మార్కాపురం బస్సు ప్రమాదం.. ముందే అనుమానం వ్యక్తం చేసిన ప్రయాణికులు!
markapuram road accident : మార్కాపురం బస్సు ప్రమాదంలో కీలక విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. బస్సు కండీషన్ గురించి ప్రయాణికులు ముందే అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.
మార్కాపురం జిల్లాలోని రాయవరం సమీపంలో బస్సు ఘోర ప్రమాదానికి గురైన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో 13 మంది ప్రాణాలు విడిచారు. ఈ విషాద ఘటనకు సంబంధించి వెలుగులోకి ఒక కీలక విషయం వచ్చింది. ప్రయాణికులు ప్రారంభం కావడానికి ముందే బస్సు పరిస్థితిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
బస్సు కండీషన్ సరిగా లేదని ప్రయాణికులు డ్రైవర్ను, బస్సు సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేశారు. ప్రయాణికుల ఫిర్యాదులకు స్పందించిన సిబ్బంది, యర్రగొండపాలెం వద్ద బస్సును దాదాపు ఒక గంట పాటు నిలిపివేసి మరమ్మతులు చేపట్టారు. ప్రయాణం తిరిగి ప్రారంభించిన కాసేపటికే, రాయవరం సమీపంలో ఆ బస్సు ఒక టిప్పర్ లారీని ఢీకొని మంటలకు ఆహుతైంది. ఈ దుర్ఘటనలో 13 మంది ప్రయాణికులు మరణించగా, పలువురు గాయపడ్డారు. ప్రాథమిక విచారణ సందర్భంగా ప్రమాదం జరగడానికి ముందే బస్సు స్టీరింగ్ స్ట్రక్ అయిపోయిందని డ్రైవర్ అధికారులకు తెలిపినట్లు సమాచారం.
కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు
మార్కాపురంలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం కోసం అధికారులు కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ప్రమాదంలో 13 మంది సజీవ దహనమయ్యారు, మరో 15 మందికి పైగా గాయాలపాలయ్యారు. బాధితుల కుటుంబాలు సమాచారాన్ని పొందడానికి, అవసరమైన సహాయాన్ని స్వీకరించడానికి వీలుగా ప్రభుత్వం హెల్ప్లైన్ నంబర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
గాయపడిన వారిని చికిత్స నిమిత్తం సమీప ఆసుపత్రులకు తరలించినట్లు, అలాగే మృతులను గుర్తించేందుకు, వారికి అవసరమైన సహాయాన్ని అందించేందుకు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాద బాధితులకు సంబంధించిన వివరాలను తెలుసుకోవాలనుకునే కుటుంబ సభ్యులు ఈ నంబర్ల ద్వారా కంట్రోల్ రూమ్ను సంప్రదించవచ్చు: 6304285613, 9985733999, 7989537285, 9703578434.
తెలంగాణ నుంచి ఏపీకి
తాపీ పనివారు, కూలీలతో సహా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి వచ్చిన చాలా మంది వలస కార్మికులు జీవనోపాధి కోసం తెలంగాణలోని జగిత్యాల జిల్లాలో నివసిస్తున్నారు. వారిలో చాలామంది జగిత్యాల, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తమ స్వస్థలాల మధ్య క్రమం తప్పకుండా ప్రయాణిస్తుంటారు. ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన మనోహర్, ప్రభావతి అనే వ్యక్తులు జగిత్యాల నుండి బస్సు ఎక్కారని ట్రావెల్ ఆపరేటర్లు తెలిపారు.
నెల్లూరుకు చెందిన హరికృష్ణ అనే వ్యక్తి నడుపుతున్న ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ కంపెనీ నిర్వహిస్తున్న ఈ బస్సు సర్వీసు, రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ప్రతిరోజూ ప్రయాణికులను తీసుకువెళుతుంది. స్థానిక ట్రావెల్ ఆపరేటర్ల ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్కు బయలుదేరడానికి ముందు కోరుట్ల నుండి ఇద్దరు, జగిత్యాల నుండి ఇద్దరు ప్రయాణికులు బస్సు ఎక్కారు.
