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    మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ, లింక్డ్‌ఇన్ లెర్నింగ్ కీలక భాగస్వామ్యం

    తిరుపతిలోని మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ (MBU), ప్రముఖ గ్లోబల్ ప్లాట్‌ఫారమ్ 'లింక్డ్‌ఇన్ లెర్నింగ్'తో వ్యూహాత్మక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా విద్యార్థులకు, పూర్వ విద్యార్థులకు 22,000 పైగా సరికొత్త కోర్సులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

    Published on: Jul 14, 2026, 17:50:42 IST
    By HT Telugu Desk
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    మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ (MBU) లింక్డ్‌ఇన్ లెర్నింగ్ (LinkedIn Learning)తో చేతులు కలిపింది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా విద్యార్థులు, పూర్వ విద్యార్థులు తమ అకడమిక్ విద్యతో పాటు పరిశ్రమలకు అవసరమైన అత్యాధునిక సాంకేతిక నైపుణ్యాలను సొంతం చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మారుతున్న ఉద్యోగ మార్కెట్ అవసరాలకు అనుగుణంగా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దడమే ఈ ఉమ్మడి చొరవ వెనుక ఉన్న ప్రధాన లక్ష్యం.

    మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ, లింక్డ్‌ఇన్ లెర్నింగ్ కీలక భాగస్వామ్యం
    మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ, లింక్డ్‌ఇన్ లెర్నింగ్ కీలక భాగస్వామ్యం

    సరికొత్త సాంకేతిక కోర్సులు అందుబాటులోకి

    లింక్డ్‌ఇన్ లెర్నింగ్ ద్వారా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), మెషిన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్, బిజినెస్ అనలిటిక్స్ వంటి విభిన్న రంగాలకు చెందిన కోర్సులను విద్యార్థులు అభ్యసించవచ్చు.

    పరిశ్రమలలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వాడకం వేగంగా పెరుగుతోంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని జనరేటివ్ AI, ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్, AI సాయంతో సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్, AI ప్రొడక్టివిటీ టూల్స్ వంటి నూతన కోర్సులను ఇందులో పొందుపరిచారు. ఇవి విద్యార్థులకు భవిష్యత్ ఐటీ రంగంపై పట్టు సాధించేందుకు తోడ్పడతాయి.

    సాంకేతిక నైపుణ్యాలతో పాటు లీడర్‌షిప్, క్రిటికల్ థింకింగ్, కమ్యూనికేషన్, కొలాబరేషన్, అడాప్టబిలిటీ వంటి సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా విద్యార్థులు నేర్చుకోవచ్చు. ఈ కోర్సులను పూర్తి చేసిన తర్వాత విద్యార్థులు పరిశ్రమ గుర్తింపు పొందిన సర్టిఫికేట్లను నేరుగా తమ లింక్డ్‌ఇన్ ప్రొఫైల్‌లో ప్రదర్శించుకోవచ్చు.

    ఉద్యోగ అవకాశాల మెరుగుదలే లక్ష్యం

    మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ ఇప్పటికే విద్యార్థుల ఉపాధి నైపుణ్యాలను పెంచేందుకు పలు ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది. అందులో అడ్వాన్స్‌డ్ టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ అందించే 'టాప్ గన్' (TOP GUN) ప్రోగ్రామ్ ఒకటి. అలాగే గ్లోబల్ అసెస్‌మెంట్ సంస్థ 'AON' భాగస్వామ్యంతో 'నిరంతర మూల్యాంకన కార్యక్రమం' (CEPPR) ద్వారా విద్యార్థుల నాలెడ్జ్, ఎబిలిటీ, స్కిల్స్, పర్సనాలిటీ (KASP) విభాగాలను నిరంతరం అంచనా వేస్తున్నారు.

    విశ్వవిద్యాలయానికి ఉన్న అంతర్జాతీయ పూర్వ విద్యార్థుల (Alumni) నెట్‌వర్క్ కూడా ప్రస్తుత విద్యార్థులకు ఎంతో ఉపయోగపడుతోంది. ఫార్చ్యూన్ 500, ఫోర్బ్స్ గ్లోబల్ 2000 వంటి దిగ్గజ కంపెనీలలో పనిచేస్తున్న పూర్వ విద్యార్థులు ప్రస్తుత బ్యాచ్ విద్యార్థులకు మెంటార్‌షిప్, కెరీర్ గైడెన్స్ అందిస్తున్నారు.

