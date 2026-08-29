Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Special Trains : ఏపీ ప్రయాణికులకు శుభవార్త... మచిలీపట్నం - శివమొగ్గ టౌన్ మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లు! షెడ్యూల్ ఇలా

మచిలీపట్నం నుంచి కర్ణాటకలోని శివమొగ్గ టౌన్ మధ్య ప్రత్యేక రైలు సర్వీసును దక్షిన కోస్తా రైల్వే ప్రకటించింది. ఆగస్టు 30న మచిలీపట్నంలో, సెప్టెంబర్ 2న శివమొగ్గలో ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు బయలుదేరనున్నాయి.

Published on: Aug 29, 2026, 16:27:07 IST
By Maheshwaram Mahendra Chary
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

Machilipatnam Shivamogga Special Train : తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కర్ణాటకకు ప్రయాణించే రైల్వే ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని దక్షిణ కోస్తా రైల్వే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మచిలీపట్నం నుంచి కర్ణాటకలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం, పర్యాటక ప్రాంతమైన శివమొగ్గ టౌన్ మధ్య ఒక ప్రత్యేక రైలు సర్వీసును నడపనున్నట్లు వెల్లడించింది. పండుగలు, వారాంతపు రద్దీని తగ్గించేందుకు ఈ ప్రత్యేక సర్వీసు ప్రయాణికులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది.

రైల్వే ప్రయాణికులకు అలర్ట్
రైల్వే ప్రయాణికులకు అలర్ట్

మచిలీపట్నం – శివమొగ్గ టౌన్ ప్రత్యేక రైలు (రైలు నంబరు 07217) : ఈ ప్రత్యేక రైలు 2026 ఆగస్టు 30 (ఆదివారం) మధ్యాహ్నం 15:55 గంటలకు మచిలీపట్నం స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరుతుంది.

  • ఈ రైలు గుడివాడ (16:23/16:25), విజయవాడ (17:25/17:35), గుంటూరు (18:50/18:55), నరసరావుపేట (19:17/19:18), దొనకొండ (20:27/20:28), మార్కాపురం (20:57/20:58), కంభం (21:20/21:21), గిద్దలూరు (21:57/21:58), నంద్యాల (23:50/23:55) మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది.
  • అనంతరం అర్ధరాత్రి దాటాక బెతంచెర్ల (00:43/00:45), డోన్ (01:23/01:25), గుత్తి (02:28/02:30), అనంతపురం (03:23/03:25), ధర్మవరం (04:20/04:30), సత్యసాయి ప్రశాంతి నిలయం (04:50/04:52), హిందూపూర్ (05:45/05:47) దాటుకుని యలహంక (08:23/08:25), తుమకూరు (09:50/09:52), తిప్టూర్ (11:18/11:20), అరసికెరె (11:40/11:45), బీరూర్ (12:20/12:22), తరికెరె (12:48/12:50), భద్రావతి (14:15/14:17) మీదుగా మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం 15:00 గంటలకు శివమొగ్గ టౌన్ చేరుకుంటుంది.

శివమొగ్గ టౌన్ – మచిలీపట్నం ప్రత్యేక రైలు (రైలు నంబరు 07218) : తిరుగు ప్రయాణంలో ఈ ప్రత్యేక రైలు 2026 సెప్టెంబర్ 02 (బుధవారం) సాయంత్రం 17:40 గంటలకు శివమొగ్గ టౌన్ స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరుతుంది.

ఈ రైలు భద్రావతి (17:58/18:00), తరికెరె (18:16/18:18), బీరూర్ (18:43/18:45), అరసికెరె (19:20/19:25), తిప్టూర్ (19:45/19:47), తుమకూరు (20:20/20:22), యలహంక (23:35/23:37) మీదుగా ప్రయాణించి మరుసటి రోజు రాత్రి హిందూపూర్ (00:43/00:45), సత్యసాయి ప్రశాంతి నిలయం (02:30/02:32), ధర్మవరం (03:55/04:00), అనంతపురం (04:28/04:30), గుత్తి (05:43/05:45), డోన్ (06:55/07:00)కు చేరుకుంటుంది.

ఇక బెతంచెర్ల (07:28/07:30), నంద్యాల (08:30/08:35), గిద్దలూరు (09:45/09:47), కంభం (10:13/10:15), మార్కాపురం (10:32/10:33), దొనకొండ (10:55/10:57), నరసరావుపేట (12:15/12:17), గుంటూరు (13:15/13:20), విజయవాడ (14:10/14:20), గుడివాడ (15:03/15:05) దాటుకుని మధ్యాహ్నం 15:55 గంటలకు మచిలీపట్నం స్టేషన్‌కు చేరుకుంటుంది.

కోస్తా ఆంధ్ర ప్రాంతాలైన కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాలతో పాటు రాయలసీమ ప్రాంతాలైన కర్నూలు, అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాల ప్రయాణికులకు ఈ రైలు ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా బెంగళూరు శివార్లలోని యలహంక వరకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు కూడా ఇది మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగపడనుంది.

  • Maheshwaram Mahendra Chary
    ABOUT THE AUTHOR
    Maheshwaram Mahendra Chary

    మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

recommendedIcon
Home/Andhra Pradesh/Special Trains : ఏపీ ప్రయాణికులకు శుభవార్త... మచిలీపట్నం - శివమొగ్గ టౌన్ మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లు! షెడ్యూల్ ఇలా
Home/Andhra Pradesh/Special Trains : ఏపీ ప్రయాణికులకు శుభవార్త... మచిలీపట్నం - శివమొగ్గ టౌన్ మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లు! షెడ్యూల్ ఇలా
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes