    ఆంధ్రాలో సంక్రాంతి పండుగ జరుపుకోని ఊరు.. స్నానాలు చేయరు, సంబరాలకు దూరం!

    తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి పండుగ ఎంత ఘనంగా నిర్వహించుకుంటారో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. కానీ ఆంధ్రాలో ఓ గ్రామం సంక్రాంతి పండుగను జరుపుకోదు. ఎందుకో తెలుసా?

    Published on: Jan 11, 2026 7:56 PM IST
    By Anand Sai
    ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సంక్రాంతి పండుగ కోసం ప్రజలు సంవత్సరం అంతా ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఈ పండుగను రాష్ట్రంలో అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఏపీలో సంక్రాంతి పండుగ చూసేందుకు జనాలు వస్తుంటారు. విదేశాల్లో స్థిరపడిన ఏపీ వాసులు కూడా కచ్చితంగా సంక్రాంతి పండుగకు హాజరుకావాల్సిందే. ముగ్గులు, గొబ్బెమ్మలు, గంగిరెద్దులు, భోగి మంటలు, కోడి పందేలు, హరిదాసు కీర్తనలు.. ఇలా పల్లె అందాలను చూస్తే సంక్రాంతికి ముచ్చటేస్తుంది.

    కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అనంతపురం జిల్లా పి.కొత్తపల్లి గ్రామంలో మాత్రం అసలు పండగ చేసుకోరు. దీనికి వెనక ఓ పెద్ద కారణం ఉంది. కనీసం సంక్రాంతి పండుగ రోజున స్నానాలు చేయరు, ఇంటిని ఊడవరు. సాధారణంగా ఎలా ఉంటారో అలానే భావిస్తారు. ఈ పద్ధతి నిన్నా.. మెున్నటి నుంచి మెుదలైంది కాదు. చాలా ఏళ్ల నుంచి పాటిస్తున్నారు.

    కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం పి.కొత్తపల్లి గ్రామంలో సంక్రాంతి పండుగను అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకొనేవారు. పండుగ అనగానే సంతకు వెళ్లి సరుకులు తెచ్చుకోవడం, ఇంట్లోకి కావాల్సిన వస్తువులు తీసుకురావడం చేస్తుంటాం. అలానే పి.కొత్తపల్లిలోని ఒక వ్యక్తి ఆత్మకూరు సంతకు వెళ్లాడు. అక్కడే కుప్పకూలి ప్రాణాలు వదిలాడు. ఏదో అయి ఉంటుందిలే అని అందరూ సాధారణంగానే భావించారు.

    ఆ తర్వాత రోజున ఆత్మకూరు సంతకు వెళ్లిన మరో ముగ్గురు కూడా అలాగే చనిపోయారు. ఈ ఆకస్మిక మరణాలతో పి.కొత్తపల్లి గ్రామస్థుల్లో భయం మెుదలైంది. వరుసగా పండుగ సందర్భంగా సంతకు వెళ్లినవాళ్లు.. వెళ్లినట్టే చనిపోయారు. దీంతో సంక్రాంతి అంటే మరింత భయం మెుదలైంది గ్రామస్థుల్లో. ఇక తర్వాత ఊర్లో సంక్రాంతి నిర్వహించకూడదని గ్రామ పెద్దలు తీర్మానించారు.

    పండుగ నిర్వహిస్తే అనర్థం జరుగుతుందని భయంతో ఉండేవారు. అది కాస్త అలాగే కంటిన్యూ అయింది. ఊళ్లో సంక్రాంతి పండుగ జరుపుకోవడం మానేశారు. చాలా తరాలు మారినా.. గ్రామ పెద్దలు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని పి.కొత్తపల్లి గ్రామస్థులు పాటిస్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పటికీ సంక్రాంతి జరుపుకోకుండా పండుగ జరిగే మూడు రోజులు ఇల్లు, వాకిలిని శుభ్రం చేయరు. ముగ్గులు వేయరు, పిండి వంటలు చేయరు, స్నానాలు కూడా చేయరు.. అలా సంక్రాంతి పండుగకు దూరంగా పి.కొత్తపల్లి గ్రామం ఉంది.