    "మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీలో విద్యార్థుల అభ్యసన అనుభవాన్ని మరింత పటిష్టం చేసేందుకు లింక్డ్‌ఇన్ లెర్నింగ్‌తో భాగస్వామ్యం కావడం సంతోషంగా ఉంది. విద్యా ప్రమాణాలను పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దడంపైనే మా దృష్టి ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. గ్లోబల్ వర్క్‌ఫోర్స్‌లో రాణించడానికి అవసరమైన జ్ఞానం, నైపుణ్యాలు, ఆత్మవిశ్వాసం విద్యార్థులకు ఈ ఒప్పందం ద్వారా లభిస్తాయి" అని మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ ప్రో-ఛాన్సలర్ విష్ణు మంచు పేర్కొన్నారు.

    గ్లోబల్ వర్సిటీలతో అనుసంధానం

    గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ లక్ష్యంగా మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ ఇప్పటికే అమెరికాలోని పెన్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ, విస్కాన్సిన్-మాడిసన్ యూనివర్సిటీ, జర్మనీకి చెందిన ఆర్‌డబ్ల్యూటీహెచ్ ఆచెన్ (RWTH Aachen) వంటి అంతర్జాతీయ విద్యాసంస్థలతో ఒప్పందాలను కలిగి ఉంది. అలాగే ఎల్ అండ్ టీ (L&T), ఐబీఎం (IBM), ఎస్ఏపీ (SAP), ఏడబ్ల్యూఎస్ (AWS), సిస్కో (Cisco) వంటి పారిశ్రామిక దిగ్గజాలతో కలిసి సిలబస్‌ను డిజైన్ చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే లింక్డ్‌ఇన్‌తో కుదిరిన భాగస్వామ్యం కూడా విద్యార్థులకు గ్లోబల్ కెరీర్ అవకాశాలను అందిస్తుందని మేనేజ్‌మెంట్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్రశ్న 1: మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ, లింక్డ్‌ఇన్ లెర్నింగ్ భాగస్వామ్యం ఉద్దేశం ఏంటి?

    జవాబు: విద్యార్థులు, పూర్వ విద్యార్థులకు విద్యాబోధనతో పాటు గ్లోబల్ వర్క్‌ఫోర్స్‌కు అవసరమైన అత్యాధునిక సాంకేతిక నైపుణ్యాలను, సర్టిఫికేషన్లను అందించడం ద్వారా వారి ఉద్యోగ అవకాశాలను మెరుగుపరచడం ఈ భాగస్వామ్యం ముఖ్య ఉద్దేశం.

    ప్రశ్న 2: విద్యార్థులు ఏయే విభాగాలలో కోర్సులు నేర్చుకోవచ్చు?

    జవాబు: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), మెషిన్ లెర్నింగ్, జనరేటివ్ AI, సైబర్ సెక్యూరిటీ, సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్‌తో పాటు నాయకత్వ లక్షణాలు, క్రిటికల్ థింకింగ్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వంటి విభిన్న రంగాల్లో 22,000 కు పైగా కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    ప్రశ్న 3: విద్యార్థుల ప్లేస్‌మెంట్ల కోసం MBU లో ఉన్న ఇతర ప్రత్యేక ప్రోగ్రామ్‌లు ఏమిటి?

    జవాబు: అడ్వాన్స్‌డ్ టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ కోసం 'టాప్ గన్' (TOP GUN) ప్రోగ్రామ్, అలాగే ఉద్యోగ సన్నద్ధతను నిరంతరం అంచనా వేయడానికి AON సహకారంతో రూపొందించిన 'CEPPR' వంటి ప్రత్యేక శిక్షణా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Andhra Pradesh/మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ, లింక్డ్‌ఇన్ లెర్నింగ్ కీలక భాగస్వామ్యం
    Home/Andhra Pradesh/మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ, లింక్డ్‌ఇన్ లెర్నింగ్ కీలక భాగస్వామ్యం
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