రాప్తాడు రంపం ఘటన.. హేమంత్ కాలు కుళ్లిపోయింది.. తీసేసే పరిస్థితి!
రాప్తాడులో పదో తరగతి విద్యార్థినిపై రంపంతో దాడి చేసిన హేమంత్ ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. కాలు కుళ్లిపోయిందని తీసేసే పరిస్థితి రావొచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడులోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో పదో తరగతి విద్యార్థిని గోపికపై రంపంతో ఘాతాతుకానికి పాల్పడిన ఉన్మాది హేమంత్ ఆరోగ్య పరిస్థితి ప్రస్తుతం తీవ్ర విషమంగా మారింది. పోలీసుల కాల్పుల్లో తీవ్రంగా గాయపడిన నిందితుడికి అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రిలో ప్రస్తుతం అత్యవసర చికిత్స అందిస్తున్నారు.
నిందితుడి ప్రస్తుత ఆరోగ్య పరిస్థితిపై అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ మల్లీశ్వరి మీడియాతో మాట్లాడుతూ కీలక వివరాలను వెల్లడించారు. ఆదివారం రాత్రి 9.30 గంటల ప్రాంతంలో పోలీసులు గాయపడిన హేమంత్ను అంబులెన్స్లో ఆస్పత్రికి తరలించారు.
నిందితుడి కాళ్లకు తీసిన ఎక్స్-రే నివేదికల్లో బుల్లెట్లు ఏవీ లోపల లేవని తేలింది. బుల్లెట్లు కాలు గుండా దూసుకెళ్లినట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. హేమంత్ కుడి కాలుకు తీవ్రమైన గాయమైంది. దీనివల్ల కింది భాగానికి రక్తప్రసరణ పూర్తిగా నిలిచిపోయి, ఆ భాగం కుళ్లిపోయే స్థితికి చేరింది.
రక్తప్రసరణ పునరుద్ధరించడం కష్టంగా మారడంతో, నిందితుడి ప్రాణాలు కాపాడేందుకు కుడి కాలును మోకాలు కింది వరకు లేదా సగం భాగం తొలగించాల్సి రావచ్చని సూపరింటెండెంట్ తెలిపారు. అనస్తీషియా వైద్యుడితో పాటు ఆర్థోపెడిక్, వాస్కులర్ సర్జరీ నిపుణులు నిందితుడి పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. పూర్తి వైద్య నివేదికలు పరిశీలించిన తర్వాతే శస్త్రచికిత్స ద్వారా కాలు తొలగింపుపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.
అసలు ఏం జరిగింది?
రాప్తాడు జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో శనివారం రోజున పదో తరగతి చదువుతున్న గోపిక అనే విద్యార్థినిపై హేమంత్ అనే ఉన్మాది ఒక్కసారిగా రంపంతో అత్యంత దారుణంగా దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఈ దాడితో ఉలిక్కిపడ్డ పాఠశాల సిబ్బంది, స్థానికులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. తీవ్రంగా గాయపడిన బాధితురాలిని వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. బెంగళూరులో గోపిక చికిత్స పొందుతుంది. గోపికను కాపాడేందుకు వచ్చిన మరో బాలిక కాళ్లకి కూడా గాయాలు అయ్యాయి. ఆ పాప కూడా ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకుంటోంది.
దాడి అనంతరం పరారైన నిందితుడి కోసం పోలీసులు రంగంలోకి దిగి విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టారు. పాఠశాలలో దారుణానికి ఒడిగట్టి పరారైన నిందితుడు ఆత్మకూరు అటవీ ప్రాంతంలో దాక్కున్నాడనే పక్కా సమాచారంతో పోలీస్ బృందాలు గాలింపు చేపట్టాయి. అడవిలో నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించగా, అతడు లొంగిపోకుండా పోలీస్ సిబ్బందిపై తిరగబడి దాడికి యత్నించాడు. హెచ్చరిస్తూ పోలీసులు మొదట గాల్లోకి కాల్పులు జరిపినప్పటికీ నిందితుడు వెనక్కి తగ్గకపోవడంతో, ఆత్మరక్షణలో భాగంగా పోలీసులు హేమంత్ కాళ్లపైకి కాల్పులు జరిపి అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
పాఠశాల ప్రాంగణంలోకి ఆయుధంతో చొరబడి పదో తరగతి విద్యార్థినిపై ఈ రీతిలో దారుణానికి ఒడిగట్టడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More