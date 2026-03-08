Edit Profile
    IRCTC Tour : విశాఖపట్నం నుంచి చార్‌ధామ్ యాత్ర.. మిడిల్ క్లాస్ బడ్జెట్ ధరలో 12 రోజులు టూర్

    IRCTC CHARDHAM NORTH INDIA Tour : ఐఆర్‌సీటీసీ అనేక రకాల టూర్ ప్యాకేజీలను అందిస్తోంది. అందులో భాగంగా యాత్ర టూ బద్రీనాథ్, కేదార్‌నాథ్, గంగోత్రి, యమునోత్రి(చార్‌ధామ్-నార్త్ ఇండియా) టూర్‌ను మిడిల్ క్లాస్ బడ్జెట్‌లో అందిస్తుంది. ఆ వివరాలు చూసేయండి..

    Published on: Mar 08, 2026 8:12 PM IST
    By Anand Sai, Visakhapatnam
    పవిత్రమైన చార్‌ధామ్ యాత్రకు వెళ్లాలని చాలామంది అనుకుంటారు. అయితే ఇందుకోసం ప్రయాణం, టికెట్లు, భోజనం.. ఇలా ప్రతిదీ కాస్త ఇబ్బందితో కూడుకున్నదే. మీరు కూడా చార్‌ధామ్ వెళ్లాలి అనుకుంటే.. ఐఆర్‌సీటీసీ బడ్జెట్ ధరలో YATRA TO BADRINATH - KEDARNATH - GANGOTRI - YAMUNOTRI (CHARDHAM - NORTH INDIA) EX VISHAKHAPATNAM టూర్ ప్యాకేజీని అందిస్తోంది. ఈ ప్యాకేజీ 12 రోజులు, 11 రాత్రులు. జూన్ 12వ తేదీన టూర్ ఉండనుంది. బద్రీనాథ్, బార్కోట్, గంగోత్రి, గుప్తక్షి, హరిద్వార్, కేదార్‌నాథ్, సోన్‌ప్రయాగ్, యమునోత్రిలాంటి ముఖ్యమైన ప్రదేశాలు కవర్ అవుతాయి.

    ఐఆర్‌సీటీసీ టూర్ ప్యాకేజీ
    ఐఆర్‌సీటీసీ టూర్ ప్యాకేజీ

    మెుదటి రోజు

    విశాఖపట్నం నుండి 08:50 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. డెహ్రాడూన్ 15:55 గంటలకు చేరుకుంటారు. డెహ్రాడూన్ విమానాశ్రయం నుండి పికప్ చేసుకుని హరిద్వార్‌ తీసుకెళ్తారు. హోటల్‌లో చెక్ ఇన్ అవుతారు. హరిద్వార్ దేవాలయాలను సందర్శిస్తారు. గంగా హారతి చూడొచ్చు. హోటల్‌కు తిరిగి వస్తారు, రాత్రి భోజనం హరిద్వార్‌లో బస చేస్తారు.

    రెండో రోజు

    రెండో రోజు హోటల్‌లో అల్పాహారం చేసి చెక్అవుట్ అవుతారు. తర్వాత బార్కోట్‌కు వెళ్తారు. సాయంత్రం బార్కోట్‌కు చేరుకుని హోటల్‌లో చెక్ ఇన్ చేయండి. రాత్రి భోజనం బార్కోట్‌లోనే బస.

    మూడో రోజు

    తెల్లవారుజామున యమునోత్రి ఆలయాన్ని సందర్శించడానికి జానకి చట్టికి వెళ్తారు. యమునోత్రి బేస్ పాయింట్ అయిన జానకి చట్టికి చేరుకుంటారు. చాలా కఠినమైన ట్రెక్కింగ్ ఉంటుంది. యమునోత్రికి చేరుకుంటారు. పూజ / దర్శనం తర్వాత జానకి చట్టికి తిరిగి ప్రయాణం చేసి రాత్రి బస కోసం బార్కోట్‌కు వెళ్తారు.

    నాలుగో రోజు

    హోటల్‌లో అల్పాహారం చేసి చెక్అవుట్ చేస్తారు. తర్వాత ఉత్తరకాశికి వెళ్తారు. మార్గంలో బ్రహ్మఖల్ సమీపంలోని ప్రకటేశ్వర్ - మహాదేవ్ ఆలయాన్ని సందర్శించండి. ఉత్తరకాశికి చేరుకున్న తర్వాత హోటల్‌కు చెక్ ఇన్ చేయండి. సాయంత్రం కాశీ - విశ్వనాథ్ ఆలయాన్ని సందర్శించండి. రాత్రిపూట ఉత్తరకాశిలో బస చేయండి.

    ఐదో రోజు

    ఉదయం 5: ఉదయం గంగోత్రి ఆలయాన్ని సందర్శించడానికి బయలుదేరండి. భాగీరథి నదితో పాటు గంగోత్రి ప్రయాణం అద్భుతంగా ఉంటుంది. గంగోత్రి ఆలయానికి చేరుకున్న తర్వాత గంగాదేవి పవిత్ర ఆలయాన్ని సందర్శించండి. పూజ / దర్శనం చేసుకోండి.

