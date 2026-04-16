    మహిళా రిజర్వేషన్, పునర్విభజన బిల్లులు నెగ్గుతాయా? సమాఖ్య స్ఫూర్తి నిలబడుతుందా?

    భారత పార్లమెంటరీ చరిత్రలో 2026 ఒక అసాధారణ రాజ్యాంగ పరివర్తనకు నాంది కానుంది. ప్రతిపాదిత 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు, డీలిమిటేషన్ బిల్లు, 2026 కేవలం స్థానాల పెంపునకు సంబంధించిన సాంకేతిక మార్పులు మాత్రమే కావు. ఇవి భారత సమాఖ్య వ్యవస్థ (Federalism) పునాదులను పునర్నిర్మించే ప్రక్రియలు.

    Published on: Apr 16, 2026 5:37 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 81 నిర్దేశించిన 'జనాభా ప్రాతిపదికన ప్రాతినిధ్యం' (One Person - One Vote) అనే సూత్రానికి, జనాభా నియంత్రణను సమర్థవంతంగా అమలు చేసిన రాష్ట్రాల 'సమాఖ్య హక్కుల'కు మధ్య దశాబ్దాలుగా నెలకొన్న ఉద్రిక్తత ఇప్పుడు పతాక స్థాయికి చేరింది. 84వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా విధించిన స్థానాల స్తంభన ముగియనున్న తరుణంలో, కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుతమున్న 543 లోక్‌సభ స్థానాలను ఏకపక్షంగా 50 శాతం పెంచి 815 స్థానాలకు (కేంద్ర మంత్రి అర్జున్ రామ్ మేఘ్వాల్ ధృవీకరించిన ప్రకారం) చేర్చాలని ప్రతిపాదించింది. ఇది కేవలం జనాభా పెరుగుదల సర్దుబాటు మాత్రమే కాదని, భారత సమాఖ్య స్ఫూర్తిపై దీని ప్రభావం అత్యంత లోతైనదని విపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి.

    మహిళా రిజర్వేషన్, పునర్విభజన బిల్లులు నెగ్గుతాయా? సమాఖ్య స్ఫూర్తి నిలబడుతుందా?
    శాసనపరమైన విశ్లేషణ: 2026 బిల్లుల ముసాయిదా

    ప్రస్తుత ప్రత్యేక పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన మూడు బిల్లులు వ్యూహాత్మకంగా ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మహిళా రిజర్వేషన్లను డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియతో అనుసంధానించడం ద్వారా ఒక సంక్లిష్టమైన 'శాసన చక్రవ్యూహాన్ని' ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసింది.

    బిల్లు పేరుప్రధాన ప్రతిపాదనఆమోదానికి కావలసిన మెజారిటీ
    131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు, 2026లోక్‌సభ స్థానాలను 815కు పెంచడం, మహిళలకు 33% కోటా కల్పించడం.ప్రత్యేక మెజారిటీ (మొత్తం సభ్యత్వంలో మెజారిటీ + ఆర్టికల్ 368 ప్రకారం ఉభయ సభల్లో హాజరై ఓటు వేసిన వారిలో 2/3 వంతు)
    డీలిమిటేషన్ బిల్లు, 2026నియోజకవర్గాల సరిహద్దుల పునర్విభజన కోసం స్వతంత్ర కమిషన్ ఏర్పాటు.సాధారణ మెజారిటీ
    కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల చట్ట సవరణ బిల్లుజమ్మూ కాశ్మీర్, పుదుచ్చేరి వంటి UTలలో నియోజకవర్గాల పునర్విభజనకు కేంద్రానికి విశేషాధికారాలు.సాధారణ మెజారిటీ

    నైతిక కవచం

    మహిళా రిజర్వేషన్లను అమలు చేయాలంటే తప్పనిసరిగా డీలిమిటేషన్ జరగాలనే నిబంధనను చేర్చడం ద్వారా ప్రభుత్వం "నైతిక కవచాన్ని" (Moral Shield) ధరించింది. మహిళా కోటా అనే ప్రజామోదం పొందిన అంశాన్ని 'బిట్టర్ పిల్' అయిన డీలిమిటేషన్‌తో ముడిపెట్టడం వల్ల, సమాఖ్య వాద అభ్యంతరాలను 'మహిళా వ్యతిరేకత'గా చిత్రీకరించే అవకాశం కేంద్రానికి దక్కుతుంది. అలాగే, UT చట్ట సవరణ ద్వారా కేంద్రం రాష్ట్రాల ప్రమేయం లేకుండా వ్యూహాత్మక ప్రాంతాల్లో సరిహద్దులను మార్చే అధికారాన్ని తన వద్దే ఉంచుకుంటోంది.

