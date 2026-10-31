ఇండియా కూటమి ఢిల్లీ సభ: 4 వేల మంది పోలీసులు, 14 జోన్లతో ఇనుప కోట
న్యూఢిల్లీలోని రాంలీలా మైదాన్లో ఆదివారం జరగనున్న 'ఇండియా' కూటమి భారీ బహిరంగ సభకు ఢిల్లీ పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. 4,000 మందికి పైగా పోలీసులతో పాటు సీఏపీఎఫ్ బలగాలను మోహరిస్తున్నారు. మైదానాన్ని 14 జోన్లుగా విభజించి సీసీటీవీలు, డ్రోన్లతో నిఘా ఏర్పాటు చేశారు.
న్యూఢిల్లీలోని చారిత్రాత్మక రాంలీలా మైదాన్లో ఆదివారం నిర్వహించనున్న 'ఇండియా' కూటమి భారీ బహిరంగ సభకు ఢిల్లీ పోలీసు యంత్రాంగం అపూర్వమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఈ సభకు సుమారు 50,000 మంది వరకు జనం తరలివచ్చే అవకాశం ఉండటంతో, 4,000 మందికి పైగా పోలీసు సిబ్బందితో పాటు కేంద్రీయ సాయుధ పోలీసు బలగాల (సీఏపీఎఫ్) కంపెనీలను రంగంలోకి దించుతున్నారు. మింటో బ్రిడ్జ్ నుంచి రాంలీలా మైదాన్ వైపు సాగే ర్యాలీ మార్గంతో పాటు సభా ప్రాంగణం అంతటా ఇనుప కోటను తలపించేలా భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు.
శనివారం ఢిల్లీ పోలీస్ కమిషనర్ అనురాగ్ కుమార్ స్వయంగా క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. ఆయనతో పాటు స్పెషల్ కమిషనర్, జాయింట్ కమిషనర్, సెంట్రల్ మరియు న్యూఢిల్లీ జిల్లాల డిప్యూటీ కమిషనర్లు (డీసీపీ) మింటో రోడ్, రాంలీలా మైదాన్ పరిసర ప్రాంతాల్లో భద్రతా చర్యలను సమగ్రంగా సమీక్షించారు. సభకు వచ్చే మార్గాలతో పాటు ప్రధాన వేదిక వద్ద శాంతిభద్రతలకు ఎలాంటి విఘాతం కలగకుండా విభిన్న జిల్లాల నుంచి పోలీసులను విధుల్లోకి తీసుకువచ్చారు.
14 జోన్లు.. 200కి పైగా సీసీటీవీల నిఘా
సభా ప్రాంగణాన్ని మొత్తం 14 భద్రతా జోన్లుగా విభజించారు. నిఘా వ్యవస్థ కోసం 200 కంటే ఎక్కువ సీసీటీవీ కెమెరాలను అమర్చారు. "జనసందోహం పెరుగుదల, ప్రవేశ-నిష్క్రమణ ద్వారాలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తాం. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించే నేర ప్రవృత్తి కలిగిన వారు సభలోకి ప్రవేశించకుండా సీసీటీవీల ద్వారా నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నాం" అని ఒక సీనియర్ పోలీసు అధికారి వివరించారు.
అంతేకాకుండా, డ్రోన్ కెమెరాలు, బాడీ-వోర్న్ (శరీరానికి ధరించే) కెమెరాల ద్వారా కూడా పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మైదానం లోపలే ఒక ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి ఎదురైతే తక్షణమే స్పందించేందుకు వీలుగా అల్లర్ల నిరోధక వాహనాలు (యాంటీ రైట్ వెహికల్స్), ఇతర సాంకేతిక పరికరాలను సిద్ధంగా ఉంచారు.
సభా ప్రాంగణంలోని 14 జోన్లలో ఒక్కో జోన్కు అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఏసీపీ) స్థాయి అధికారి పర్యవేక్షకుడిగా వ్యవహరిస్తారు. వీటితో పాటు రెండు కీలక జోన్లను అదనపు డీసీపీ స్థాయి అధికారి నేరుగా పర్యవేక్షిస్తారు.
