మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ ప్లేస్మెంట్స్ రికార్డ్: 95% మందికి ఉద్యోగాలు
తిరుపతిలోని మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ (MBU) 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి గాను అద్భుతమైన ప్లేస్మెంట్ గణాంకాలను నమోదు చేసింది. పరిశ్రమ అవసరాలకు అనుగుణంగా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దడంలో తాము ముందంజలో ఉన్నామని ఈ ఫలితాల ద్వారా యూనివర్సిటీ మరోసారి నిరూపించుకుంది.
విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు భరోసా కల్పిస్తూ, మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ ఈ ఏడాది 95% ప్లేస్మెంట్ రేటును సాధించింది. టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్, అనలిటిక్స్, కన్సల్టింగ్ వంటి వివిధ రంగాల్లో మొత్తం 1,990 మంది విద్యార్థులు ప్రముఖ కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలకు ఎంపికయ్యారు. గతేడాదితో పోలిస్తే ప్లేస్మెంట్లలో 10 శాతం వృద్ధి కనిపించడం విశేషం.
|విభాగం
|వివరాలు
|మొత్తం ఉద్యోగ ఆఫర్లు
|1,990
|ప్లేస్మెంట్ శాతం
|95%
|సగటు ప్యాకేజీ (Average Package)
|₹6 LPA
|ప్రముఖ రిక్రూటర్లు
|Infosys, IBM, Cognizant, Accenture, Deloitte
కంప్యూటింగ్ విభాగాల హవా
ఈ ఏడాది ప్లేస్మెంట్లలో AI & ML, CSE, ECE విభాగాలు అగ్రస్థానంలో నిలిచాయి. ముఖ్యంగా కంప్యూటింగ్ విభాగాలకు చెందిన విద్యార్థులపై కంపెనీలు ఎక్కువ ఆసక్తి కనబరిచాయి. ఐబిఎమ్ (IBM), సాప్ (SAP) వంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలతో ఉన్న భాగస్వామ్యం వల్ల విద్యార్థులకు హ్యాండ్స్-ఆన్ ప్రాజెక్టులపై అవగాహన పెరిగి, సులభంగా ఉద్యోగాలు లభించాయి.
విద్యార్థులను సిద్ధం చేసిన ప్రత్యేక ప్రోగ్రామ్స్
విద్యార్థులలో నైపుణ్యాలను పెంపొందించడానికి యూనివర్సిటీ చేపట్టిన కొన్ని ప్రత్యేక చర్యలే ఈ విజయానికి కారణమని యాజమాన్యం పేర్కొంది.
- STEP (Standardized Test of English Proficiency): కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచడానికి.
- Top Gun Program: ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులను గుర్తించి వారికి ఉన్నత స్థాయి శిక్షణ ఇవ్వడానికి.
- CEPPR: నిరంతర మూల్యాంకనం ద్వారా విద్యార్థులను ఇంటర్వ్యూలకు సిద్ధం చేయడం.
- అడ్వాన్స్డ్ జావా & CRT: కోడింగ్, ఆప్టిట్యూడ్ నైపుణ్యాల కోసం ప్రత్యేక తరగతులు.
"మా విద్యార్థులు సాధించిన ఈ విజయం మాకు ఎంతో గర్వకారణం. కేవలం డిగ్రీ మాత్రమే కాకుండా, పరిశ్రమలకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను అందించడమే మా లక్ష్యం. రాబోయే కాలంలో ఈ జోరును మరింత పెంచుతాం" అని యూనివర్సిటీ ప్రతినిధి వినయ్ మహేశ్వరి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
110కి పైగా కంపెనీలు ఈ ప్లేస్మెంట్ సీజన్లో పాల్గొనడం, తిరుపతి లాంటి ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ యూనివర్సిటీ గ్లోబల్ స్థాయిలో ప్రతిభను చాటడం విశేషం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీలో ఈ ఏడాది సగటు ప్యాకేజీ ఎంత?
2025-26 విద్యా సంవత్సరంలో ఎంపికైన విద్యార్థులకు సగటున ఏడాదికి రూ. 6 లక్షల ( ₹6 LPA) ప్యాకేజీ లభించింది.
2. ఏయే కంపెనీలు ప్లేస్మెంట్లలో పాల్గొన్నాయి?
ఇన్ఫోసిస్, ఐబిఎమ్, కాగ్నిజెంట్, యాక్సెంచర్, డెలాయిట్ వంటి దిగ్గజ కంపెనీలు సహా మొత్తం 110 కంటే ఎక్కువ సంస్థలు పాల్గొన్నాయి.
3. ఏ కోర్సులకు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది?
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI & ML), కంప్యూటర్ సైన్స్ (CSE), ఈసీఈ (ECE) విభాగాల్లో అత్యధికంగా 10 శాతం కంటే ఎక్కువ వృద్ధి నమోదైంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More