    విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న పెళ్లి.. 60 కోట్ల ఓటీటీ డీల్.. నో చెప్పిన లవ్ బర్డ్స్.. కారణం ఇదేనా?

    లవ్ బర్డ్స్ రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి విషయం హాట్ టాపిక్ గా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ ప్రేమ జంట ఇదే నెలలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని సమాచారం. వీళ్ల పెళ్లి స్ట్రీమింగ్ రైట్స్ కోసం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ కళ్లు చెదిరే ఆఫర్ ఇచ్చిందని టాక్. కానీ రష్మిక, విజయ్ ఈ ఆఫర్ కు నో చెప్పినట్లు లేటెస్ట్ బజ్ వినిపిస్తోంది

    Published on: Feb 14, 2026 8:11 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    సెలబ్రిటీల పెళ్లిళ్లంటే ఉండే క్రేజ్, ఏర్పడే బజ్ అంతా ఇంతా కాదు. ఇక సెలబ్రిటీల లవ్ మ్యారేజీ అంటే డిస్కషన్ మొత్తం దాని చుట్టూనే తిరుగుతోంది. ఇక ఇందులోనూ నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న, రౌడీ బాయ్ విజయ్ దేవరకొండ వెడ్డింగ్ అంటే సందడి మరో రేంజ్ లో ఉంటుంది. అందుకే ఇప్పుడు రష్మిక, విజయ్ కు సంబంధించిన ప్రతి చిన్న విషయం హాట్ టాపిక్ గా మారుతోంది.

    రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ (instagram-Vijay Deverakonda)
    రష్మిక, విజయ్ పెళ్లి

    రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ ఫిబ్రవరి 26న పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారనే విషయం వైరల్ గా మారిన సంగతి తెలిసిందే. ఉదయ్ పూర్ లో వీళ్ల మ్యారేజీ గ్రాండ్ గా జరగబోతుందని టాక్. అయితే దీనిపై ఇంకా అఫీషియల్ అనౌన్స్ మెంట్ ఏం రాలేదు. కానీ పెళ్లికి మాత్రం ఏర్పాట్లు చకచకా జరిగిపోతున్నాయని అంటున్నారు.

    క్రేజ్ వేరే లెవల్

    రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండకు ఉన్న క్రేజ్ వేరే లెవల్. నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న వరుసగా సూపర్ హిట్ సినిమాలతో దూసుకెళ్తోంది. పుష్ప మూవీస్ తో పాన్ ఇండియాలోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ భామ.. 2025లో అయిదు చిత్రాలతో థియేటర్లలో ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసింది. మరోవైపు కింగ్డమ్ మూవీ ఫ్లాప్ అయినా విజయ్ దేవరకొండ క్రేజ్ ఏ మాత్రం తగ్గలేదు. రౌడీ జనార్ధన్, రణబాలి లాంటి క్రేజీ ప్రాజెక్టుల్లో నటిస్తున్నాడు.

    ఓటీటీ డీల్

    రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండకు ఉన్న క్రేజ్ కారణంగా వీళ్ల పెళ్లిని స్ట్రీమింగ్ చేసేందుకు ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్స్ పోటీపడుతున్నాయని తెలిసింది. పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్ ఫ్లిక్స్ అయితే ఏకంగా రూ.60 కోట్లు ఆఫర్ చేసినట్లు ఫిల్మ్ నగర్ సర్కిల్స్ లో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. కానీ రష్మిక, విజయ్ ఈ డీల్ కు నో చెప్పారని తెలిసింది. తమ పెళ్లిని బిజినెస్ చేయడం వాళ్లకు ఇష్టం లేదని, అందుకే ఓటీటీ డీల్ వద్దనుకున్నారని లేటెస్ట్ బజ్ వినిపిస్తోంది.

    రష్మిక, విజయ్ లవ్ స్టోరీ

    రష్మిక, విజయ్ కలిసి ఫస్ట్ గీతా గోవిందం మూవీ చేశారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనే వీళ్ల మధ్య పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత డియర్ కామ్రేడ్ మూవీలో కలిసి నటించారు. అక్కడి నుంచి స్నేహం కాస్త ప్రేమగా మారింది. ఇప్పుడు మూడోసారి రణబాలిలో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడేమో పెళ్లి బంధంతో విజయ్, రష్మిక ఒక్కటి కానున్నారు.

