమెుదటిసారి డిజిటల్ రూపంలో జనగణన జరుగుతోంది. 11,718 కోట్ల రూపాయలు జనాభా లెక్కల సేకరణకు ఖర్చు చేస్తున్నారు. 16 భాషల్లో మొబైల్ యాప్ ద్వారానే జనాభా లెక్కలు చేస్తారు. ఎన్యుమరేటర్స్ సొంత మొబైల్స్ ద్వారానే జనాభా లెక్కలను సేకరించేందుకు అవకాశం కల్పిస్తారు.
