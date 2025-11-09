రోగి ఇంటి వద్దకే వైద్య సేవలు.. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తెస్తున్నాం : చంద్రబాబు

గుంటూరు సమీపంలోని పెదకాకానిలో శంకర కంటి ఆసుపత్రి నూతన భవనం ప్రారంభోత్సవంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొన్నారు. ఆసుపత్రి ప్రత్యేకతలను నిర్వాహకులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. అనంతరం కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి చంద్రబాబు ప్రసంగించారు. రోగి ఇంటి వద్దే వైద్యం అందించేలా సంజివనీ ప్రాజెక్టు పని చేయనుందని సీఎం చంద్రబాబు ఈ సందర్భంగా చెప్పారు.
ఏపీలోని 5 కోట్ల మంది హెల్త్ రికార్డులన్నీ డిజిటలైజ్ చేసి ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంచుతామన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఆరోగ్యం విషయంలో ప్రపంచానికి ఏపీ రోల్ మోడల్గా ఉంటుందన్నారు. ఆస్తులు ఎన్ని ఉన్నా.. మంచి ఆరోగ్యం లేకపోతే ఉపయోగం లేదని స్పష్టం చేశారు. అనారోగ్యమే నిజమైన పేదరికం అని చెప్పారు. ప్రజారోగ్యం విషయంలో శంకర ఐ ఆసుపత్రి కృషిని అభినందించారు.
'మన దేశంలో కుటుంబ వ్యవస్థ బలంగా ఉందంటే కంచి పీఠం లాంటి ఆధ్యాత్మిక సంస్థలు కారణం. శంకర ఆసుపత్రి విభాగంలో ఐ కేర్ విభాగాన్ని ప్రారంభించడం నా అదృష్టం. శంకర ఆసుపత్రి 50 ఏళ్ల వేడుకకు సైతం హాజరవుతాను. రోజుకు 750 మందికి ఉచితంగా నేత్ర పరమైన వైద్య సేవలు అందించడం అరుదైన విషయం.' అని చంద్రబాబు అన్నారు.
నేపాల్, కాంబోడియా, నైజీరియాలో సైతం శంకర ఐ ఆసుపత్రులు ఉన్న విషయాన్ని చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు. కంచి పీఠం పిలుపునిస్తే.. అనేక మంది దాతలు స్పందిస్తారని, రెయిన్బో కార్యక్రమం ద్వారా పిల్లల కంటి ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టారన్నారు. ఇప్పటి వరకు 32 వేల వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించి.. సుమారు 30 లక్షల మందికి కంటి శస్త్రచికిత్సలు చేశారన్నారు. ఆర్థిక పరమైన లక్ష్యాలతో కాకుండా ఆధ్యాత్మిక సేవా లక్ష్యంతో ఆసుపత్రిని నిర్వహిస్తున్నారని చెప్పారు.
'పేదరికం లేని సమాజాన్ని నిర్మించడమే నా లక్ష్యం. ఏపీలో చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా అందరికీ వర్తించేలా 2,50,000 మందికి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకురానున్నాం. సంజీవని పథకంతో ఇంటి దగ్గరకే వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.' అని చంద్రబాబు అన్నారు.