    పార్లమెంటరీ గణాంకాలు, ఆమోద సాధ్యాసాధ్యాలు

    ఈ బిల్లుల ఆమోదం సంఖ్యాపరంగా ప్రభుత్వానికి ఒక సవాలుగా మారింది. బిల్లుల పరిచయ దశలో జరిగిన 'డివిజన్ ఓటింగ్' (207 మద్దతు, 126 వ్యతిరేకత, 86 మంది గైర్హాజరు) అధికార ఎన్డీయే (NDA) కూటమిలో క్రమశిక్షణ, హాజరుపై సందేహాలను లేవనెత్తింది.

    ప్రస్తుత రాజకీయ బలాబలాలు:

    లోక్‌సభ (ప్రస్తుత సభ్యత్వం: 545

    • ప్రత్యేక మెజారిటీకి అవసరమైన ఓట్లు: 360
    • ప్రస్తుత ఎన్డీయే బలం: 293 (దాదాపు 67 ఓట్ల లోటు)
    • విపక్షాల (INDIA bloc) బలం: 234 (బిల్లును అడ్డుకోవడానికి తగినంత సంఖ్య)

    రాజ్యసభ (మొత్తం స్థానాలు: 244):

    • ప్రత్యేక మెజారిటీకి అవసరమైన ఓట్లు: 163
    • ప్రస్తుత ఎన్డీయే బలం: 141 (22 ఓట్ల లోటు)

    రాజకీయ వ్యూహం: కేంద్రం ఈ లోటును భర్తీ చేయడానికి ప్రాంతీయ పార్టీలపై ఆధారపడుతోంది. అయితే వైఎస్సార్‌సీపీ (YSRCP) వంటి పార్టీలు "50% సీట్ల పెంపు హామీని లిఖితపూర్వకంగా ఇస్తేనే" మద్దతు తెలుపుతామని స్పష్టం చేశాయి. ప్రధాని మోదీ విపక్షాల అభ్యంతరాలను "సాంకేతిక సాకులు" (Technical Bahanebaazi) అని కొట్టిపారేసినప్పటికీ, ప్రత్యేక మెజారిటీ సాధించడం అనేది ద్వైపాక్షిక మద్దతు లేకుండా అసాధ్యమని స్పష్టమవుతోంది.

    సమాఖ్య వాద ఆందోళనలు: దక్షిణాది, తూర్పు రాష్ట్రాల గళం

    జనాభా ప్రాతిపదికన మాత్రమే సీట్ల పెంపు చేపడితే, అది జాతీయ జనాభా నియంత్రణ విధానాలను విజయవంతంగా అమలు చేసిన దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు శాపంగా మారుతుంది. ఇది సమాఖ్య స్ఫూర్తికి గొడ్డలి పెట్టు అని రాష్ట్రాలు వాదిస్తున్నాయి.

