యూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్ రిమాండ్ రిపోర్టులో సంచలన విషయాలు.. హిడ్మా పేరు ప్రస్తావన!
యూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్ రిమాండ్ రిపోర్టులో సంచలన విషయాలు పేర్కొన్నారు పోలీసులు. మావోయిస్టు భావజాలాన్ని అతడి ఫోన్లో గుర్తించినట్టుగా పేర్కొన్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించిన యూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్(బచ్చలకూరి జోసెఫ్) అరెస్ట్ వ్యవహారంలో గన్నవరం పోలీసులు న్యాయస్థానానికి సమర్పించిన రిమాండ్ రిపోర్ట్లో పలు కీలక అంశాలను వెల్లడించారు. సమాజంలో అశాంతిని రేకెత్తించడం, యువతను తప్పుడుదోవ పట్టించడమే లక్ష్యంగా నిందితుడు వ్యవహరిస్తున్నాడని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే అతనిపై ఆంధ్రప్రదేశ్లో పలు క్రిమినల్ కేసులు నమోదై ఉన్నాయి.
పోలీసుల నివేదిక ప్రకారం.. దేశంలో నిషేధించిన మావోయిస్టు తీవ్రవాద సంస్థల వైపు విద్యార్థులను, యువకులను ఆకర్షించేలా జోసెఫ్ సోషల్ మీడియా వేదికగా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నాడు. ఇటీవల ఏలూరు నగరంలో నిర్వహించిన దళిత క్రైస్తవ సభలో ఆయన చేసిన ప్రసంగం తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారితీసేలా ఉందని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. రాజ్యాంగబద్ధమైన ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులను, ప్రభుత్వ వ్యవస్థలను అత్యంత అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తూ ప్రజల్లో ద్వేషాన్ని పెంచేందుకు ప్రయత్నించినట్లు రిపోర్ట్లో వివరించారు.
నిందితుడి మొబైల్ ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకుని పరిశీలించగా, అందులో మావోయిస్టు సిద్ధాంతాలకు సంబంధించిన కీలక సమాచారం లభ్యమైంది. మోస్ట్ వాంటెడ్ మావోయిస్టు కమాండర్ హిడ్మాను గొప్పగా కీర్తిస్తూ ఆయన ప్రసంగాలు చేశాడని, సమాజంలో మతపరమైన చిచ్చు పెట్టడమే ధ్యేయంగా అవాకులు చవాకులు పేలుతున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు. హిందూ దేవుళ్లను కించపరిచే ఉద్దేశంతోనే రావణ్ అనే పేరును పెట్టుకున్నాడని.. అయితే ప్రస్తుతం దర్యాప్తుకు నిందితుడు ఏమాత్రం సహకరించడం లేదని, అతని వెనుక ఉన్న సూత్రధారుల వివరాలు సేకరించాల్సి ఉందని పోలీసులు వెల్లడించారు.
గన్నవరానికి చెందిన జనసేన పార్టీ లీడర్ గరికపాటి శివశంకర్ ఇచ్చిన అధికారిక ఫిర్యాదు ఆధారంగానే పోలీసులు శనివారం అర్ధరాత్రి జోసెఫ్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సాయుధ పోరాటాన్ని ప్రేరేపించడం, దేశ సార్వభౌమాధికారానికి, ఐక్యతకు ముప్పు వాటిల్లేలా వ్యవహరించినందుకు గాను భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS) సెక్షన్ 152తో పాటు, కఠినమైన ఉపా (UAPA - చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాల నిరోధక చట్టం) కింద కేసులు నమోదు చేశారు. కాగా ఆదివారం సాయంత్రం నిందితుడిని మెజిస్ట్రేట్ ముందు ప్రవేశపెట్టగా కోర్టు ఈ నెల 18వ తేదీ వరకు జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ విధిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
మరోవైపు ఈ ఘటనపై సోషల్ మీడియాలో ఓ పెద్ద యుద్ధమే జరుగుతోంది. రెండు వర్గాలుగా కొందరు నెటిజన్లు విడిపోయారు. ఫేస్బుక్లో పోస్టులు పెడుతున్నారు. రావణ్పై ఉపా ప్రయోగించడం దారుణం అని, ప్రశ్నించేవారి గొంతు నొక్కడమేనని కొందరు మాట్లాడుతున్నారు. మరికొందరేమో రావణ్కు వ్యతిరేకంగా పోస్టులు పెడుతున్నారు. భావప్రకటన స్వేచ్ఛ పరిధి దాటితే ఇలాంటివే జరుగుతాయని చెబుతున్నారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More