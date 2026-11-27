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అభిప్రాయం: ‘నియోజకవర్గాల పునర్విభజన: సమాఖ్య స్ఫూర్తిని బలోపేతం చేసే సువర్ణావకాశం’
నవంబర్ 30 నుంచి ప్రారంభం కానున్న పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాల నేపథ్యంలో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్), మహిళా రిజర్వేషన్ల ఆవశ్యకతను వివరిస్తూ జనసేన ఎంపీ లింగమనేని రమేష్ రాసిన వ్యాసం ఇది.
ప్రజల ఆకాంక్షలకు అద్దం పట్టేలా భారతదేశ ప్రజాస్వామ్య ప్రయాణం నిరంతరం పరిణామం చెందుతూ వస్తోంది. నవంబర్ 30 నుంచి పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాలకు సిద్ధమవుతున్న వేళ, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్), మహిళా రిజర్వేషన్లపై జరగనున్న చర్చలు ఈ ప్రజాస్వామ్య ప్రస్థానాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ఒక ముఖ్యమైన అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. ఈ సంస్కరణలు కేవలం పార్లమెంటు స్థానాలను పెంచడానికో లేదా రిజర్వేషన్లను ప్రవేశపెట్టడానికో మాత్రమే పరిమితమైనవి కావు. ఇవి మరింత ప్రాతినిధ్య ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిర్మించడానికి, సహకార సమాఖ్య స్ఫూర్తిని బలోపేతం చేయడానికి, భారతదేశ అభివృద్ధి గాథలో ప్రతి ప్రాంతం యొక్క సహకారానికి, ఆకాంక్షలకు సముచిత స్థానం కల్పించడానికి ఉద్దేశించినవి.
గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో, భారతదేశం అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా (వికసిత్ భారత్) అవతరించే దిశగా ఒక ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ప్రజాస్వామ్య సంస్థలను బలోపేతం చేయడం, పాలనలో ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని విస్తరించడం అత్యంత అవసరం. లోక్సభ స్థానాల ప్రతిపాదిత విస్తరణ, మన రాజ్యాంగ చట్రానికి మూలస్తంభమైన సమాఖ్య సమతుల్యతను కాపాడుతూనే, పార్లమెంటరీ ప్రాతినిధ్యాన్ని ప్రజలకు మరింత చేరువ చేసే అవకాశాన్ని అందిస్తోంది.
దక్షిణ భారతదేశానికి నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, కేరళ రాష్ట్రాలు జనాభా స్థిరీకరణ, విద్య, ఆరోగ్యం, మానవ వనరుల అభివృద్ధిలో అద్భుతమైన ప్రగతిని సాధించాయి. ఈ విజయాలు దశాబ్దాల బాధ్యతాయుతమైన పాలన, సామాజిక చైతన్యం, ప్రజా పెట్టుబడులకు నిదర్శనం. జనాభా స్థిరీకరణ అనేది ఒక జాతీయ లక్ష్యం కాగా, దానిని సాధించడంలో దక్షిణాది రాష్ట్రాలు గణనీయమైన పాత్ర పోషించాయి. భారతదేశ సమగ్ర అభివృద్ధికి అవి అందించిన ఈ తోడ్పాటుకు సముచిత గుర్తింపు లభించాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఈ విషయంలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ప్రతిపాదించిన విస్తరణ నమూనా ఎంతో ప్రోత్సాహకరంగా ఉంది. పార్లమెంటు స్థానాలను 50 శాతం పెంచే ఈ ప్రతిపాదన ప్రకారం, లోక్సభ సభ్యుల సంఖ్య 543 నుంచి 816కు పెరుగుతుంది. దీనివల్ల ఐదు దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రాతినిధ్యం 129 నుంచి 195 స్థానాలకు పెరుగుతుందని అంచనా వేయబడింది. అదే సమయంలో, మొత్తం స్థానాల్లో దక్షిణాది రాష్ట్రాల వాటా సుమారు 24 శాతం వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతుంది. ఈ ప్రతిపాదన ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాతినిధ్యం 25 నుంచి 38 స్థానాలకు, కర్ణాటక 28 నుంచి 42కు, తెలంగాణ 17 నుంచి 26కు, తమిళనాడు 39 నుంచి 59కు, కేరళ 20 నుంచి 30 స్థానాలకు పెరగనుంది.
దక్షిణాది రాష్ట్రాల రాజకీయ ప్రాబల్యానికి ఏమాత్రం భంగం కలగకుండా ప్రాతినిధ్యాన్ని విస్తరించడానికి ఈ విధానం ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. ఒక ప్రాంతం యొక్క వృద్ధి మరొక ప్రాంతం యొక్క ప్రయోజనాలను దెబ్బతీయని 'సహకార సమాఖ్య స్ఫూర్తి'కి ఇది అద్దం పడుతోంది. దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రయోజనాల విషయంలో కేంద్ర హోంమంత్రి ఇచ్చిన హామీలు ఏకాభిప్రాయ సాధనకు బలమైన పునాదిని వేస్తున్నాయి. ఈ హామీలకు చట్టపరమైన చట్రంలో స్పష్టమైన, శాశ్వతమైన రూపాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా ఈ ప్రక్రియపై రాష్ట్రాలకు మరింత విశ్వాసం కలుగుతుంది.
