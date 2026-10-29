ఛలో ఢిల్లీ: లాఠీ దెబ్బలకు భయపడొద్దు.. రాహుల్ గాంధీ పిలుపు
ఓటర్ల జాబితా సవరణలో అక్రమాలకు నిరసనగా నవంబర్ 1న కాంగ్రెస్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్న 'ఛలో ఢిల్లీ రాంలీలా మార్చ్'లో ప్రజలంతా భాగస్వాములు కావాలని రాహుల్ గాంధీ పిలుపునిచ్చారు.
ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియలో భారీ అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ నవంబర్ 1న అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా 'ఛలో ఢిల్లీ రాంలీలా మార్చ్' నిర్వహిస్తోంది. ఈ నిరసన ప్రదర్శనలో దేశప్రజలంతా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనాలని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ పిలుపునిచ్చారు. రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవడానికి, ఓట్ల దొంగతనాన్ని అడ్డుకోవడానికి, భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించుకోవడానికి ఈ మార్చ్ అత్యవసరమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. పోలీసుల లాఠీలకు, బెదిరింపులకు ఎవ్వరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదని ధైర్యం చెప్పారు. భాజపా ప్రభుత్వం తన పాతచీకటి వ్యూహాలను అమలు చేసే సాహసం చేయలేదని స్పష్టం చేశారు.
సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్ (X) ద్వారా రాహుల్ గాంధీ ప్రజలను ఉద్దేశించి సందేశం విడుదల చేశారు. "ఈ పోరాటం ఏ ఒక్క రాజకీయ పార్టీ కోసం చేస్తున్నది కాదు. ఇది భారతదేశ ఆత్మను, ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాపాడుకోవడానికి జరుగుతున్న ఉద్యమం. నరేంద్ర మోదీ, అమిత్ షా, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్ల వైఖరితో విసిగిపోయిన వారంతా ఈ మార్చ్లో భాగస్వాములు కావాలి. రాజ్యాంగ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా అడుగు ముందుకు వేయండి" అని రాహుల్ గాంధీ పిలుపునిచ్చారు.
విద్యార్థులు, యువత ముందుకు రావాలి
దేశంలో భావప్రకటనా స్వేచ్ఛపై, ఆలోచనా విధానంపై దాడులు జరుగుతున్నాయని అనిపిస్తే యువత, విద్యార్థి సంఘాలు వెంటనే గళమెత్తాలని రాహుల్ గాంధీ కోరారు. "మీ రాజకీయ అనుబంధాలతో సంబంధం లేకుండా, దేశ భవిష్యత్తు కోసం మనమందరం కలసి నడవాల్సిన సమయం వచ్చింది. ఇది మన దేశ ఆత్మను కాపాడే గొప్ప ఊరేగింపు. మీ అందరినీ రాంలీలా మైదానంలో చూడటానికి ఎదురుచూస్తున్నాను" అని రాహుల్ గాంధీ తన ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
ఢిల్లీలో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు
మరోవైపు నవంబర్ 1న రాంలీలా మైదానంలో జరిగే ఈ భారీ బహిరంగ సభకు పోలీసులు విస్తృత భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. నిరసనకారులు జంతర్ మంతర్ లేదా ఇతర నిషేధిత ప్రాంతాల వైపు వెళ్లకుండా ఢిల్లీ పోలీసులు గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ ర్యాలీకి దేశ వ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి దాదాపు 40 వేల నుంచి 50 వేల మంది వరకు ప్రజలు తరలివచ్చే అవకాశం ఉందని నిఘా వర్గాలు అంచనా వేశాయి.
శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం దాదాపు 3,000 మంది పోలీసు సిబ్బందిని మైదానం చుట్టూ మోహరిస్తున్నారు. సభ జరిగే ప్రాంగణాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షించడానికి 150 అత్యధునిక హై-డెఫినిషన్ (HD), ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సీసీటీవీ కెమెరాలను అమర్చారు. ప్రత్యక్ష దృశ్యాలను పరిశీలించి, భద్రతా సిబ్బందికి ఎప్పటికప్పుడు ఆదేశాలు ఇవ్వడానికి తాత్కాలిక పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ను సైతం ఏర్పాటు చేశారు.
వీవీఐపీలకు ప్రత్యేక నిష్క్రమణ మార్గాలు
సుమారు 12 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న రాంలీలా మైదానానికి మొత్తం 8 ప్రవేశ, నిష్క్రమణ ద్వారాలు ఉన్నాయి. రాహుల్ గాంధీ సహా ఇతర ముఖ్య ప్రతిపక్ష నేతల రాకపోకల కోసం ఒక ప్రత్యేక గేటును కేటాయించారు. అలాగే పోలీసు అధికారులు, ఇతర సీనియర్ విఐపిల కోసం మరొక గేటును కేటాయించారు. సభకు వచ్చే నిరసనకారుల వాహనాల పార్కింగ్ కోసం రాజ్ఘాట్, మాతా సుందరి కాలేజీ ఆవరణలో ఏర్పాట్లు చేశారు. అక్కడి నుంచి నిరసనకారులు కాలినడకన రామలీలా మైదానానికి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. న్యూఢిల్లీ పరిధిలోని ఇతర నిషేధిత ప్రాంతాల్లోకి ఎవరినీ అనుమతించబోమని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More