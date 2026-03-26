Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మార్కాపురం బస్సు ప్రమాదం.. ముందే అనుమానం వ్యక్తం చేసిన ప్రయాణికులు!

    markapuram road accident : మార్కాపురం బస్సు ప్రమాదంలో కీలక విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. బస్సు కండీషన్ గురించి ప్రయాణికులు ముందే అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.

    Updated on: Mar 26, 2026 2:13 PM IST
    By Anand Sai, Markapuram
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మార్కాపురం జిల్లాలోని రాయవరం సమీపంలో బస్సు ఘోర ప్రమాదానికి గురైన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో 13 మంది ప్రాణాలు విడిచారు. ఈ విషాద ఘటనకు సంబంధించి వెలుగులోకి ఒక కీలక విషయం వచ్చింది. ప్రయాణికులు ప్రారంభం కావడానికి ముందే బస్సు పరిస్థితిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

    మార్కాపురం బస్సు ప్రమాదం

    బస్సు కండీషన్ సరిగా లేదని ప్రయాణికులు డ్రైవర్‌ను, బస్సు సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేశారు. ప్రయాణికుల ఫిర్యాదులకు స్పందించిన సిబ్బంది, యర్రగొండపాలెం వద్ద బస్సును దాదాపు ఒక గంట పాటు నిలిపివేసి మరమ్మతులు చేపట్టారు. ప్రయాణం తిరిగి ప్రారంభించిన కాసేపటికే, రాయవరం సమీపంలో ఆ బస్సు ఒక టిప్పర్ లారీని ఢీకొని మంటలకు ఆహుతైంది. ఈ దుర్ఘటనలో 13 మంది ప్రయాణికులు మరణించగా, పలువురు గాయపడ్డారు. ప్రాథమిక విచారణ సందర్భంగా ప్రమాదం జరగడానికి ముందే బస్సు స్టీరింగ్ స్ట్రక్ అయిపోయిందని డ్రైవర్ అధికారులకు తెలిపినట్లు సమాచారం.

    కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు

    మార్కాపురంలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం కోసం అధికారులు కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ప్రమాదంలో 13 మంది సజీవ దహనమయ్యారు, మరో 15 మందికి పైగా గాయాలపాలయ్యారు. బాధితుల కుటుంబాలు సమాచారాన్ని పొందడానికి, అవసరమైన సహాయాన్ని స్వీకరించడానికి వీలుగా ప్రభుత్వం హెల్ప్‌లైన్ నంబర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

    గాయపడిన వారిని చికిత్స నిమిత్తం సమీప ఆసుపత్రులకు తరలించినట్లు, అలాగే మృతులను గుర్తించేందుకు, వారికి అవసరమైన సహాయాన్ని అందించేందుకు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాద బాధితులకు సంబంధించిన వివరాలను తెలుసుకోవాలనుకునే కుటుంబ సభ్యులు ఈ నంబర్ల ద్వారా కంట్రోల్ రూమ్‌ను సంప్రదించవచ్చు: 6304285613, 9985733999, 7989537285, 9703578434.

    తెలంగాణ నుంచి ఏపీకి

    తాపీ పనివారు, కూలీలతో సహా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి వచ్చిన చాలా మంది వలస కార్మికులు జీవనోపాధి కోసం తెలంగాణలోని జగిత్యాల జిల్లాలో నివసిస్తున్నారు. వారిలో చాలామంది జగిత్యాల, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తమ స్వస్థలాల మధ్య క్రమం తప్పకుండా ప్రయాణిస్తుంటారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన మనోహర్, ప్రభావతి అనే వ్యక్తులు జగిత్యాల నుండి బస్సు ఎక్కారని ట్రావెల్ ఆపరేటర్లు తెలిపారు.

    నెల్లూరుకు చెందిన హరికృష్ణ అనే వ్యక్తి నడుపుతున్న ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ కంపెనీ నిర్వహిస్తున్న ఈ బస్సు సర్వీసు, రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ప్రతిరోజూ ప్రయాణికులను తీసుకువెళుతుంది. స్థానిక ట్రావెల్ ఆపరేటర్ల ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు బయలుదేరడానికి ముందు కోరుట్ల నుండి ఇద్దరు, జగిత్యాల నుండి ఇద్దరు ప్రయాణికులు బస్సు ఎక్కారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/మార్కాపురం బస్సు ప్రమాదం.. ముందే అనుమానం వ్యక్తం చేసిన ప్రయాణికులు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes