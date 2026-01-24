Tirumala Ghee Case: తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసులో ఫైనల్ ఛార్జీషీట్ దాఖలు - వెలుగులోకి మరిన్ని కీలక విషయాలు

సంచలనం సృష్టించిన తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసులో సిట్ దర్యాప్తు పూర్తి అయింది. తుది ఛార్జీషీట్ ను ఫైల్ చేసింది. మరిన్ని కీలక అంశాలను తుది ఛార్డీషీట్ లో ప్రస్తావించింది. ఐదేళ్ల వ్యవధిలో ఏకంగా 60 లక్షల కిలోల కల్తీ నెయ్యి సరఫరా జరిగిందని పేర్కొంది. ఛార్జిషీట్లో ముందుగా 24 మందిని నిందితులుగా పేర్కొనగా… మరో 12 మంది పాత్ర కూడా ఉన్నట్లు కోర్టుకు నివేదించింది. మొత్తంగా ఈ కేసులో 36 మంది నిందితులు ఉన్నట్లు పేర్కొంది.
16 నెలలకుపైగా విచారణ…
ఈ కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంపై 2024 సెప్టెంబర్ 24వ తేదీన సిట్ ఏర్పాటు చేశారు. తిరుపతి ఈస్ట్ పోలీస్స్టేషన్లో కేసు నమోదు కాగా.. ఆ తర్వాత సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో సిట్ ఏర్పాటై విచారణ కొనసాగింది. దాదాపు 16 నెలలపాటు… 10 రాష్ట్రాల్లో విచారణ జరిగింది.
ఈ కేసులో గతేడాది మేలో సిట్ మొదటి ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేయగా.. తాజాగా తుది ఛార్జీషీటును ఫైల్ చేసింది. బోలే బాబా ఆర్గానిక్ డెయిరీ డైరెక్టర్లు పొమిల్, విపిన్ జైన్లను కీలక సూత్రధారులుగా గుర్తించింది. టీటీడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ జీఎంతో పాటు, ఏ 27గా ఉన్న సుబ్రహ్మణ్యం, ఏ 24 చిన్నఅప్పన్న ఈ వ్యవహారంలో కీలకంగా ఉన్నారని సిట్ స్పష్టం చేసింది. హవాలా ద్వారా చిన్నఅప్పన్నకు రెండుసార్లు డబ్బులు కూడా అందాయని పేర్కొంది. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను కూడా సిట్ ఛార్జీషీట్ లో ప్రస్తావించింది.
600కు పైగా పేజీలతో కూడిన ఛార్డీషీట్ లో పలువురు టీటీడీ ఉద్యోగుల పాత్రతో పాటు అధికారులు, డెయిరీ సంస్థల ప్రతినిధుల పేర్లను సిట్ పేర్కొంది. తమిళనాడులోని ఏఆర్ డెయిరీ నుంచి మొదలైన దర్యాప్తు పర్వం…. ఏపీ, తెలంగాణ, ఉత్తరప్రదేశ్, కర్ణాటకతో పాటు పలు ప్రాంతాలకు చెందిన నిందితులను గుర్తించారు. సిట్ తుది ఛార్జీషీట్ ను దాఖలు చేసిన నేపథ్యంలో…. ఈ కేసులో మరిన్ని కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది.