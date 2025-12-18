Edit Profile
    ఈనెల 29 నుంచి శ్రీకపిలేశ్వరాలయంలో తెప్పోత్సవాలు

    తిరుపతి శ్రీ కపిలేశ్వరస్వామివారి ఆలయంలో డిసెంబ‌రు 29 నుంచి తెప్పోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగనున్నాయి. జ‌న‌వ‌రి 2వ తేదీ వరకు ఈ తెప్పోత్సవాలు ఉంటాయి. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను టీటీడీ ఓ ప్రకటన ద్వారా పేర్కొంది.

    Published on: Dec 18, 2025 5:41 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Tirupati
    తిరుపతి శ్రీ కపిలేశ్వరస్వామివారి ఆలయంలో డిసెంబ‌రు 29 నుంచి జ‌న‌వ‌రి 2వ తేదీ వరకు తెప్పోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగనున్నాయి. ఐదు రోజులపాటు జరిగే తెప్పోత్సవాలలో మొదటిరోజైన డిసెంబ‌రు 29వ తేదీన శ్రీ వినాయక స్వామివారు, శ్రీ చంద్ర‌శేఖ‌ర్ స్వామివారు పుష్కరిణిలో 9 చుట్లు విహరిస్తారు.

    శ్రీ కపిలేశ్వరాలయంలో తెప్పోత్సవాలు
    తెప్పలపై దర్శనం…

    న‌వంబ‌రు 30న శ్రీ వ‌ళ్ళి దేవ‌సేన స‌మేత శ్రీ సుబ్రమణ్యస్వామివారు 9 చుట్లు, డిసెంబ‌రు 31న‌ శ్రీ సోమస్కందస్వామివారు 9 చుట్లు, జ‌న‌వ‌రి 1న‌ శ్రీ కామాక్షి అమ్మవారు 9 చుట్లు, జ‌న‌వ‌రి 2న‌ శ్రీ చండికేశ్వరస్వామివారు మ‌రియు శ్రీ చంద్రశేఖర స్వామివారు తెప్పలపై 9 చుట్లు తిరిగి భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.

    ప్రతిరోజూ సాయంత్రం 6 నుండి రాత్రి 8 గంటల వరకు ఊంజ‌ల సేవ‌, తెప్పోత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. జనవరి 3వ తేదీన ఆరుద్ర దర్శన మహోత్సవం సందర్భంగా ఉదయం 6 నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు శ్రీ నటరాజస్వామివారు, శ్రీ శివగామి అమ్మవారు, శ్రీ మాణిక్యవాసగ స్వామివారి ఉత్సవ విగ్రహాలను పురవీధులలో ఊరేగించనున్నారు. తెప్పోత్సవాల సందర్భంగా టీటీడీ అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో ప్రతిరోజూ భక్తి సంకీర్తనలు ఆలపిస్తారు.

