    కదిరి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాల షెడ్యూల్ ఇదే.. ఏ రోజు ఏ వాహన సేవ?

    శ్రీ కదిరి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా మెుదలుకానున్నాయి. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు.

    Published on: Feb 26, 2026 6:45 AM IST
    By Anand Sai
    సత్య సాయి జిల్లాలోని శ్రీ కదిరి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక 15 రోజుల బ్రహ్మోత్సవాలు ఫిబ్రవరి 27 నుండి మార్చి 13 వరకు జరుగుతాయి. లక్షలాది మంది భక్తులకు వసతి కల్పించడానికి పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఫిబ్రవరి 27న అంకురార్పణ, 28న ద్వజారోహణం, శ్రీవారి కల్యాణం నిర్వహించనున్నట్లు ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. వాహన సేవల్లో భాగంగా మార్చి 1న హంస వాహనం, మార్చి 2న హనుమంత వాహనం, మార్చి 3న హనుమంత వాహనం, మార్చి 4న చంద్ర, 6న మోహనవాహనం, మార్చి 5న శేషవాహనం ఉంటుంది. మార్చి 7న ఉత్సవం, మార్చి 8న ప్రజా గరుడ సేవ, మార్చి 9న గజవాహనం.. మార్చి 10న బ్రహ్మ రథోత్సవం నిర్వహించగా, మార్చి 13న పుష్పయాగంతో ఉత్సవాలు ముగుస్తాయి.

    కదిరి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు(ఫైల్ ఫొటో)
    కదిరి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు(ఫైల్ ఫొటో)

    దేశంలోనే మూడో అతిపెద్ద లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలోని బ్రహ్మ రథోత్సవానికి సన్నాహాలు ప్రారంభమయ్యాయి. భారీ ఆలయ రథానికి ప్రత్యేకంగా తాళ్లను సాంప్రదాయకంగా తయారు చేస్తారు. 125 సంవత్సరాల పురాతనమైన ఈ రథం, 37.5 అడుగుల ఎత్తు, దాదాపు 540 టన్నుల బరువు కలిగి ఉంది. దక్షిణ భారతదేశం అంతటా లక్షలాది మంది భక్తులు ఇక్కడకు వస్తుంటారు.

    బ్రహ్మోత్సవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని సత్య సాయి జిల్లా కలెక్టర్ ఎం.శ్యామ్ ప్రసాద్, పోలీసు సూపరింటెండెంట్ ఎస్.సతీష్ కుమార్, కదిరి ఎమ్మెల్యే కందికుంట వెంకట ప్రసాద్ అన్ని శాఖల అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఇతర రాష్ట్రాల నుండి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

    భద్రతా ఏర్పాట్లు, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, క్యూ లైన్ నిర్వహణ, బారికేడింగ్, అత్యవసర నిష్క్రమణ మార్గాలు, పార్కింగ్ సౌకర్యాలు, ఇతర అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలను అధికారులు సమీక్షించారు. అన్ని విభాగాలు దగ్గరి సమన్వయంతో పనిచేయాలని, వసతి, తాగునీరు, పారిశుధ్యం, లైటింగ్, వైద్య సౌకర్యాల కోసం ముందస్తు ఏర్పాట్లను చూసుకోవాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు.

    బ్రహ్మోత్సవాలకు విస్తృత భద్రతా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ఎస్పీ తెలిపారు. ప్రత్యేక దళాలు, రోప్ పార్టీలను మోహరించడం వంటి బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేస్తామని అన్నారు. నిరంతర పర్యవేక్షణ కోసం సీసీటీవీ కెమెరాలు, డ్రోన్ నిఘా కంట్రోల్ రూమ్‌కు అనుసంధానిస్తామన్నారు. బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేస్తామని తెలిపారు. భక్తులు పోలీసులతో సహకరించాలని, సురక్షితమైన, సజావుగా దర్శనం కోసం సూచనలను పాటించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

    ఎమ్మెల్యే కందికుంట వెంకట ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ.. బ్రహ్మోత్సవాలు, రథోత్సవాలు ప్రతి సంవత్సరం వైభవంగా నిర్వహిస్తామని, రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉన్నాయని అన్నారు. వివిధ రాష్ట్రాల నుండి వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చూసుకోవాలన్నారు.

