    ఓటీటీలోకి ఈ వారమే వస్తున్న హిట్ మలయాళం థ్రిల్లర్ మూవీ.. ఆ ఇద్దరు పోలీసుల జీవితాలను మార్చేసిన రాత్రి

    మలయాళం నుంచి మరో థ్రిల్లర్ మూవీ ఈవారం ఓటీటీలోకి వస్తోంది. జీ5 ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతున్న ఆ సినిమా పేరు పాతిరాత్రి. అంటే అర్ధరాత్రి అని అర్థం. ఈ మూవీ విశేషాలు, రిలీజ్ డేట్ వివరాలను ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Feb 17, 2026 5:43 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ప్రముఖ మలయాళ నటి నవ్యా నాయర్, సౌబిన్ షాహిర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన మలయాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'పాతిరాత్రి' (Paathirathri) ఓటీటీ విడుదలకు సిద్ధమైంది. 'పురు' (Puzhu) ఫేమ్ రతీనా పి.టి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా జీ5 ఓటీటీ వేదికగా ఫిబ్రవరి 20 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ పోలీస్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఎందుకు చూడాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    పాతిరాత్రి ఓటీటీ రిలీజ్

    మలయాళ ఇండస్ట్రీ నుంచి మరో ఆసక్తికరమైన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఓటీటీ ప్రేక్షకులను పలకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ఒకప్పుడు తెలుగు, మలయాళ సినిమాల్లో హీరోయిన్‌గా ఓ వెలుగు వెలిగిన నవ్యా నాయర్.. విలక్షణ నటుడు సౌబిన్ షాహిర్ కలిసి నటించిన మూవీ ఈ 'పాతిరాత్రి'. థియేటర్లలో హిట్ టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ సినిమా ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్రీమియర్‌కు రెడీ అయ్యింది. ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ జీ5 (ZEE5) దక్కించుకుంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 20 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    పాతిరాత్రి కథ, విశేషాలు ఇవే

    ఈ మూవీ టైటిల్ పాతిరాత్రి అంటే అర్ధరాత్రి అని అర్థం. పేరుకు తగినట్లే ఈ సినిమా కథ ఒక రాత్రి జరిగే సంఘటనల చుట్టూ తిరుగుతుంది. నవ్యా నాయర్ 'ఎస్ఐ జాన్సీ'గా, సౌబిన్ షాహిర్ 'కానిస్టేబుల్ హరీష్'గా కనిపిస్తారు. వీరిద్దరూ ఒకే స్టేషన్‌లో పనిచేస్తున్నా, ఇద్దరి మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమనేలాంటి వైరం ఉంటుంది.

    ఒక రాత్రి పెట్రోలింగ్ డ్యూటీలో ఉండగా, వీరిద్దరూ ఒక ఊహించని నేరానికి సాక్షులవుతారు. అయితే ఆ విషయాన్ని పై అధికారులకు రిపోర్ట్ చేయాలా? వద్దా? అనే సందిగ్ధంలో పడతారు. ఆ నిర్ణయం వారి వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితాలను ఎలా తలకిందులు చేసింది? ఆ రాత్రి వారి జీవితాల్లో మిగిల్చిన చేదు అనుభవాలు ఏంటి? అనేది ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతుంది.

    పాతిరాత్రి ఎందుకు చూడాలంటే?

    మమ్ముట్టితో 'పురు' (Puzhu) వంటి వైవిధ్యమైన సినిమాను తెరకెక్కించిన లేడీ డైరెక్టర్ రతీనా పి.టి (Ratheena PT) ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించింది. ఆమె టేకింగ్, పాత్రలను తీర్చిదిద్దిన విధానం ఆకట్టుకుంటుంది. చాలా కాలం తర్వాత నవ్యా నాయర్ ఖాకీ డ్రెస్ వేసుకొని పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా కనిపించింది. ఆమె నటన సినిమాకు ప్రధాన బలం.

    ఇక 'మంజుమ్మెల్ బాయ్స్', 'ఇల వీరా పూంచిరా' వంటి సినిమాలతో ఆకట్టుకున్న సౌబిన్ షాహిర్.. ఇందులో మరోసారి సీరియస్ పోలీస్ పాత్రలో తనదైన నటన కనబరిచాడు. ఈ సినిమాలో సన్నీ వేన్, ఆన్ అగస్టిన్, హరిశ్రీ అశోకన్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. పోలీస్ ప్రొసీజరల్ డ్రామాలు, థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడేవారికి 'పాతిరాత్రి' ఒక మంచి ఛాయిస్.

