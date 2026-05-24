ఏపీలో మరింత బంగారం తవ్వకాలు.. గోల్డ్ మైన్స్ విస్తరణతో కొత్త ఉద్యోగాలు!
ఏపీలో గోల్డ్ మైన్స్ విస్తరించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు వేస్తోంది. ఉద్యోగాలు, ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు ఈ మేరకు ఆలోచనలు చేస్తోంది.
ఉపాధి కల్పన, పారిశ్రామిక వృద్ధి, ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు ఏపీలో గనుల రంగాన్ని విస్తరించడంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారిస్తోందని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఇటీవల తెలిపారు. ఎమ్మెల్యే కె.ఇ.శ్యామ్ బాబుతో కలిసి కర్నూలు జిల్లా తుగ్గలి మండలం జొన్నగిరి గ్రామం సమీపంలో జియో మైసూర్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నిర్వహిస్తున్న జొన్నగిరి బంగారు గనిని సందర్శించారు. మైనింగ్, ఖనిజ శుద్ధి కార్యకలాపాలను సమీక్షించారు.
తనిఖీ సందర్భంగా అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో జరుగుతున్న భూగర్భ గనుల తవ్వకం కార్యకలాపాలు, ఖనిజ వెలికితీత వ్యవస్థలు, బంగారం శుద్ధి ప్రక్రియలను మంత్రి పరిశీలించారు. ప్రస్తుతం దాదాపు 300 మీటర్ల లోతులో మైనింగ్ కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయన్నారు. రాబోయే సంవత్సరాల్లో వీటిని మరింత విస్తరించే అవకాశం ఉందని అన్నారు. అధికారుల ప్రకారం, ఈ గని ప్రతిరోజూ సుమారు ఒక కిలోగ్రాము బంగారం ఉత్పత్తి చేస్తుండగా, నెలవారీ ఉత్పత్తి దాదాపు 30 కిలోగ్రాములకు చేరుకుంది.
జొన్నగిరి ప్రాంతంలో, దాని చుట్టుపక్కల దాదాపు 13,000 టన్నుల ఖనిజ నిల్వలు ఉన్నాయని భౌగోళిక అంచనాలు సూచిస్తున్నాయని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర అన్నారు. దీనితో ఇది దేశంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రైవేట్ బంగారు గనుల ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా నిలుస్తోందని తెలిపారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మైనింగ్ విధానాన్ని వివరిస్తూ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో బలమైన పారిశ్రామిక సామర్థ్యంతో కూడిన విస్తారమైన ఖనిజ వనరులు ఉన్నాయని మంత్రి అన్నారు. అనంతపురం జిల్లాలోని రామగిరి ప్రాంతంలో అదనపు బంగారు గనుల జోన్లను గుర్తించి, అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని వెల్లడించారు. రాష్ట్ర తీరప్రాంతంలో లభించే అరుదైన ఖనిజాలకు అంతర్జాతీయంగా అపారమైన డిమాండ్ ఉందని, విశాఖపట్నం సమీపంలోని ఖనిజ బ్లాకుల కోసం ప్రభుత్వం టెండరింగ్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తోందని పేర్కొన్నారు.
తయారీ కార్యకలాపాలను ప్రోత్సహించడానికి, భారీ స్థాయిలో ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించడానికి క్వార్ట్జ్ మరియు గ్రానైట్ వనరుల ఆధారంగా విలువ ఆధారిత పరిశ్రమలను కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే శ్యామ్ బాబు మాట్లాడుతూ, జొన్నగిరి బంగారు గని స్థానిక యువతకు ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉపాధి కల్పించడం ద్వారా ఈ ప్రాంతానికి కొత్త ఆర్థిక కార్యకలాపాలను తీసుకువచ్చిందని అన్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా సమీప గ్రామాలకు చెందిన సుమారు 300 నుంచి 400 మంది ఇప్పటికే ఉద్యోగాలు పొందారని, దీనివల్ల కరువు పీడిత ప్రాంతాల్లో కాలానుగుణ వలసలు తగ్గాయని వెల్లడించారు.
