రైల్వే ప్రయాణికులకు అలర్ట్.. జనవరి 1 నుంచి రైళ్ల సమయాల్లో మార్పులు, కొత్త టైమ్ టేబుల్!
జనవరి 1 నుండి కొత్త రైలు టైమ్టేబుల్ను ప్రవేశపెట్టడంతో ప్రయాణికులు వేగవంతమైన, మరింత సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాలను ఆస్వాదించవచ్చు. ప్రయాణికులు రైలు సమయాలను తనిఖీ చేసుకోవాలి.
జనవరి 1వ తేదీ నుండి రైలు ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణం ప్రారంభమయ్యే ముందు రైలు సమయాలను తనిఖీ చేసుకోవాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే సూచించింది. రైళ్లకు సంబంధించిన సమాచారం, సంబంధిత స్టేషన్లలో సమయాలలో మార్పుల వివరాలను ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్ (www.irctc.co.in) లేదా నేషనల్ ట్రైన్ ఎంక్వైరీ సిస్టమ్(ఎన్టీఈఎస్) ద్వారా పొందవచ్చని తెలిపింది. సికింద్రాబాద్ లేదా కాచిగూడలో ప్రారంభమయ్యే లేదా ముగిసే 25 రైళ్లలో ఎనిమిది రైళ్ల సమయాలు ఎస్సీఆర్ పరిధిలోని ప్రారంభ స్టేషన్లలో స్వల్పంగా మార్చుతున్నట్టుగా సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ప్రకటనలో పేర్కొంది. 5 నుంచి 30 నిమిషాల వ్యత్యాసం ఉండనుంది. అందుకే జనవరి 1 నుంచి రైలు ప్రయాణం చేసేవారు.. రైల్వే స్టేషన్కు ముందుగా రావడం మంచిది.
ఇక దేశంలో అప్డేట్ చేసిన షెడ్యూల్ ప్రకారం.. ప్రయాణికులకు అనుకూలమైన అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుందని భారతీయ రైల్వే పేర్కొంది. కొత్త టైమ్టేబుల్లో వివిధ స్టేషన్లలో 61 రైళ్లకు కొత్త స్టాప్లు వస్తాయి. దీనివల్ల ప్రయాణికులు, నివాసితులకు రైలు ప్రయాణం మరింత అందుబాటులో ఉంటుంది.
రైల్వేలు ప్రధాన మౌలిక సదుపాయాల అప్డేట్ అవుతున్నాయి, వీటిలో ట్రాక్ డబ్లింగ్, ఇంటర్లాకింగ్, నాన్-ఇంటర్లాకింగ్ పనులు, సిగ్నలింగ్ అప్గ్రేడేషన్, విద్యుదీకరణ ఉన్నాయి. ఇవి రైలు వేగంలో గణనీయమైన పెరుగుదలను, తక్కువ ప్రయాణ సమయాన్ని తెస్తాయి. ఇటువంటి మెరుగుదలల ఫలితంగా వేగవంతమైన, మరింత సమర్థవంతమైన సేవలను ప్రతిబింబించేలా రైలు టైమ్టేబుల్ అప్డేట్ అవుతుంది.
'రైలు కార్యకలాపాల కోసం కొత్త టైమ్టేబుల్ జనవరి 1న విడుదల అవుతుంది. ఇందులో కొత్త రైళ్లు, రైళ్ల పొడిగింపు, ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుదల, రైలు నంబర్లలో మార్పులు, కొత్త స్టాప్లు, వివిధ స్టేషన్లలో రాకపోకల సమయాల్లో మార్పులు ఉన్నాయి. కొత్త టైమ్టేబుల్ ముఖ్య లక్షణం వివిధ స్టేషన్లలో 61 రైళ్లకు కొత్త స్టాప్లను ప్రవేశపెట్టడం.' అని సీనియర్ రైల్వే అధికారి ఒకరు తెలిపారు.
కొత్త టైమ్టేబుల్లో 12 జతల కొత్త రైళ్లు, నాలుగు జతల రైళ్ల పొడిగింపు, రెండు జతల రైళ్ల టెర్మినల్ స్టేషన్లలో మార్పు, రెండు జతల రైళ్ల ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుదల, 12 రైళ్ల రైలు నంబర్లలో మార్పులు, 164 రైళ్లకు కొత్త స్టాప్లు ఉన్నాయి. వీటిలో 61 రైళ్లకు జనవరి 1 నుండి కొత్త స్టాప్లు ఉంటాయి.
రెండు రైళ్లను మెయిల్/ఎక్స్ప్రెస్ నుండి సూపర్ఫాస్ట్గా మార్చారు. 89 రైళ్లకు వేగం పెరిగింది, ఫలితంగా వివిధ స్టేషన్లలో వాటి రాక, బయలుదేరే సమయాల్లో మార్పులు జరుగుతాయి. ఇంకా వివిధ స్టేషన్లలో 66 రైళ్ల రాక, బయలుదేరే సమయాల్లో 30 నిమిషాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మార్పులు కూడా ఉంటాయి.