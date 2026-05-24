    ఏపీలో మరింత బంగారం తవ్వకాలు.. గోల్డ్ మైన్స్ విస్తరణతో కొత్త ఉద్యోగాలు!

    ఏపీలో గోల్డ్ మైన్స్ విస్తరించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు వేస్తోంది. ఉద్యోగాలు, ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు ఈ మేరకు ఆలోచనలు చేస్తోంది.

    Published on: May 24, 2026 5:58 AM IST
    By Anand Sai, Kurnool
    ఉపాధి కల్పన, పారిశ్రామిక వృద్ధి, ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు ఏపీలో గనుల రంగాన్ని విస్తరించడంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారిస్తోందని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఇటీవల తెలిపారు. ఎమ్మెల్యే కె.ఇ.శ్యామ్ బాబుతో కలిసి కర్నూలు జిల్లా తుగ్గలి మండలం జొన్నగిరి గ్రామం సమీపంలో జియో మైసూర్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నిర్వహిస్తున్న జొన్నగిరి బంగారు గనిని సందర్శించారు. మైనింగ్, ఖనిజ శుద్ధి కార్యకలాపాలను సమీక్షించారు.

    ఏపీలో గోల్డ్ మైన్స్ విస్తరణ
    తనిఖీ సందర్భంగా అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో జరుగుతున్న భూగర్భ గనుల తవ్వకం కార్యకలాపాలు, ఖనిజ వెలికితీత వ్యవస్థలు, బంగారం శుద్ధి ప్రక్రియలను మంత్రి పరిశీలించారు. ప్రస్తుతం దాదాపు 300 మీటర్ల లోతులో మైనింగ్ కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయన్నారు. రాబోయే సంవత్సరాల్లో వీటిని మరింత విస్తరించే అవకాశం ఉందని అన్నారు. అధికారుల ప్రకారం, ఈ గని ప్రతిరోజూ సుమారు ఒక కిలోగ్రాము బంగారం ఉత్పత్తి చేస్తుండగా, నెలవారీ ఉత్పత్తి దాదాపు 30 కిలోగ్రాములకు చేరుకుంది.

    జొన్నగిరి ప్రాంతంలో, దాని చుట్టుపక్కల దాదాపు 13,000 టన్నుల ఖనిజ నిల్వలు ఉన్నాయని భౌగోళిక అంచనాలు సూచిస్తున్నాయని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర అన్నారు. దీనితో ఇది దేశంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రైవేట్ బంగారు గనుల ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా నిలుస్తోందని తెలిపారు.

    రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మైనింగ్ విధానాన్ని వివరిస్తూ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో బలమైన పారిశ్రామిక సామర్థ్యంతో కూడిన విస్తారమైన ఖనిజ వనరులు ఉన్నాయని మంత్రి అన్నారు. అనంతపురం జిల్లాలోని రామగిరి ప్రాంతంలో అదనపు బంగారు గనుల జోన్‌లను గుర్తించి, అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని వెల్లడించారు. రాష్ట్ర తీరప్రాంతంలో లభించే అరుదైన ఖనిజాలకు అంతర్జాతీయంగా అపారమైన డిమాండ్ ఉందని, విశాఖపట్నం సమీపంలోని ఖనిజ బ్లాకుల కోసం ప్రభుత్వం టెండరింగ్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తోందని పేర్కొన్నారు.

    తయారీ కార్యకలాపాలను ప్రోత్సహించడానికి, భారీ స్థాయిలో ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించడానికి క్వార్ట్జ్ మరియు గ్రానైట్ వనరుల ఆధారంగా విలువ ఆధారిత పరిశ్రమలను కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే శ్యామ్ బాబు మాట్లాడుతూ, జొన్నగిరి బంగారు గని స్థానిక యువతకు ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉపాధి కల్పించడం ద్వారా ఈ ప్రాంతానికి కొత్త ఆర్థిక కార్యకలాపాలను తీసుకువచ్చిందని అన్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా సమీప గ్రామాలకు చెందిన సుమారు 300 నుంచి 400 మంది ఇప్పటికే ఉద్యోగాలు పొందారని, దీనివల్ల కరువు పీడిత ప్రాంతాల్లో కాలానుగుణ వలసలు తగ్గాయని వెల్లడించారు.

      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Andhra Pradesh/ఏపీలో మరింత బంగారం తవ్వకాలు.. గోల్డ్ మైన్స్ విస్తరణతో కొత్త ఉద్యోగాలు!
