Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    OTT: ఏకంగా ఆరు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లోకి రాబోతున్న తమిళ సినిమా.. నెల రోజుల్లోపే స్ట్రీమింగ్

    ఇప్పుడో తమిళ సినిమా ఒకటి రెండు కాదు ఏకంగా ఆరు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్ లోకి ఒకే రోజు అడుగుపెట్టబోతోంది. గత నెల 23న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ మూవీ.. నెల రోజుల్లోపే స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఆ విశేషాలేంటో ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Feb 16, 2026 3:08 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    విగ్నేష్ కార్తీక్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన తమిళ మూవీ 'హాట్ స్పాట్ 2 మచ్' (Hot Spot 2 Much) ఓటీటీ విడుదలకు సిద్ధమైంది. బోల్డ్ కంటెంట్, సామాజిక అంశాలతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 20 నుంచి ఏకంగా ఆరు ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్స్ లోకి రానుంది. మరి ఆ ఓటీటీలు ఏవి? ఈ మూవీ విశేషాలేంటన్నది చూడండి.

    OTT: ఏకంగా ఆరు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లోకి రాబోతున్న తమిళ సినిమా.. నెల రోజుల్లోపే స్ట్రీమింగ్
    OTT: ఏకంగా ఆరు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లోకి రాబోతున్న తమిళ సినిమా.. నెల రోజుల్లోపే స్ట్రీమింగ్

    హాట్‌స్పాట్ 2 మచ్ ఓటీటీ వివరాలు

    తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో విభిన్నమైన కథలతో, ముఖ్యంగా బోల్డ్, కాంట్రవర్షియల్ అంశాలతో సినిమాలు తీసే దర్శకుడు విగ్నేష్ కార్తీక్. అతడు గతంలో అంటే 2024లో తీసిన 'హాట్ స్పాట్' సినిమాకు సీక్వెల్‌గా వచ్చిన తాజా మూవీ 'హాట్ స్పాట్ 2 మచ్'. జనవరి 23న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ సినిమా ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది.

    సాధారణంగా ఒక సినిమా ఒకే ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో విడుదలవుతుంది. కానీ 'హాట్ స్పాట్ 2 మచ్' మాత్రం మల్టీ-ప్లాట్‌ఫామ్ డీల్ కుదుర్చుకుంది. ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 20 నుంచి ఏకంగా ఆరు ప్రముఖ ఓటీటీల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అందులో అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, ఆహా తమిళం, లయన్స్‌గేట్ ప్లే, సింప్లీ సౌత్, షార్ట్ ఫ్లిక్స్, ఏపీ ఇంటర్నేషనల్ సౌత్ సినిమాలాంటి వాటిలోకి అడుగుపెట్టనుండటం విశేషం.

    హాట్ స్పాట్ 2 మచ్ స్టోరీ, విశేషాలు

    విగ్నేష్ కార్తీక్ స్వీయ దర్శకత్వంలో, అతడే స్వయంగా రాసుకున్న ఈ కథ ఒక హైపర్ లింక్ సినిమా. అంటే వేర్వేరు కథలు ఒకే చోట కలవడం లేదా సమాంతరంగా సాగడం. ఈ సినిమాను ప్రధానంగా మూడు సెగ్మెంట్లుగా విభజించారు. ఇందులో సమాజంలో ఉన్న కొన్ని సీరియస్, సెన్సిటివ్ అంశాలను చర్చించారు.

    టాక్సిక్ ఫ్యాన్ కల్చర్ అంటే హీరోల పట్ల అభిమానం పిచ్చిగా మారితే ఎలాంటి పరిణామాలు ఉంటాయో అనేది ఒకటి. మరొకటి స్వలింగ సంపర్కుల వివాహం చుట్టూ ఉన్న చర్చ కాగా.. మూడోది ఒక వ్యక్తి తనకు నచ్చిన బట్టలు వేసుకునే హక్కు, సమాజం చూసే చూపు చుట్టూ తిరుగుతుంది.

    ఇలాంటి వైవిధ్యమైన అంశాలతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. అయితే థియేటర్లలో విడుదలైనప్పుడు ఈ సినిమాకు మిక్స్‌డ్ రివ్యూలు వచ్చాయి. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సినిమా పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయింది. కానీ ఓటీటీలో ఇలాంటి కంటెంట్‌కు ఆదరణ దక్కుతుందని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు.

    హాట్ స్పాట్ 2 మచ్ నటీనటులు

    ఈ సినిమాలో భారీ తారాగణమే ఉంది. ప్రియా భవాని శంకర్, ఎం.ఎస్. భాస్కర్, తంబి రామయ్య, రక్షాన్, అశ్విన్ కుమార్, ఆదిత్య భాస్కర్, భవాని శ్రీ, బ్రిగిడా సాగా, సంజన తివారి తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. సతీష్ రఘునాథన్ సంగీతం అందించగా, జగదీష్ రవి, జోసెఫ్ పాల్ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ఇక ఈ మూవీ సిరీస్‌లో వచ్చిన మొదటి సినిమా 'హాట్ స్పాట్' (Hot Spot) కూడా ఆహా తమిళ్‌లో అందుబాటులో ఉంది.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/OTT: ఏకంగా ఆరు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లోకి రాబోతున్న తమిళ సినిమా.. నెల రోజుల్లోపే స్ట్రీమింగ్
    News/Entertainment/OTT: ఏకంగా ఆరు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లోకి రాబోతున్న తమిళ సినిమా.. నెల రోజుల్లోపే స్ట్రీమింగ్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes