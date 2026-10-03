రూ.లక్ష కోట్ల పెట్టుబడులంటూ పచ్చి అబద్ధాలు: సీఎం చంద్రబాబుపై జగన్ ఘాటు విమర్శలు
రాయలసీమ ఉద్యానవన రంగంలో రూ.లక్ష కోట్ల పెట్టుబడులంటూ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తున్న ప్రకటనలు ఒట్టి కట్టుకథలని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. బడ్జెట్లో ఒక్క రూపాయి కేటాయించకుండా రైతులను దారుణంగా మోసం చేస్తున్నారని 'ఎక్స్' వేదికగా ఆరోపించారు.
రాయలసీమలో ఉద్యానవన రంగానికి రూ.లక్ష కోట్ల పెట్టుబడులు తెస్తున్నామంటూ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అంకెల గారడీ చేస్తున్నారని, ఇది కేవలం నాటకమని మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. శనివారం సోషల్ మీడియా వేదిక 'ఎక్స్' (X) లో ప్రభుత్వంపై ఆయన విరుచుకుపడ్డారు.
ఒక్క రూపాయి కేటాయించలేదు.. అంకెల గారడీ
బడ్జెట్లో ఎలాంటి కేటాయింపులు చేయకుండా, ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా రూ.లక్ష కోట్ల పెట్టుబడులంటూ ప్రచారం చేసుకోవడం రైతులను దగా చేయడమేనని జగన్ పేర్కొన్నారు. గడిచిన రెండున్నరేళ్ల కాలంలో ఈ ప్రభుత్వానికి రైతులపై ఉన్న ప్రేమ కేవలం మాటలు, పబ్లిసిటీకే పరిమితమైందని ఎద్దేవా చేశారు.
ఉచిత బీమా రద్దు.. రైతు సంక్షేమ పథకాలకు మంగళం
పంటలకు మద్దతు ధర లేక ఉద్యానవన, ఇతర పంటల రైతులు రోడ్డెక్కి నిరసనలు తెలుపుతున్నా ప్రభుత్వం ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదని జగన్ ఆరోపించారు. తమ ప్రభుత్వ హయాంలో ఏర్పాటు చేసిన 'ధరల స్థిరీకరణ నిధి'ని బలహీనపరిచారని, ఉచిత పంటల బీమా పథకాన్ని రద్దు చేసి రైతులను మరింత కష్టాల్లోకి నెట్టారని మండిపడ్డారు. సున్నా వడ్డీ రుణాల పథకాన్ని ఎత్తివేశారని, సమయానికి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అందకుండా చేసి రైతుల వెన్ను విరిచారని ధ్వజమెత్తారు.
రాయలసీమలో కరువు రాక్షసి.. నీళ్లెక్కడ?
ప్రస్తుతం రాయలసీమ తీవ్ర కరువు కోరల్లో చిక్కుకుందని, వేలాది ఎకరాల్లో ఉద్యాన పంటలు ఎండిపోతున్నాయని జగన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చంద్రబాబు 'వాటర్ మ్యాన్' అని ప్రచారం చేసుకోవడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని ప్రభుత్వం నిలిపివేసిందని, దానిని పునరుద్ధరించడంలో పూర్తిగా విఫలమైందని విమర్శించారు.
నెలకు వేలల్లో నీటి ట్యాంకర్ల ఖర్చు
సీమ ప్రాంతంలో దాదాపు 7 నుంచి 8 లక్షల బోర్వెల్స్ ఎండిపోయాయని, పండ్ల తోటలను కాపాడుకోవడానికి రైతులు ప్రతి వాటర్ ట్యాంకర్కు రూ.1,500 నుంచి రూ.2,000 వరకు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోందని పేర్కొన్నారు. రాయలసీమతో పాటు రాష్ట్రమంతా రైతుల ఆత్మహత్యలకు కేంద్రంగా మారుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రచార ఆర్భాటాలు, డ్రామాలు కట్టిపెట్టి వెంటనే కరువు సహాయక చర్యలు ప్రారంభించి, నష్టపోయిన రైతాంగాన్ని ఆదుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు.
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