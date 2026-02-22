Edit Profile
    హైదరాబాద్‌లో స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ నోటిఫికేషన్.. అర్హతలు, జీతం వివరాలు ఇవే

    హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులు.. స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ పోస్టులకు దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఈ ఖాళీలు తెలంగాణకు చెందినవారికి అందుబాటులో ఉన్నాయి. అర్హతలు, జీతంతోపాటుగా ఇతర వివరాలు తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 22, 2026 8:41 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన 138 స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్(SPO) పోస్టులకు దరఖాస్తులను ఆహ్వానించారు. ఈ ఖాళీలు తెలంగాణకు చెందిన మాజీ సైనికులు, మాజీ పారామిలిటరీ సిబ్బంది, రిటైర్డ్ పోలీసు సిబ్బందికి అందుబాటులో ఉన్నాయి .

    హైదరాబాద్ పోలీస్ నోటిఫికేషన్
    హైదరాబాద్ పోలీస్ నోటిఫికేషన్

    హైదరాబాద్ నగర పోలీసుల అధికారిక నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, అర్హత ప్రమాణాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఈ SPO ఖాళీలు మాజీ సైనికులు, మాజీ పారామిలిటరీ సిబ్బందికి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా తెలంగాణకు చెందినవారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. పదవీ విరమణ చేసిన పోలీసు సిబ్బంది కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు.

    • ఆధార్ కార్డు, ఓటరు ఐడీ లేదా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వంటి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన చెల్లుబాటు అయ్యే నివాస రుజువు ఉండాలి.
    • దరఖాస్తు చేసుకునే సమయంలో అభ్యర్థి వయస్సు జనవరి 31, 2026 నాటికి 58 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ ఉండాలి.
    • గత రెండేళ్లలోపు పదవీ విరమణ చేసిన మాజీ పారామిలిటరీ సిబ్బంది, పోలీసు సిబ్బంది దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు, గరిష్ట వయోపరిమితి 62 సంవత్సరాలు.

    నెలవారీ గౌరవ వేతనం, సెలవులు

    ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.26,000 గౌరవ వేతనం చెల్లిస్తారు. సెలవులు ఉండవు, ఒకవేళ సెలవులు తీసుకుంటే దానిని జీతంలేని సెలవుగానే పరిగణిస్తారు. అంటే వేతనం కట్ అవుతుంది.

    అవసరమైన పత్రాలు

    • అభ్యర్థులు మూడు పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫొటోలు కూడా సమర్పించాలి.
    • డిశ్చార్జ్ బుక్/డిశ్చార్జ్ సర్టిఫికేట్/రిటైర్మెంట్ ఆర్డర్, ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్, ఎస్బీఐ పాస్‌బుక్ కాపీ, ఓటరు ఐడీ, కుల ధృవీకరణ పత్రంతో సహా అసలు పత్రాలు, జిరాక్స్ కాపీలు ఉండాలి.
    • టెక్నికల్ ట్రెడ్ ప్రొఫిషియన్సీ సర్టిఫికేట్ అవసరమైన చోట.
    • డ్రైవర్ పోస్టులకు చెల్లుబాటు అయ్యే LMV/HMV డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అవసరం.

    ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు హైదరాబాద్‌లోని పెట్లబుర్జ్‌లోని సిటీ ఆర్మ్‌డ్ రిజర్వ్(CAR) ప్రధాన కార్యాలయంలో SPO కార్యాలయం వద్ద స్వయంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఫోన్ ద్వారా దరఖాస్తులు స్వీకరించరు. దరఖాస్తులు సమర్పించడానికి చివరి తేదీ మార్చి 5 సాయంత్రం 5 గంటలు.