సిటీవ్యాప్తంగా కేంద్ర బలగాలు.. గడువు పొడిగింపు
రాజధానిలో ఇటీవల చోటుచేసుకున్న వరుస నిరసనల నేపథ్యంలో ఈ నెల ప్రారంభంలో మోహరించిన 270 సీఏపీఎఫ్ కంపెనీల గడువును ఢిల్లీ పోలీసులు మూడోసారి పొడిగించారు. ఈ బలగాలు నవంబర్ 16 వరకు ఢిల్లీలోనే కొనసాగుతాయి. నగరవ్యాప్తంగా వీటి సమన్వయ బాధ్యతను ఢిల్లీ పోలీసులకు అప్పగించారు.
జనసందోహం నియంత్రణ.. ప్రత్యేక ద్వారాలు
ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు రాంలీలా మైదాన్లో 45,000 నుంచి 50,000 మంది వరకు పట్టే అవకాశం ఉంది. అయితే కుర్చీలు, ఎన్క్లోజర్లు, నడిచే దారులు ఏర్పాటు చేసినందున మైదానం లోపల 30,000 నుంచి 40,000 మందికి సరిపడా స్థలం మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుందని పోలీసులు అంచనా వేస్తున్నారు. తొక్కిసలాట వంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా మైదానం బయట కూడా అదనంగా వచ్చే ప్రజల కోసం ప్రత్యేక ప్రాంగణాలను కేటాయించారు.
ఈ బహిరంగ సభకు ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు మాత్రమే పోలీసులు అనుమతి ఇచ్చారు. జనసందోహాన్ని క్రమబద్ధీకరించడం, ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేయడం, తాగునీటి వసతులు కల్పించడం కోసం ప్రత్యేకంగా స్వచ్ఛంద కార్యకర్తలను (వాలంటీర్లు) నియమించాలని నిర్వాహకులకు సూచించారు. వీఐపీలు, సాధారణ ప్రజలు రావడం కోసం వేర్వేరు ప్రవేశ ద్వారాలను నిర్ణయించారు. లోపలికి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరినీ మెటల్ డిటెక్టర్ల ద్వారా తనిఖీ చేసిన తర్వాతే అనుమతిస్తారు.
ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు.. ఆసుపత్రులకు గ్రీన్ ఛానెల్
సభ దృష్ట్యా ప్రధాన కూడళ్ల వద్ద ట్రాఫిక్ పోలీసులను మోహరిస్తున్నారు. వాహనాల రాకపోకలను క్రమబద్ధీకరించేందుకు అదనంగా 150 మంది ట్రాఫిక్ పోలీసులను విధుల్లోకి తీసుకువచ్చారు. పలు కూడళ్ల వద్ద వాహనాల మళ్లింపులు అమలు చేస్తారు. అయితే కాలినడకన వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఆటంకం ఉండదని అధికారులు తెలిపారు.
ఎల్ఎన్ జేపీ ఆసుపత్రి, జీబీ పంత్ ఆసుపత్రులకు వెళ్లే అంబులెన్సులు, అత్యవసర వాహనాలకు నిరంతరాయంగా దారి ఇచ్చేందుకు ప్రత్యేక ట్రాఫిక్ ఏర్పాట్లు చేశారు.
సభకు వచ్చే ఆహ్వానితులు, వాలంటీర్లు, జనాన్ని తీసుకువచ్చే బస్సుల వివరాలను ట్రాఫిక్ పోలీసులకు అందజేసి పార్కింగ్ ఏర్పాట్లపై సమన్వయం చేసుకోవాలని నిర్వాహకులను కోరారు. సభలో క్రమశిక్షణ పాటించాలని, మత సామరస్యానికి భంగం కలిగించేలా ఎలాంటి ప్రసంగాలు చేయకూడదని పోలీసులు ఆదేశించారు.
పండుగ వేళ వ్యాపారుల ఆందోళన
మరోవైపు, దీపావళి పండుగ సమీపిస్తున్న వేళ రాంలీలా మైదాన్ పరిసర ప్రాంతాల్లోని స్థానిక వ్యాపారులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భారీ స్థాయిలో జనం రావడం, రోడ్లపై ట్రాఫిక్ ఆంక్షల వల్ల తమ వ్యాపారాలకు తీవ్ర విఘాతం కలుగుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More