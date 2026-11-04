మేయర్లు, ఛైర్ పర్సన్ల ప్రమాణ స్వీకారం డేట్ ఫిక్స్.. ఈ నెల 23వ తేదీ
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ నెల 23న కార్పొరేషన్ల మేయర్లు, మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ల ప్రమాణ స్వీకారం జరగనుంది. ఈ మేరకు ఎన్నికల సంఘం ప్రకటన విడుదల చేసింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపల్ ఎన్నికల పోరు ముగిసి, విజయకేతనం ఎగరేసిన అభ్యర్థుల వివరాలు స్పష్టమవడంతో పురపాలక వర్గాలు కొత్త పాలకమండళ్ల కొలువుదీర్చే దిశగా వేగంగా అడుగులు పడుతున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విజయం సాధించిన మేయర్లు, మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ల అధికారిక ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవానికి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ముహూర్తం ఖరారు చేసింది. ఈ నెల 23వ తేదీన కొత్తగా ఎన్నికైన ప్రజాప్రతినిధులు ప్రమాణం చేయనున్నట్లు స్పష్టం చేసింది.
రాష్ట్రంలోని 13 కార్పొరేషన్లు, 77 పురపాలక సంఘాలు, 10 నగర పంచాయతీలతో కలిపి మొత్తం 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తయింది. స్థానిక సంస్థల ఓట్ల లెక్కింపు ముగిసి తుది ఫలితాలు వెలువడటంతో, మున్సిపల్ బాధ్యతలు స్వీకరించేందుకు నూతన కార్యవర్గం సిద్ధమవుతోంది.
గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా ఈసారి పురపాలక పీఠాల ఎన్నిక విధానంలో విప్లవాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. గతంలో వార్డు కౌన్సిలర్లు/కార్పొరేటర్లు గెలిచిన తర్వాత వారి నుంచి మేయర్లు, ఛైర్పర్సన్లను ఎన్నుకునే పరోక్ష పద్ధతి అమల్లో ఉండేది. ఈసారి ఓటర్లే నేరుగా మేయర్లు, ఛైర్పర్సన్లను ఎన్నుకునేలా ప్రత్యక్ష ఎన్నికల సరళిని అమలు చేశారు. ఈ కొత్త మార్పుకు అనుగుణంగా గతంలో ఉన్న నిబంధనలను సవరిస్తూ, రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కొత్త ఆదేశాలను జారీ చేయడానికి సిద్ధమైంది.
ఒకవైపు మేయర్లు, ఛైర్పర్సన్ల ప్రమాణ స్వీకార తేదీ ఖరారైనప్పటికీ, డిప్యూటీ మేయర్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్ల ఎన్నిక ప్రక్రియపై ఎస్ఈసీ ఇంకా ఎటువంటి స్పష్టత ఇవ్వలేదు. ఈ పదవుల ఎంపిక విధానం, తేదీలకు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను త్వరలోనే ప్రత్యేక ప్రకటన ద్వారా వెల్లడించే అవకాశం ఉందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.
నూతన మున్సిపల్ చట్టాలు, ప్రత్యక్ష ఎన్నికల విధానం ద్వారా రాబోయే ఐదేళ్ల పాటు పట్టణాభివృద్ధి, మౌలిక వసతుల కల్పన, స్థానిక సమస్యల పరిష్కారంలో కొత్త పాలకమండళ్లు కీలక పాత్ర పోషించనున్నాయి.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల పోరులో కూటమి హవా చూపించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 13 కార్పొరేషన్లకు ఎన్నికలు జరగగా కేవలం అనంతపురం స్థానాన్ని మాత్రమే వైసీపీ గెలుచుకుంది. మిగతా 12 కార్పొరేషన్లలో కూటమి అభ్యర్థులే విజయం సాధించారు. ఇందులో జనసేన ఖాతాలో రెండు ఉన్నాయి. మరోవైపు మున్సిపాలిటీల్లోనూ కూటమి హవా కనిపించింది. ఈ నెల 23వ తేదీన కార్పొరేషన్ల మేయర్లు, మున్సిపాలిటీల ఛైర్ పర్సన్లు ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More