భారతదేశ సమాఖ్య నిర్మాణం మనకున్న అతిపెద్ద బలాలలో ఒకటి. వ్యవసాయం, తయారీ రంగం, సేవలు, ఎగుమతులు, పన్నుల ఆదాయం, ఉపాధి కల్పన, మానవ వనరుల అభివృద్ధి ద్వారా ప్రతి రాష్ట్రం జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థకు తనవంతు సహకారాన్ని అందిస్తోంది. దక్షిణాది రాష్ట్రాలు భారత ఆర్థిక వృద్ధికి కీలక చోదక శక్తులుగా ఎదిగాయి. విద్య, ఆరోగ్యం, సాంకేతికత, పారిశ్రామికాభివృద్ధి, జనాభా నియంత్రణలో ఇవి సాధించిన విజయాలు దేశం యొక్క మొత్తం అభివృద్ధి సూచికలను బలోపేతం చేశాయి. జనాభా ప్రాతిపదికతో పాటు ఈ విజయాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవడం వల్ల కేంద్రం, రాష్ట్రాల మధ్య సంబంధాలు మరింత దృఢపడతాయి.
ఏపీకి గొప్ప అవకాశం
ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికొస్తే, ఈ ప్రతిపాదిత విస్తరణ ఒక గొప్ప అవకాశంగా నిలుస్తోంది. 38 లోక్సభ స్థానాలతో, రాష్ట్ర అభివృద్ధి ప్రాధాన్యతలను, ప్రాంతీయ ఆకాంక్షలను జాతీయ స్థాయిలో మరింత బలంగా వినిపించే అవకాశం కలుగుతుంది. మన రాష్ట్రానికి వ్యవసాయం, ఆక్వాకల్చర్, ఓడరేవులు, సముద్ర వాణిజ్యం, లాజిస్టిక్స్, పారిశ్రామికాభివృద్ధి రంగాల్లో అపారమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ఉత్తరాంధ్రలో గిరిజన సంక్షేమం, మౌలిక సదుపాయాలు, రవాణా అనుసంధానతపై నిరంతర దృష్టి అవసరం. రాయలసీమకు సాగునీరు, నీటి భద్రతలో స్థిరమైన పెట్టుబడులు అవసరం కాగా, కోస్తాంధ్ర వ్యవసాయం, ఆక్వాకల్చర్, పోర్టు ఆధారిత వృద్ధికి అపార అవకాశాలను అందిస్తోంది. పార్లమెంటులో పెరిగే ప్రాతినిధ్యం జాతీయ విధాన రూపకల్పనలో ఈ ప్రాధాన్యతలకు మరింత బలమైన స్థానం దక్కేలా చేస్తుంది.
అదే సమయంలో, సమర్థవంతమైన నియోజకవర్గాల పునర్విభజన భౌగోళిక వాస్తవాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ వంటి భౌగోళిక వైవిధ్యం ఉన్న రాష్ట్రంలో, ప్రజాప్రతినిధుల అందుబాటును కేవలం జనాభా ఆధారంగా మాత్రమే నిర్ణయించలేము. నియోజకవర్గాల సరిహద్దులను నిర్ణయించేటప్పుడు మారుమూల గ్రామాలు, గిరిజన ఆవాసాలు, క్లిష్టమైన భౌగోళిక ప్రాంతాలు, రవాణా సవాళ్లకు తగిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, స్థానిక సంస్థలు, ప్రజాప్రతినిధుల అభిప్రాయాలను స్వీకరించడం ద్వారా పార్లమెంటును పౌరులకు మరింత చేరువ చేసే నియోజకవర్గాలను రూపొందించవచ్చు. పెరిగే ప్రతి ఒక్క స్థానం ప్రజలకు మెరుగైన అందుబాటుకు, బలమైన జవాబుదారీతనానికి, మరింత బాధ్యతాయుతమైన పాలనకు దారితీయాలి.
మహిళల రాజకీయ సాధికారత
దేశం ముందున్న మరో ప్రధాన సంస్కరణ మహిళల రాజకీయ సాధికారత. లోక్సభ, రాష్ట్ర శాసనసభలలో మహిళలకు మూడో వంతు రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ తీసుకొచ్చిన 'నారీ శక్తి వందన్ అధినియం, 2023' భారత ప్రజాస్వామ్య పరిణామ క్రమంలో ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయి. చిరకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఈ సంస్కరణను ముందుకు తీసుకెళ్లిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని మేము అభినందిస్తున్నాం. దీని సమర్థవంతమైన అమలు దేశ రాజకీయ, అభివృద్ధి భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడంలో మహిళలు భాగస్వాములయ్యేందుకు కొత్త మార్గాలను తెరుస్తుంది.