    • తమిళనాడు: ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె. స్టాలిన్ ఈ డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియను "నల్ల చట్టం"గా అభివర్ణించి, బిల్లు కాపీలను దహనం చేశారు. "తమిళులను వారి సొంత గడ్డపై శరణార్థులుగా మార్చే ప్రయత్నం ఇది" అని ఆయన హెచ్చరించారు. డిప్యూటీ సీఎం ఉదయనిధి స్టాలిన్ ఇది ఎన్నికల సమయంలో ప్రజల దృష్టిని మళ్లించే కుట్రగా పేర్కొన్నారు.
    • ఒడిశా: నవీన్ పట్నాయక్ ఈ బిల్లుపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. సీట్ల పెంపు తర్వాత లోక్‌సభలో ఒడిశా ప్రాతినిధ్యం 3.9% నుండి 3.4%కి పడిపోతుందని, రాష్ట్ర రాజకీయ ప్రాధాన్యత దెబ్బతింటుందని ఆయన వాదించారు. అందుకే, 48 గంటల్లో ప్రత్యేక అసెంబ్లీ సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని, రాష్ట్ర హక్కులు 0.001% కూడా హరించబడకుండా లిఖితపూర్వక గ్యారెంటీ ఇవ్వాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
    • తెలంగాణ: కేవలం జనాభా ప్రాతిపదికన కాకుండా, హైబ్రిడ్ మోడల్ లో అంటే, జనాభా నియంత్రించి అభివృద్ధి చూపించినందుకు వెయిటేజీ ఇవ్వాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. ఇప్పుడున్న రూపంలో బిల్లు ఆమోదం పొందితే దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    రాజ్యాంగబద్ధంగా చూస్తే, ఇది జనాభా సాంద్రత అధికంగా ఉన్న ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు రాజకీయ అధికారాన్ని కేంద్రీకృతం చేసి, దక్షిణాది, తూర్పు రాష్ట్రాలను రాజకీయంగా బలహీనపరిచే ప్రమాదం ఉంది.

    మహిళా రిజర్వేషన్లు vs డీలిమిటేషన్: వ్యూహాత్మక వైరుధ్యం

    850 సీట్ల సంఖ్య ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనేది విపక్షాల ప్రశ్న.

    విపక్షాల విశ్లేషణ: కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ, గౌరవ్ గొగోయ్ ఈ బిల్లును మహిళా రిజర్వేషన్ ముసుగులో ఉన్న 'డీలిమిటేషన్ ఎజెండా'గా అభివర్ణించారు. "850 సీట్ల సంఖ్య నాగ్‌పూర్ (RSS కేంద్రం) నుండి వచ్చిందా?" అని గొగోయ్ ప్రశ్నించారు. మహిళా రిజర్వేషన్లు అమలు కావాలంటే కులగణన (Caste Census) తప్పనిసరి అని, లేనిపక్షంలో ఇది కేవలం ఒక రాజకీయ జిమ్మిక్కు అని రాహుల్ గాంధీ వాదిస్తున్నారు. 2023లో ఆమోదించిన చట్టాన్ని 2024లోనే అమలు చేయకుండా, 2029 వరకు వాయిదా వేయడం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం రాజకీయ లబ్ధియేనని విపక్షాల ఆరోపణ.

    భారత సమాఖ్య భవిష్యత్తు, తదుపరి అడుగులు

    ఏప్రిల్ 17న జరగబోయే ఓటింగ్ భారత పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యానికి ఒక 'అగ్నిపరీక్ష'. ప్రధాని మోదీ దీనిని "వికసిత్ భారత్" దిశగా ఒక చారిత్రక అడుగుగా వర్ణిస్తుండగా, రాష్ట్రాలు దీనిని తమ రాజకీయ ఉనికిపై జరుగుతున్న దాడిగా పరిగణిస్తున్నాయి.

    కేవలం సాంకేతిక మెజారిటీతో ఈ బిల్లులను నెగ్గించుకోవడం వల్ల రాజ్యాంగబద్ధత సిద్ధించవచ్చు కానీ, సమాఖ్య నైతికత (Federal Morality) దెబ్బతింటుంది. దక్షిణాది, తూర్పు రాష్ట్రాల ఆందోళనలను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా ముందుకు వెళ్లడం వల్ల ఆందోళనకర పరిణామంగా మేథావులు అభివర్ణిస్తున్నారు. ప్రజాస్వామ్య ప్రాతినిధ్యం (Proportional Representation), సమాఖ్య సమానత్వం (Federal Equity) మధ్య ఒక మధ్యేమార్గం సాధించడమే ప్రస్తుత భారత పార్లమెంట్ ముందున్న అతిపెద్ద సవాలు. దీనిపై వెలువడే తీర్పు వచ్చే దశాబ్దాల భారత రాజకీయ భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

