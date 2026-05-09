SCR Special Trains : ఏపీ, తెలంగాణ ప్రయాణికులకు అలర్ట్ - పలు ప్రత్యేక రైళ్లు పొడిగింపు.. లిస్టులో అరుణాచలం, కొల్లాం!
SCR Summer Special Trains 2026 : వేసవి రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని దక్షిణ మధ్య రైల్వే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నర్సాపూర్, హైదరాబాద్, చర్లపల్లి నుంచి నడిచే పలు వీక్లీ స్పెషల్ రైళ్లను జూన్ నెలాఖరు వరకు పొడిగించింది.
SCR Summer Special Trains 2026 : వేసవి సెలవుల వేళ ప్రయాణికుల రద్దీ పెరుగుతోంది. ఇందుకు అనుగుణంగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇప్పటికే పలు ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతుండగా… తాజాగా ప్రయాణికులకు మరో శుభవార్త చెప్పింది. వేసవి సెలవుల కారణంగా రైళ్లలో పెరుగుతున్న రద్దీని తగ్గించేందుకు ప్రస్తుతం నడుస్తున్న పలు వీక్లీ స్పెషల్ రైళ్లను మరికొన్ని వారాల పాటు పొడిగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ నుంచి తమిళనాడు, కేరళ వైపు వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఊరట కలగనుంది.
పొడిగించిన రైళ్ల పూర్తి వివరాలు:
1. నర్సాపూర్ - తిరువణ్ణామలై (రైలు నం. 07219/07220): ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన తిరువణ్ణామలై(అరుణాచలం) వెళ్లే భక్తుల కోసం ఈ రైలును పొడిగించారు.
- 07219 (నర్సాపూర్ - తిరువణ్ణామలై): జూన్ 3 నుంచి జూన్ 24 వరకు ప్రతి బుధవారం నడుస్తుంది.
- 07220 (తిరువణ్ణామలై - నర్సాపూర్): జూన్ 4 నుంచి జూన్ 25 వరకు ప్రతి గురువారం అందుబాటులో ఉంటుంది. మొత్తం 4 అదనపు సర్వీసులు అందుబాటులో ఉంటాయి.
2. హైదరాబాద్ - కొల్లాం (రైలు నం. 07193/07194): కేరళ పర్యాటకానికి వెళ్లేవారికి, దక్షిణ భారత్ యాత్రికులకు ఈ రైలు ఎంతో కీలకం.
- 07193 (హైదరాబాద్ - కొల్లాం): మే 30 నుంచి జూన్ 27 వరకు ప్రతి శనివారం నడుస్తుంది.
- 07194 (కొల్లాం - హైదరాబాద్): జూన్ 1 నుంచి జూన్ 29 వరకు ప్రతి సోమవారం ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
- ఈ మార్గంలో మొత్తం 5 అదనపు సర్వీసులుంటాయి.
3. చర్లపల్లి - తిరుచిరాపల్లి (రైలు నం. 07615/07616): హైదరాబాద్ శివార్లలోని చర్లపల్లి టెర్మినల్ నుంచి ఈ రైలు బయల్దేరుతుంది.
- 07615 (చర్లపల్లి - తిరుచిరాపల్లి): జూన్ 9 నుంచి జూన్ 30 వరకు ప్రతి మంగళవారం నడుస్తుంది.
- 07616 (తిరుచిరాపల్లి - చర్లపల్లి): జూన్ 10 నుంచి జూలై 1 వరకు ప్రతి బుధవారం ప్రయాణికులకు సేవలు అందిస్తుంది.
- ఈ మార్గంలో 4 సర్వీసులను పొడిగించారు.
వేసవి స్పెషల్ రైళ్లలో బెర్తుల లభ్యత వేగంగా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉన్నందున, ప్రయాణికులు ఐఆర్సీటీసీ (IRCTC) వెబ్సైట్ లేదా రిజర్వేషన్ కౌంటర్ల ద్వారా ముందే టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలని రైల్వే శాఖ కోరింది. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లలో సాధారణ రైళ్ల కంటే ఛార్జీలు స్వల్పంగా భిన్నంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