    ఆరో రోజు

    ఉదయం అల్పాహారం తర్వాత హోటల్ నుండి బయలుదేరి గుప్తకాశి / సీతాపూర్‌కు వెళ్లండి. సాయంత్రం చేరుకుని రాత్రి భోజనం తర్వాత హోటల్‌కు వెళ్తారు.

    ఏడో రోజు

    తెల్లవారుజామున 4:00 గంటలకు హోటల్ నుండి చెక్అవుట్ చేస్తారు. సోన్‌ప్రయాగ్‌కు వెళ్లి కేదార్‌నాథ్ ప్రయాణం కోసం వెళ్తారు. కేదార్‌నాథ్ బేస్ పాయింట్ అయిన గౌరికుండ్ చేరుకుంటారు. ట్రెక్కింగ్ మార్గం ఇక్కడి నుండి ప్రారంభమవుతుంది. కేదార్‌నాథ్‌కు చేరుకున్న తర్వాత హోటల్‌లో చెక్ ఇన్ చేస్తారు. కేదార్‌నాథ్‌లో రాత్రి బస చేయండి.

    ఎనిమిదో రోజు

    తెల్లవారుజామున పూజ/దర్శనం/ అభిషేకం కోసం కేదార్‌నాథ్ ఆలయాన్ని సందర్శించండి. తర్వాత హోటల్‌లో అల్పాహారం చేసి చెక్అవుట్ చేయాలి. గౌరీకుండ్‌కు 16 కి.మీ ట్రెక్కింగ్ చేయాలి. గౌరీకుండ్‌కు చేరుకున్న తర్వాత సోన్‌ప్రయాగ్ కోసం టాక్సీ సేవలను తీసుకోండి. హోటల్‌కు వెళ్తారు.

    తొమ్మిదో రోజు

    ఉదయం అల్పాహారం తర్వాత బద్రీనాథ్‌కు వెళ్లి, మార్గంలో జోసిమత్‌లోని నర్సింగ్ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించండి. సాయంత్రం బద్రీనాథ్‌కు చేరుకుని, ఫ్రెష్ అయిన తర్వాత హోటల్‌కు వెళ్తారు. సాయంత్రం ఆరతి / దర్శనం కోసం బద్రీనాథ్ ఆలయాన్ని సందర్శించండి. మందిర సందర్శన తర్వాత హోటల్‌కు తిరిగి వచ్చి, రాత్రి బస బద్రీనాథ్‌లోనే ఉంటుంది.

    పదో రోజు

    తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు అభిషేక/అలంకార దర్శనం కోసం బద్రీనాథ్ ఆలయాన్ని సందర్శించండి. ఆలయ దర్శనం తర్వాత బ్రహ్మకపాల్ సమీపంలోని ఆలయం వెలుపల పూజ/తర్పణం కూడా చేయాలి. తర్వాత హోటల్‌లో అల్పాహారం చేసి ఇండో-టిబెట్-సరిహద్దులో ఉన్న భారతదేశంలోని చివరి గ్రామమైన మానాకు వెళ్లండి. తరువాత రాత్రి బస కోసం రుద్రప్రయాగకు వెళ్తారు.

    11వ రోజు

    ఉదయం అల్పాహారం తర్వాత రుద్రప్రయాగ నుండి బయలుదేరి హరిద్వార్‌కు వెళ్తారు. చేరుకునే ముందు మానస దేవి, చండీ దేవి దర్శనం ఉంటుంది. రాత్రికి హరిద్వార్‌లోనే బస చేస్తారు.

    12వ రోజు

    అల్పాహారం తర్వాత 11:00 గంటలకు హోటల్ నుండి చెక్అవుట్ చేసి డెహ్రాడూన్‌కు వెళ్తారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు విమానాశ్రయానికి చేరుకుంటారు. డెహ్రాడూన్ నుండి 4:35 గంటలకు బయలుదేరుతారు. 10:10 గంటలకు విశాఖపట్నం చేరుకుంటారు. దీంతో టూర్ ముగుస్తుంది. అంటే జూన్ 12వ తేదీన మెుదలైన మీ ప్రయాణం జూన్ 23వ తేదీన ముగుస్తుంది.

    టూర్ ప్యాకేజీ ధరలు

    టూర్ ప్యాకేజీ ధరలు చూస్తే.. సింగిల్ ఆక్యూపెన్సీ ధర రూ.98765, డబుల్ ఆక్యూపెన్సీ ధర రూ.87510, ట్రిపుల్ ఆక్యుపెన్సీ ధర రూ. 83010, చైల్డ్ విత్ బెడ్ రూ.54495, చైల్డ్ వితౌట్ బెడ్ రూ.42585గా నిర్ణయించారు. పూర్తి వివరాల కోసం www.irctctourism.com అధికారిక వెబ్‌సైట్ వెళ్లండి.