భారతదేశ ప్రగతిలో మహిళలు ఎల్లప్పుడూ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. వ్యవసాయం, పారిశ్రామికవేత్తల నుంచి శాస్త్ర విజ్ఞానం, విద్య, పరిపాలన, ప్రజా సేవ వరకు ప్రతి రంగంలోనూ వారి కృషి కనిపిస్తోంది. చట్టసభలలో వారికి ఎక్కువ ప్రాతినిధ్యం కల్పించడం వల్ల వారి అనుభవాలు, దృక్కోణాలు విధాన రూపకల్పనలో అంతర్భాగమవుతాయి.
ఇది విద్య, ఆరోగ్యం, మహిళల భద్రత, ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం, భావి తరాల అవకాశాలపై మరింత దృష్టి సారించేందుకు దోహదపడుతుంది. మహిళా రిజర్వేషన్ అనేది కేవలం ప్రాతినిధ్యానికి సంబంధించినది మాత్రమే కాదు; అది ప్రజాస్వామ్యాన్ని మరింత సమ్మిళితంగా, సమాజానికి నిజమైన ప్రతిబింబంగా మార్చడానికి ఉద్దేశించినది.
ఈ రిజర్వేషన్ అమలుకు సంబంధించిన రాజ్యాంగ ప్రక్రియ స్పష్టతతో, ఏకాభిప్రాయంతో ముందుకు సాగాలి. '106వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం, 2023' మూడో వంతు రిజర్వేషన్లకు ఒక చట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది, దీని అమలు నిర్దేశిత జనాభా లెక్కలు, డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియతో ముడిపడి ఉంది. ప్రతి రాష్ట్రం యొక్క న్యాయబద్ధమైన ప్రయోజనాలను గౌరవిస్తూనే, ఈ సంస్కరణను ముందుకు తీసుకెళ్లే అవకాశం ఇప్పుడు పార్లమెంటుకు లభించింది.
జాతీయ ప్రజాస్వామ్య కూటమి (ఎన్డీయే)లో ఒక నిర్మాణాత్మక భాగస్వామిగా, జాతీయ అభివృద్ధి, రాష్ట్ర ఆకాంక్షలు రెండూ కలిసి నడవాలని జనసేన పార్టీ బలంగా విశ్వసిస్తోంది. గౌరవ పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రయోజనాలను ముందుకు తీసుకెళ్తూనే, ఎన్డీయే అభివృద్ధి ఎజెండాకు సానుకూలంగా సహకరించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం. కేంద్రం, రాష్ట్రాల మధ్య బంధాన్ని బలోపేతం చేయడానికి, భావి తరాలకు మరింత సమర్థవంతమైన ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను అందించడానికి ఈ ప్రతిపాదిత సంస్కరణలను ఒక అవకాశంగా మేము చూస్తున్నాం.
పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాలను నిర్మాణాత్మక చర్చలకు, జాతీయ ఏకాభిప్రాయ సాధనకు ఒక వేదికగా చూడాలి. డీలిమిటేషన్ ప్రజాస్వామ్య ప్రాతినిధ్యాన్ని విస్తరించగలదు, మహిళా రిజర్వేషన్ రాజకీయ భాగస్వామ్యాన్ని మరింత లోతుగా పెంచగలదు, సహకార సమాఖ్య విధానం భారతదేశ ప్రగతిలో ప్రతి రాష్ట్రాన్ని సమాన భాగస్వామిగా నిలబెట్టగలదు.
బలమైన దక్షిణాది బలమైన భారతదేశానికి దోహదపడుతుంది. మరింత ప్రాతినిధ్యం కలిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ జాతీయ వ్యవహారాల్లో తన ప్రజల గళాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. అంతిమంగా, దేశంలోని ప్రతి మూలకు అభివృద్ధి, అవకాశాలు, ప్రాతినిధ్యం చేరేలా చూడటంలోనే భారత ప్రజాస్వామ్య విజయం దాగి ఉంది. మనం 'వికసిత్ భారత్' దిశగా అడుగులు వేస్తున్న తరుణంలో, విస్తృత ప్రాతినిధ్యం, బలమైన సమ్మిళితత్వం కలిగి, మన రాజ్యాంగంలోని సమాఖ్య స్ఫూర్తితో దృఢంగా వేళ్లూనుకున్న పార్లమెంటును నిర్మించడమే మన సమిష్టి కర్తవ్యం కావాలి.
వ్యాసకర్త:
- లింగమనేని రమేష్,
పార్లమెంటు సభ్యులు, జనసేన పార్టీ
(ఈ వ్యాసంలో తెలియపరిచిన అభిప్రాయాలు, వ్యూహాలు, విశ్లేషణలు, సిఫారసులు రచయిత వ్యక్తిగతం. హిందుస్తాన్ టైమ్స్వి కాదు.)