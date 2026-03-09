Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    స్విమ్స్ తిరుపతిలో ఉద్యోగాలు.. జీతం రూ.50 వేలపైనే.. మార్చి 20 లాస్ట్ డేట్

    SVIMS Tirupati Recruitment : స్విమ్స్ తిరుపతిలో ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. అర్హతగల అభ్యర్థులు మార్చి 20వ తేదీ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.

    Published on: Mar 09, 2026 9:38 PM IST
    By Anand Sai, Tirupati
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తిరుపతి శ్రీవెంకటేశ్వర ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్‌లో ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకోసం నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. వెంటనే అప్లై చేసుకోవాలి. తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన ఖాళీగా ఉన్న చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్, సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు మార్చి 20వ తేదీ వరకు ఆఫ్‌లైన్‌లో అప్లై చేయాలి.

    స్విమ్స్ తిరుపతిలో ఉద్యోగాలు
    స్విమ్స్ తిరుపతిలో ఉద్యోగాలు

    మెుత్తం మూడు పోస్టులు ఖాళీలు ఉన్నాయి. అందులో చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ ఒకటి. సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ రెండు.

    ఉద్యోగాలకు అర్హతలు

    గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుండి డిగ్రీ కలిగి ఉండాలి. మెరిటోరియస్ ఎక్స్-ఆర్మీ సిబ్బంది అయి ఉండాలి. A.P పోలీస్ డిపార్ట్‌మెంట్ సీఐ కేడర్‌కు సమానమైన లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అర్హత కావాలి. ఎత్తు - 170 సెం.మీ., ఛాతీ - 81 సెం.మీ. (గాలీ పీల్చినప్పుడు 85 సెం.మీ.). ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలి. దృష్టి లోపం ఉండొద్దు. శారీరక, మానసికంగా బలంగా ఉండాలి.

    సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్‌కు భారత సైన్యంలో (ఎ) సుబేదార్ / జెసిఓ హోదాలో లేదా రక్షణ దళాలలో అసాధారణమైన సేవ రికార్డుతో సమానమైన హోదాలో పనిచేసినవారు కావాలి. ఇక మిగిలిన అర్హతలు పైన చెప్పిన విధంగా ఉండాలి. గరిష్ట వయోపరిమితి 50 ఏళ్లకు మించకూడదు.

    జీతం విషయానికి వస్తే.. చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్‌కు నెలకు రూ.54000 వరకు వస్తుంది. సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్‌కు రూ.38000 అందిస్తారు.

    దరఖాస్తుతో పాటు పంపాల్సినవి

    • నిర్ణీత ఫార్మాట్‌లో దరఖాస్తు ఫారమ్
    • వయస్సు రుజువు - SSC సర్టిఫికేట్.
    • గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుండి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్.
    • మాజీ సైనికుడు సర్టిఫికేట్ (వర్తిస్తే)
    • వైద్య అధికారి జారీ చేసిన సేఫ్‌ఓన్ / మంచి శారీరక/మానసిక దృఢత్వం వైద్య ధృవీకరణ పత్రం.
    • అనుభవ ధృవీకరణ పత్రాలు.
    • పాన్ కార్డ్ / ఆధార్ కార్డ్.
    • అదనపు పని అనుభవంతో సహా ఏవైనా ఇతర సంబంధిత సహాయక పత్రాలు.

    ఆఫ్‌‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేయాలి. ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. మార్చి 20వ తేదీలోపు దరఖాస్తును పంపాల్సి ఉంటుంది. దానిపై ఏ పోస్టుకు అప్లై చేస్తున్నారో రాయాలి.

    దరఖాస్తును పంపాల్సిన చిరునామా

    రిజిస్ట్రార్,

    శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (SVIMS)

    అలిపిరి రోడ్, తిరుపతి,

    తిరుపతి జిల్లా – 517 507

    ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ చదవండి.

    అప్లికేషన్ కోసం ఈ లింక్ క్లిక్ చేయండి.

    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/స్విమ్స్ తిరుపతిలో ఉద్యోగాలు.. జీతం రూ.50 వేలపైనే.. మార్చి 20 లాస్ట్ డేట్
    News/Andhra Pradesh/స్విమ్స్ తిరుపతిలో ఉద్యోగాలు.. జీతం రూ.50 వేలపైనే.. మార్చి 20 లాస్ట్ డేట్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes