జులై చివరిలో భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించనున్న ప్రధాని మోదీ!
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని 2026 జులై చివరి నాటికి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు వెల్లడించారు.
ఏపీలోని భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభానికి సిద్ధమైంది. జులై చివరిలో ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించనున్నారు. విమానాశ్రయ ప్రాంగణంలో విజయనగరం కలెక్టర్ రామ్సుందర్ రెడ్డి, ఉన్నతాధికారులు, జీఎంఆర్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రతినిధులతో రామ్మోహన్ నాయుడు సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రయాణికుల కోసం లాంజ్, ఇతర ప్రాంతాలలో కల్పించిన సౌకర్యాల పట్ల ఆయన సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అన్ని చట్టపరమైన తనిఖీలు, పరీక్షలు పూర్తయ్యాయని, విమానాశ్రయం పూర్తిస్థాయి కార్యకలాపాలకు సిద్ధంగా ఉందని అధికారులు ఆయనకు వివరించారు. విమానాశ్రయానికి సులభంగా చేరుకునేందుకు అనువైన రహదారులు (అప్రోచ్ రోడ్లు), ఇతర సౌకర్యాలు కల్పించామని కలెక్టర్ మంత్రికి తెలిపారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేటాయించిన 2,200 ఎకరాల స్థలంలో జీఎంఆర్ గ్రూప్ సుమారు రూ.4,500 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఈ విమానాశ్రయాన్ని నిర్మించింది. ప్రస్తుతం ఉన్న విశాఖపట్నం విమానాశ్రయం నుండి ఇది సుమారు 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. కొత్త విమానాశ్రయానికి వేగంగా చేరుకునేందుకు వీలుగా విశాఖపట్నం బీచ్ మీదుగా భోగాపురం వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేక రహదారిని నిర్మించింది.
విశాఖపట్నం-శ్రీకాకుళం జాతీయ రహదారిపై ఉండటం, విజయనగరానికి అత్యుత్తమ రవాణా అనుసంధానాన్ని కల్పించడం వల్ల, ఈ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో ఆర్థిక కార్యకలాపాలను వేగవంతం చేస్తుందని రామ్మోహన్ నాయుడు పేర్కొన్నారు.
విమానాశ్రయ ఆర్థిక సాధ్యత, ఇతర అంశాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే యూజర్ డెవలప్మెంట్ ఫీజును నిర్ణయించినట్లు ఆయన తెలిపారు. విమానాశ్రయాల ఆర్థిక నియంత్రణ మండలి (AERA), జీఎంఆర్ గ్రూప్ను దేశీయ విమాన ప్రయాణాలకు బయలుదేరే వారి నుండి రూ.835, వచ్చే వారి నుండి రూ.355, అలాగే అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలకు బయలుదేరే వారి నుండి రూ.1,255, వచ్చే వారి నుండి రూ.545 వసూలు చేయడానికి అనుమతించింది. భారతదేశంలోని ఇతర విమానాశ్రయాలతో పోలిస్తే ఈ యూడీఎఫ్ అత్యధికంగా ఉన్నందున, దీనిని తగ్గించాలని విమాన ప్రయాణికుల సంఘాలు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాయి.
నిజానికి భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవ తేదీ పలుమార్లు మారింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జులై 5వ తేదీని ప్రతిపాదించినప్పటికీ, ఆ తేదీన ప్రారంభోత్సవం జరగలేదు. ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో జులై 26వ తేదీ గురించి చర్చ జరిగింది, కానీ ఆ తేదీని ఖరారు చేయలేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయం ఇంకా తేదీని ఖరారు చేయనప్పటికీ, త్వరలోనే కొత్త తేదీని ప్రకటిస్తారని తెలుగుదేశం పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కేంద్ర విమానయాన మంత్రి మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు కూడా జులై చివరిలో ప్రారంభిస్తామని చెప్పారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More